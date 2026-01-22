2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
0 °C Budapest
Egy modern, üres tanterem szélesvásznú felvétele.
Biztosítás

Komoly járvány ütötte fel a fejét a Balatonnál: a hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be

Pénzcentrum
2026. január 22. 09:44

Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, miután a tanulók több mint fele megbetegedett. Az intézményvezető három napra felfüggesztette az oktatást, hogy megfékezze a járvány terjedését - jelentette az Origo.

A Veszprém vármegyei településen működő általános iskolában az elmúlt napokban drámaian megugrott a hiányzók száma. Az intézmény vezetője, Vezér-Kósa Katalin tájékoztatása szerint hétfőn a 217 diákból 109 nem jelent meg az órákon, kedden pedig már 130 tanuló maradt távol betegség miatt - jelentette az Origo.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A keddi tanítási napon 10 gyereket az iskolából kellett hazaküldenünk" – mondta az igazgató, jelezve, hogy a helyzet a tanítás közben is tovább romlott.

A járványhelyzet nemcsak a diákokat érintette súlyosan. Az iskola működését az is veszélyeztette, hogy a takarítószemélyzet létszáma a megbetegedések miatt négy főről egyre csökkent. Ez különösen nagy problémát jelentett, mert az intézmény jelentős alapterülete miatt a fertőtlenítési munkálatok elvégzése rendkívül nehézkessé vált.

A kialakult helyzetre reagálva az intézményvezető a szülői közösséggel folytatott konzultációt követően, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény felhatalmazása alapján

háromnapos rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.

"A szülők és az iskolaorvos tájékoztatása szerint a gyermekek influenzaszerű tünetek, koronavírus-fertőzés, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedés miatt maradtak otthon" – részletezte Vezér-Kósa Katalin a tömeges hiányzások okait.

Az oktatás szüneteltetésének időszakát az intézmény arra használja fel, hogy átfogó fertőtlenítést végezzen az épületben. A tervek szerint az iskola kapui hétfőn nyílnak meg újra a diákok előtt, amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi az oktatás biztonságos újraindítását.

Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #egészség #influenza #Balaton #iskola #általános iskola #járvány #fertőzés #betegség #veszprém

0 HOZZÁSZÓLÁS
