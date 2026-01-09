Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.
Kongatják a vészharangot: Magyarországon is bármikor megtörténhet egy a svájcihoz hasonló diszkótragédia?
A svájci Crans Montana egyik népszerű bárjában történt újévi tragédia, amelyben negyvenen vesztették életüket, súlyos kérdéseket vet fel a hazai tűzmegelőzési gyakorlatról is. Koji László, az ÉVOSZ elnöke szerint egy hasonló esemény Magyarországon is a szakma felelősségét helyezné a középpontba, és egyértelműen indokolttá teszi a meglévő rendszerek felülvizsgálatát.
Álláspontja szerint a tűzmegelőzés több szereplő közös feladata, ugyanakkor a hazai jogszabályok az alapvető felelősséget a tervezőkre, kivitelezőkre és üzemeltetőkre ruházzák. Nekik kell biztosítaniuk, hogy a létesítmények tűzbiztonsága megfeleljen az előírásoknak akkor is, ha ez többletköltséggel jár. A hatósági eljárások egyszerűsödése csökkentette a bürokráciát, viszont tovább növelte a szakmai szereplők felelősségét.
Az ÉVOSZ elnöke szerint feltételezhető, hogy Magyarországon is számos közösségi létesítmény nem felel meg sem a korszerű elvárásoknak, sem a jelenleg hatályos tűzmegelőzési szabályoknak. Ezért átfogó vizsgálatot tart szükségesnek, amely a nemzetközi tragédiák tanulságait is figyelembe veszi.
Koji László úgy látja, jelenleg nincs elegendő tervezői, kivitelezői és hatósági kapacitás egy országos szintű felmérés és a szükséges intézkedések végrehajtásához. Emiatt az ÉVOSZ kiemelten szorgalmazza a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök tűzvédelmi képzésének erősítését. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen indított képzések tapasztalatai is azt mutatják, hogy a megfelelő szakmai tudással rendelkező szakemberek körét bővíteni kell.
A szövetség szerint a hatékony tűzmegelőzés korszerű jogi és eljárási környezetet, magas szintű szakmai tudást és világos felelősségi rendszert igényel. Ennek érdekében indokoltnak tartják a vonatkozó hazai jogszabályok és jogosultsági rendeletek átfogó átvilágítását is.
