Nyári rémtörténetek: így bukhatsz 8 millió forintot egy hasfájáson, csúnyán ráfázik, aki erre nem figyel

Nyáron nemcsak a hőmérséklet emelkedik, hanem bizonyos balesetek kockázata is – derül ki a Pénzcentrum körképéből. A leggyakoribb nyári problémák közé tartoznak a közlekedési balesetek, a vízparti sérülések, valamint a külföldi utazások során bekövetkező megbetegedések, sérülések. Bár sok kárérték csak pár tízezer forintra rúg, egy-egy komolyabb baleset vagy mentés akár a több tízmillió forintos összeget is elérheti. Gyakori például, hogy egy külföldi bokasérülés miatti sürgős hazaszállítás vagy kórházi ellátás több milliós költséget generál – mentőrepülő és életmentő beavatkozás esetén akár 100 millió forint feletti összeg is előfordult már. A legtöbben már tisztában vannak azzal, hogy a megfelelő biztosítási csomag nélkül nem érdemes útnak indulni, hiszen a legapróbb panasz – mint egy gyomorrontás az Egyesült Államokban – is végződhet 8,5 millió forintos kárkifizetéssel. A nyári időjárás kiszámíthatatlansága ráadásul az otthonokat és gépjárműveket sem kíméli: jégesők, villámcsapások, viharkárok okoznak évről évre komoly károkat. Cikkünkben összegyűjtöttük, mik a leggyakoribb káresemények, milyen összegű térítések jellemzőek, és mik voltak a legdurvább nyári kifizetések 2024-ben.

Ahogy beköszönt a nyár, nemcsak a hőmérő higanyszála szökik az egekbe, hanem a balesetek is nagyobb számban fordulhatnak elő – legyen szó egy rosszul sikerült strandolásról, elrontott nyaralásról vagy extrém sportok következményeiről. A szezonális kockázatok évről évre adottak, és a biztosítók szerint mostanra már nemcsak a klasszikus esetekre kell figyelni: egyre több a viharkár, a súlyos vízparti baleset, sőt, a nemzetközi feszültségek és klímaanomáliák is érzékenyen érintik az utasbiztosítások piacát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Pénzcentrum megkeresésére öt nagy biztosító – az Allianz, a Generali, a Groupama, a K&H és az Alfa – osztotta meg tapasztalatait arról, mely káresetek szaporodnak meg leginkább a nyári hónapokban, milyen összegeket térítenek jellemzően, és milyen – sokszor megdöbbentő – egyedi esetekkel találkoztak 2024-ben. Az alábbiakban biztosítók szerint rendeztük az adatokat és tapasztalatokat, hogy jobban kirajzolódjon: kinek mit hoz a nyári szezon, és mire érdemes felkészülnie annak, aki nemcsak a vakációról, hanem a védelemről is időben gondoskodni szeretne. Egy bokasérülés 1,5 millió forintba is kerülhet "A nyári hónapokban a leggyakoribb biztosítási bejelentések közé továbbra is a gépjármű asszisztenciával kapcsolatos esetek tartoznak" – közölte a Pénzcentrummal a Generalihoz tartozó Genertel Biztosító. Emellett jellemzőek a kisebb, de kellemetlen balesetek is: „amikor ügyfelünk lábát a tengerben felvágja egy szikla vagy megszúrja valami”, ezek ugyan nem életveszélyesek, de komoly orvosi ellátást igényelhetnek. A külföldön történt káreseteknél a kártérítési összegek rendkívül széles skálán mozognak. Bár a leggyakoribbak a néhány tízezer forintos térítések, „előfordulhatnak több tízmillió forintos ellátással kapcsolatos kifizetések is”. A biztosító egy tanulságos esetet is megosztott: korábban egy utas bokasérülést szenvedett, amelynek kezelése önmagában nem jelentett volna kiemelkedő költséget, ám a rögzítés miatt nem tudta igénybe venni az eredeti repülőjegyét. Az átülés business osztályra elkerülhetetlenné vált, a költségek pedig így „jelentős, 1,5 millió forintos” összeget tettek ki. Egy másik, hasonló sérülésnél – amikor a túrázó nem tudott lejönni a hegyről – a helikopteres mentés több millió forintos kiadással járt. EZ IS ÉRDEKELHET Így bukhatsz a török riviérán 530 ezer forintot pár nap alatt: csúnyán ráfázhat, aki erre nem figyel Nyakunkon a június – a következő hetekben, hónapokban sokan veszik majd nyakukba a világot, és mennek hosszabb-rövidebb távolságokra nyaralni. A Generali szerint bár a háborús fenyegetettségek és az időjárási szélsőségek aktuálisak, ezek nem befolyásolják érdemben az utasbiztosítási kedvet. Tapasztalatuk szerint az ügyfelek egyre tudatosabbak, tisztában vannak a biztosítás szerepével, és a hangsúly inkább azon van, hogy „mindig tájékozódjunk a választani kívánt konstrukció