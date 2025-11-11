Egyre népszerűbbek a nyugdíjmegtakarítások- és biztosítások - az átlagos éves hozam 7 százalék volt.
Óriási hiba várni januárig: ennyivel fizetsz majd többet, ha nem kötöd meg még idén a biztosítást
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári év, azaz akik még idén kötnek biztosítást, azok még alacsonyabb díjjal tehetik meg azt. Egy előrehozott döntéssel 20 év alatt akár több százezer forintot lehet spórolni.
Sokan elgondolkodnak egy kockázati életbiztosítás megkötésén, amikor kölcsönt vesznek fel, vagy gyermekük születik. Ez az a megoldás, ami védelmet, segítséget jelenthet a család számára akkor, ha valami tragédia történne, hiszen a biztosító ilyen esetben kifizeti a család, a kedvezményezettek számára a biztosítási összeget.
De nem kell mindig a legrosszabbra gondolni, lehet biztosítást kötni tartós betegségre, vagy munkahely elvesztésére is, ilyenkor a biztosító ezen események bekövetkeztekor havonta egy meghatározott összeget fizet a biztosítottnak.
Persze mindezért cserébe díjat számol fel a biztosító. Mekkora ez a díj? Sok mindenen befolyásolja a költség alakulását, de arra kevesen gondolnak, hogy mennyi minden múlhat két hónapon. Aki idén köt ilyen szerződést, az akár 5-10 százalékkal olcsóbban kaphatja meg ugyanazt az életbiztosítást, mint ha januárban indítaná el a folyamatot. De miért számít két hónap?
Az életkor döntő lehet az életbiztosításoknál
Természetesen függ a biztosítási díj attól, hogy mekkora időtávra szeretnénk védelmet, illetve mekkora összeget szeretnénk kapni a biztosítási esemény bekövetkeztekor, azaz mekkora a biztosítási összeg.
Emellett természetesen lényeges lehet a biztosított fizikai állapota és a jövőbeni kilátások is. Itt nagyon fontos lehet a kórelőzmény, a családi kórtörténet, illetve a kockázati tényezők. Ha például valaki túlsúlyos, vagy dohányzik, akkor ő kockázatosabb személynek minősül, emiatt a biztosítási díja is magasabb lehet.
Ilyen szempont az életkor is: ahogy idősödünk egyre gyakrabban jöhetnek elő betegségek, egészségügyi problémák. Márpedig az ebből eredő kockázatot is beárazzák a biztosítók, vagyis minél idősebben köt valaki kockázati életbiztosítást, annál magasabb lesz a díja.
Igen ám, de az életkort jellemzően nem pontos dátum, hanem naptári év alapján határozzák meg a biztosítók. Vagyis ebből a szempontból jövő januártól már egy évvel idősebbnek számítunk.
Akár több százezer forintot is spórolhat az, aki még idén megköti a biztosítást
De mennyit számíthat egyetlen év a biztosítási díj esetében? Ennek szemléltetésére a Bankmonitor szakértői hoztak egy példát.
Az első esetben egy 1990-ben született személy kötne egy halálesetre szóló biztosítást, az időtartam 20 éves, a biztosítási összeg 20 millió forint. (Ha ezen 20 éven belül elhunyna a kérdéses személy, akkor a kedvezményezett kapna 20 millió forintot.)
A Bankmonitor kalkulátorában szereplő adatok alapján – 3 példa biztosító díjaiból kiindulva - ezen biztosítás havi díja 7446 forint és 11 233 forint között lehet. Ha a kérdéses személynél eltolódik a biztosításkötés a jövő évre, akkor már egy évvel idősebbnek fog minősül, így ugyanezen paraméterekkel a kalkulátor alapján várhatóan már 8071 forint és 11 570 forint között alakulhat a biztosítási díj.
Vagyis 2,91 – 7,74 százalékkal nő a havi díj csak azért, mert az érdeklődő várt két hónapot. Ez adott esetben a teljes időtartam alatt összességében 80 880 – 166 800 forinttal magasabb kiadást eredményezhet.
Hogyan érdemes biztosítást választani?
Természetesen számos biztosítás ajánlat van a piacon, ezeknél a díj pedig számos tényezőn múlik (ezek egy része jelen írásban is meg lettek említve), a fenti díjak csak tájékoztató jellegűek.
Emellett sok múlik azon is, hogy az egyes biztosítások pontosan milyen szolgáltatást tartalmaznak. Eltérő feltételek lehetnek a biztosítási összeg megfizetésével kapcsolatban. Például egyes biztosítók bizonyos extrém tevékenységek következtében keletkező káresemény mellett nem térítenek.
Mindenkinek érdemes a díjak mellett tüzetesen átolvasni a feltételeket, előírásokat, tájékoztatókat is és ez alapján kiválasztani a számára leginkább megfelelő konstrukciót. Ez egy nehéz feladat, melyben tudnak segíteni a biztosító szakemberei, vagy akár független szakértők is.
Egy dolog viszont borítékolható: aki tervez kockázati életbiztosítást kötni, annak érdemes sietnie - lehetőleg még ebben a hónapban elindítania a folyamatot -, mert várhatóan jövőre már drágábban lehet megkötni ugyanazt a biztosítást.
