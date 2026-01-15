Egy rendkívül megrázó, ugyanakkor szerencsés kimenetelű bűncselekmény történt nemrég Szombathelyen, amelyet a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság is megosztott hivatalos Facebook-oldalán.
A hideg is kiráz: maszkos rabló fosztott ki egy budai boltot, videón az elkövető!
Egy budai üzlet kirablása mindössze néhány perc alatt zajlott le: a maszkos férfi fenyegetéssel kényszerítette az alkalmazottat, majd pénzzel távozott a kasszából. A rendőrség nyomoz, a biztonsági kamera pedig rögzítette az elkövetőt – most azt kérik, bárki, aki a felvétel alapján felismeri a férfit, jelentkezzen.
Kiraboltak egy üzletet Budán, a rendőrség rablás miatt nyomoz ismeretlen elkövető ellen. A BRFK közlése szerint a maszkot viselő férfi december 11-én 12:47 és 12:50 között fenyegette meg a II. kerületi bolt alkalmazottját, majd pénzzel távozott a kasszából. Az elkövetőről biztonsági kamera felvételt készített - hívja fel a figyelmet a rendőrség.
A II. kerületi rendőrök azt kérik, hogy aki a felvételen látható férfit a maszk ellenére felismeri, vagy bármilyen információval rendelkezik a személyéről, tartózkodási helyéről vagy a bűncselekményről, névtelenségét megőrizve is jelezze a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
A nők elleni erőszak gyakran láthatatlan marad – Magyarországon is. Adatok, trendek, nemzetközi összehasonlítás: mekkora a valós probléma?
Kongatják a vészharangot: Magyarországon is bármikor megtörténhet egy a svájcihoz hasonló diszkótragédia?
Koji László szerint egy hasonló esemény Magyarországon is a szakma felelősségét helyezné a középpontba, és egyértelműen indokolttá teszi a meglévő rendszerek felülvizsgálatát.
2025-ben a kgfb 11, a casco pedig 5,8 százalékkal volt olcsóbb, mint egy évvel korábban.
Durván viharos év lehet 2026: sok pénze bánhatja a magyar lakás- és háztulajoknak, ha erre idén nem készülnek fel
A kiszámíthatatlan időjárási körülmények és a klímaváltozás miatt is érdemes figyelmet fordítanunk a lakásbiztosításunk aktualizálására.
A Groupama Biztosító idén is összegyűjtötte az év meglepő és megdöbbentő biztosítási számait.
A társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára válik elérhetővé egy új elektronikus felület.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
A felújítás időtartama alatt átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizálnak,
Kevés autós tudja, erre egyáltalán nem fizet a biztosító: zsebébe nyúlhat, akinek ilyen baleset történik a kocsijával
Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a véletlenül rossz üzemanyaggal feltankolt autó meghibásodására csak a Casco biztosítás nyújt fedezetet.
A Pénzcentrum összeállítást készített annak kapcsán, hogy miért van Magyarországon jóval kevesebb életbiztosítás, mint például Nyugat-Európában, vagy Észak-Amerikában.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
A biztosítók tapasztalatai szerint a karácsonyi és téli időszak minden évben együtt jár a kockázatok látványos átrendeződésével.
Rengeteg magyar zsebéből húzhat ki pénzt ez a rejtett költség a télen: sokan utólag jönnek rá, mennyit is fizettek
Az idei szezonban naponta és személyenként átlagosan 870 forint körül alakul a síbiztosítás díja, ami mintegy 3 százalékkal haladja majd meg az előző szezon 845...
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
Hiába terjednek a füstérzékelők, az otthonok valódi tűzbiztonsága továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után.
Az ünnepi időszak a meghittségről és a fényekről szól, ugyanakkor a lakástüzek kockázata jelentősen megnő ebben az időszakban.
Az Allianz Hungária friss adatai szerint súlyos kockázatot jelent a magyar kkv-k számára az alacsony biztosítási penetráció és az alulbiztosítottság.
Az ünnepi időszak könnyen kaotikussá válhat, ha karácsony alatt elmegy az áram, leáll a fűtés vagy eldugul a lefolyó.
Az elmúlt két évben 16,6 millió csomag hamis, vagy káros játékot vontak ki az Európai Unió piacairól 36,8 millió euró értékben
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette az új űrlap tervezetét és kitöltési útmutatóját, amely több változást hoz.