szolgáltatási tartalmáról, a feltételekben foglalt kizárásokról, hogy ne érjen minket egy nehéz helyzetben meglepetés”. Milliós károk, kiszámíthatatlan viharok "Ahogy beindul a nyári szabadságolási szezon, úgy szaporodnak meg az utasbiztosítási káresetek is" – közölte a Pénzcentrummal az Allianz. Ebben az időszakban jelentősen megnő a külföldi betegségekkel és balesetekkel kapcsolatos térítések száma. Gyakoribbá válnak a vírusos megbetegedések, tengerparti sérülések, valamint az utazáshoz kötődő kellemetlenségek: például poggyászkésések, járattörlések vagy műszaki hibás járművek miatti fennakadások. EZ IS ÉRDEKELHET Itt nyaralnak a szupergazdagok 2025-ben: döbbenet, amit a felső 10 ezer megengedhet magának Miközben a világ turizmusának nagy része még mindig a tömegek mozgatására épül, egyre több utazó és desztináció fordul a csendesebb, de sokkal jövedelmezőbb irányba. A biztosító adatai szerint a balesetekkel összefüggő kárösszegek a néhány százezer forinttól a több tízmilliós kategóriáig is terjedhetnek, főként komolyabb sérülések, illetve mentővel történő hazaszállítás esetén. Kiemelt kockázatnak számítanak a motoros közlekedéshez kötődő balesetek: június és augusztus között az éves átlagnál kétszer több ilyen bejelentés érkezik, és ebben a három hónapban történik a motorkerékpáros balesetek közel 40%-a. Bár a motoros halálesetek aránya hazánkban alacsonyabb az uniós átlagnál (5% vs. 16%), a biztonságos vezetés és megfelelő védőfelszerelés továbbra is alapvető fontosságú. Az Allianz hangsúlyozza: bár konkrét esetet nem emeltek ki, a statisztikákból világosan látszik, hogy biztosítás nélkül nem érdemes külföldre indulni, hiszen a költségek súlyosabb esetekben akár a százmilliós nagyságrendet is elérhetik. A lakossági vagyoni biztosítások területén a nyári hónapokban a viharok dominálnak. Vihar, beázás, jégeső, villámcsapás másodlagos hatása – ezek mind visszatérő események. A tavaly júniusi hónap különösen pusztító volt: két esetben is közvetlen villámcsapás következtében égett le családi házak tetőszerkezete, a tetőtéri lakrészek, és beázott az alsó szint is. A kárösszegek egyenként több tízmillió forintra rúgtak. A gépjárművek sem ússzák meg a szélsőséges időjárást: gyakori károk a jégeső által bezúzott szélvédők, az autóra dőlt fák vagy az áradások miatti műszaki hibák. Ráadásul egy mai, modern szélvédőcsere már akár 700–800 ezer forintos tétel is lehet – figyelmeztet a biztosító –, mivel a beépített szenzorokat és kamerákat újra kell kalibrálni. Az Allianz tapasztalata szerint a biztosításkötési hajlandóságot az utóbbi évek krízisei erősítették: a háborús helyzetek, járványok és természeti kockázatok miatt az ügyfelek egyre inkább a legszélesebb védelmet nyújtó csomagokat választják. Ezek akár időjárás miatti járattörlésre vagy kényszerű hazautazásra is fedezetet nyújthatnak. A légiközlekedéshez kapcsolódó extra szolgáltatásként a biztosító például automatikus térítést is kínál, amely külföldi járatkésés esetén akár 40 ezer forintot is jelenthet biztosítottanként. Ittasan rollerezett a tengerparton, belehalt Bár a nyári hónapokban az Alfa Biztosító szerint nem nő drasztikusan a bejelentett balesetek száma, a káresetek összetétele kifejezetten szezonális mintázatot mutat. Megugrik a közlekedési balesetek aránya, több kár köthető a külföldi nyaralásokhoz, strandokon és vízpartokon pedig gyakrabban fordulnak elő sérülések. (x) A biztosító szerint a balesetbiztosítási kifizetések fix összegűek, így függetlenek attól, hogy a sérülés belföldön vagy külföldön történt. Egy csonttörés térítése például 15–100 ezer forint között mozog, egy komolyabb műtét vagy kórházi kezelés esetén azonban akár 300–500 ezer forintot is elérhet a szolgáltatás, de ennél magasabb kifizetések sem ritkák. Bár 2024-ben nem történt kirívóan extrém eset, korábbi évek példái jól mutatják, mennyire fontos a kockázatok mérlegelése. Egy ügyfél például Horvátországban ittasan rollerezett, balesetet szenvedett, súlyos fejsérüléseket szerzett, és nem élte túl az esetet. Egy másik tragikus történet Olaszországban történt, ahol két családapa éjszakai fürdőzésre indult a háborgó tengerbe – egyikük sem tért vissza élve. 140 milliós rémálom egy trópusi nyaraláson "A