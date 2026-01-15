A hideg is kiráz: maszkos rabló fosztott ki egy budai boltot, videón az elkövető!

Egy budai üzlet kirablása mindössze néhány perc alatt zajlott le: a maszkos férfi fenyegetéssel kényszerítette az alkalmazottat, majd pénzzel távozott a kasszából. A rendőrség nyomoz, a biztonsági kamera pedig rögzítette az elkövetőt – most azt kérik, bárki, aki a felvétel alapján felismeri a férfit, jelentkezzen.

Kiraboltak egy üzletet Budán, a rendőrség rablás miatt nyomoz ismeretlen elkövető ellen. A BRFK közlése szerint a maszkot viselő férfi december 11-én 12:47 és 12:50 között fenyegette meg a II. kerületi bolt alkalmazottját, majd pénzzel távozott a kasszából. Az elkövetőről biztonsági kamera felvételt készített - hívja fel a figyelmet a rendőrség.

A II. kerületi rendőrök azt kérik, hogy aki a felvételen látható férfit a maszk ellenére felismeri, vagy bármilyen információval rendelkezik a személyéről, tartózkodási helyéről vagy a bűncselekményről, névtelenségét megőrizve is jelezze a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.