2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tűz képe közelről
Biztosítás

Kongatják a vészharangot: Magyarországon is bármikor megtörténhet egy a svájcihoz hasonló diszkótragédia?

Pénzcentrum
2026. január 9. 10:58

A svájci Crans Montana egyik népszerű bárjában történt újévi tragédia, amelyben negyvenen vesztették életüket, súlyos kérdéseket vet fel a hazai tűzmegelőzési gyakorlatról is. Koji László, az ÉVOSZ elnöke szerint egy hasonló esemény Magyarországon is a szakma felelősségét helyezné a középpontba, és egyértelműen indokolttá teszi a meglévő rendszerek felülvizsgálatát.

Álláspontja szerint a tűzmegelőzés több szereplő közös feladata, ugyanakkor a hazai jogszabályok az alapvető felelősséget a tervezőkre, kivitelezőkre és üzemeltetőkre ruházzák. Nekik kell biztosítaniuk, hogy a létesítmények tűzbiztonsága megfeleljen az előírásoknak akkor is, ha ez többletköltséggel jár. A hatósági eljárások egyszerűsödése csökkentette a bürokráciát, viszont tovább növelte a szakmai szereplők felelősségét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ÉVOSZ elnöke szerint feltételezhető, hogy Magyarországon is számos közösségi létesítmény nem felel meg sem a korszerű elvárásoknak, sem a jelenleg hatályos tűzmegelőzési szabályoknak. Ezért átfogó vizsgálatot tart szükségesnek, amely a nemzetközi tragédiák tanulságait is figyelembe veszi.

Kapcsolódó cikkeink:

Koji László úgy látja, jelenleg nincs elegendő tervezői, kivitelezői és hatósági kapacitás egy országos szintű felmérés és a szükséges intézkedések végrehajtásához. Emiatt az ÉVOSZ kiemelten szorgalmazza a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök tűzvédelmi képzésének erősítését. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen indított képzések tapasztalatai is azt mutatják, hogy a megfelelő szakmai tudással rendelkező szakemberek körét bővíteni kell.

A szövetség szerint a hatékony tűzmegelőzés korszerű jogi és eljárási környezetet, magas szintű szakmai tudást és világos felelősségi rendszert igényel. Ennek érdekében indokoltnak tartják a vonatkozó hazai jogszabályok és jogosultsági rendeletek átfogó átvilágítását is.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #építőipar #svájc #tűz #katasztrófavédelem #haláleset #képzés #évosz #világ #jogszabály #tragédia #tűzeset

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:58
11:42
11:23
10:58
10:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 8. 17:08
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. január 9. 10:49
Melyek a legjobb bankszámlák 2026-ban 200-400 ezer Ft-os jövedelemmel?
2025-ben a Bankmonitor bankszámla kalkulátorát használók közül a legnagyobb arányban a 200-400 ezer...
Holdblog  |  2026. január 9. 10:12
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist ven...
ChikansPlanet  |  2026. január 9. 08:00
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése let...
KonyhaKontrolling  |  2026. január 9. 07:45
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arr...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 9.
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 9.
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
2026. január 8.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Fontos okmány szűnik meg január 1-től: ez rengeteg magyar dolgozót érint, itt vannak a részletek
2
3 hete
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
3
1 hónapja
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
4
2 hónapja
Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?
5
2 hónapja
Nagyon rossz irányba halad ezzel több millió magyar: mindent elveszíthetnek, ha nem lépnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Magyarországon gépjármű - és segédmotoros kerékpár - csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik - ilyen üzletággal foglalkozó - biztosítónál megköthető. A szerződés megkötését a hatóságok - közülük a rendőrség - is ellenőrzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtől számított 30. napon a szerződés automatikusan megszűnik. Az üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla terhére ilyenkor is megfizeti a MABISZ, de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (regressz).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 11:23
Kiadták a másodfokú riasztást: brutális ónos eső csap le Magyarországra
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 10:01
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
Agrárszektor  |  2026. január 9. 11:32
Rengeteg állat van most veszélyben itthon: így előzhetjük meg a tragédiát