nyári hónapokban megszaporodnak a szabadtéri tevékenységek, ezzel együtt pedig nő a sérülések kockázata is" – figyelmeztet a Groupama Biztosító. A leggyakoribb balesetek közé tartoznak a kerékpáros és robogós karambolok, túrázás közbeni bokaficamok, csonttörések, hobbi sportolás közbeni fejsérülések vagy akár kisállat-harapások. EZ IS ÉRDEKELHET Ez az egyik legnépszerűbb európai úti cél: döbbenetes árakkal találkozhatsz itt 2025-ben Barcelona továbbra is az egyik legnépszerűbb európai úti cél, ám a túlturizmus, a lakhatási válság és az emelkedő árak egyre inkább megkeserítik a helyiek, az utazók életét. A biztosító tapasztalatai szerint a nyári kárkifizetések összege jellemzően 200–400 ezer forint körül mozog, azonban ha a károsult hazaszállítása is szükséges, a költségek könnyen több százezer vagy akár több millió forintra rúghatnak. Földi úton történő betegszállítás esetén a jellemző költség 300–500 ezer forint, míg légi szállításnál az összeg 500 ezertől akár 1,5 millió forintig is terjedhet – közölte a Pénzcentrummal a biztosító. A Groupama emlékeztet egy súlyos esetre a tavalyi évből: egy ügyfelük egy trópusi szigeten ájult el nyaralás közben. Hajóval kellett kórházba szállítani, lélegeztetni kellett, majd életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Ezt több mint 10 napos kórházi ellátás követte, végül mentőrepülővel hozták haza. A kórházi számla meghaladta a 100 millió forintot, a hazaszállítás pedig további 40 millióba került. Az ügyfél szerencséjére megfelelő utasbiztosítást kötött, így mindezt a biztosító állta. A társaság friss kutatásából ugyanakkor kiderül: a magyar utazók egyre tudatosabbak. Míg korábban sokan csak a hosszabb utakra kötöttek biztosítást, ma már a válaszadók kétharmada tervez utasbiztosítást kötni, és 3 százalékkal többen nyilatkozták azt is, hogy ezt minden egyes utazásuk során megteszik. Az adatokat árnyalja, hogy bár 25 százalék már átélt külföldi káresetet, és 53 százalék reálisnak tartja, hogy ez vele is megtörténhet, sokan még mindig csak az EU-n kívüli vagy hosszabb utazásokhoz érzik indokoltnak a biztosításkötést. A döntés mögött főként az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés áll: a megkérdezettek szerint az utasbiztosítás legfontosabb elemei a sürgősségi ellátás, a baleseti térítés, valamint a Magyarországra történő hazaszállítás fedezése. 8,5 millió forint egy gyomorrontásra A K&H Biztosító kizárólag külföldi utasbiztosításokat kínál, így tapasztalataik is csak az ilyen jellegű káresetekre terjednek ki. Mint elmondták, a nyári hónapokban jellemzően a napégés, napszúrás, gyomorrontás és kisebb-nagyobb balesetek miatt emelkedik meg jelentősen a bejelentések száma. Bár az elmúlt időszakban több hír szólt természeti katasztrófákról, a biztosító nem tapasztalt ezekhez köthető számottevő növekedést a bejelentések számában, és extrém időjáráshoz kapcsolódó károk is csak elvétve fordultak elő – közölték a Pénzcentrummal. A K&H tavaly nyári statisztikái szerint az átlagos kártérítési összeg júniusban 97 ezer forint, júliusban 83 ezer forint, augusztusban pedig 78 ezer forint volt. Ezek az összegek ugyan nem tűnnek kiemelkedőnek, ám a biztosító egy tanulságos esetre is felhívta a figyelmet: egy ügyfelük az Egyesült Államokban gyomorrontás miatt kért orvosi segítséget, a kezelés végül 8,5 millió forintos kárkifizetést eredményezett. Bár a betegség önmagában nem számít súlyosnak, az eset jól példázza, hogy milyen drága lehet még egy banális panasz ellátása is például Amerikában – főleg, ha nincs biztosításunk. A rendhagyó esetek közé sorolják azokat is, amikor a biztosított nem tud hazautazni az eredeti tervei szerint – például egy súlyosabb törés miatt –, vagy amikor haláleset miatt kell megszervezni a hazaszállítást, amely extrém költségekkel járhat. A társaság tapasztalatai szerint a nyári utazási kedv évről évre emelkedik. A legnépszerűbb célpontok továbbra is Olaszország, Spanyolország, Horvátország és Görögország, de egyre többen merészkednek egzotikusabb helyszínekre is. A háborús övezetek azonban kizártak a biztosítási fedezetből – Ukrajna, Oroszország és Fehéroroszország nem számítanak biztosítható célországnak, így oda nem is indítanak kötvényt az ügyfelek részére.

