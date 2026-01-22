Sokan nem tudják, de életet menthet egy ilyen biztosítás: mutatjuk, mire kell odafigyelni

A téli síelési szezon csúcsa a karácsony utáni hetekre esik, amikor az utasbiztosítások jelentős része már kifejezetten a téli sportokhoz kapcsolódik. Az egyik biztosításközvetítő adatai szerint december 24-e után a megkötött utasbiztosítások 40 százaléka síeléshez kötődik, januárban és februárban pedig ez az arány már meghaladja az 50 százalékot. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nem megfelelően megválasztott biztosítás baleset esetén súlyos anyagi terhet jelenthet.

A síelők körében továbbra is Ausztria számít a legkedveltebb úti célnak: a Netrisk statisztikái szerint a foglalások 67 százaléka irányul a szomszédos alpesi országba. A második helyen Szlovákia áll, amelyet Olaszország, Franciaország és Lengyelország követ a népszerűségi listán. Az utazások jellemzői évek óta hasonlóak: a magyar síelők általában 3–5 napot töltenek külföldön, jellemzően kisebb, 2–3 fős csoportokban indulnak útnak, és az esetek több mint 80 százalékában személyautót választanak közlekedési eszközként.

Egy friss felmérés rávilágított arra, hogy a magyar utazók 41 százaléka nem lát lényegi különbséget az egyes biztosítási termékek között. Ez a téves feltételezés a síelők számára különösen kockázatos lehet. A hegyi mentés, a helikopteres kimentés vagy az orvosi felügyelettel történő hazaszállítás költségei akár több millió forintra is rúghatnak. Ezeket az összegeket sem az alapszintű utasbiztosítások, sem az európai egészségbiztosítási kártya, sem pedig a bankkártyákhoz kapcsolódó biztosítási csomagok nem feltétlenül fedezik teljes mértékben.

Az utazások jellemzően 3–5 naposak, 2–3 fővel, és az esetek több mint 80 százalékában autóval történnek. Ez nemcsak a sípályán, hanem már az odaúton is növeli a kockázatokat, ezért a téli felszerelés, a hólánc és a gépjármű-asszisztencia legalább annyira fontos, mint maga az utasbiztosítás. Sokan kizárólag a pályán történő balesetekre gondolnak, pedig a téli közlekedés önmagában is komoly kihívás, különösen hegyvidéki környezetben

– mutatott rá Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

A kifejezetten síelésre szabott biztosítások számos olyan elemet tartalmaznak, amelyek az általános utasbiztosításokból hiányoznak. Ide tartozik a saját vagy bérelt sífelszerelés biztosítása, a hegyi mentés költségeinek fedezése, a magas összegű külföldi orvosi ellátás térítése, valamint a síbérlet árának visszatérítése sérülés esetén. Ugyancsak kulcsfontosságú elem a felelősségbiztosítás, amely akkor nyújt védelmet, ha a biztosított személy a pályán másoknak okoz kárt.

Pozitív fejlemény, hogy a magyar lakosság biztosítási kultúrája folyamatosan fejlődik. A statisztikák szerint tíz utazóból kilenc rendszeresen köt utasbiztosítást külföldi útjai előtt. A digitalizáció térnyerése is jól látszik: a biztosítást kötők fele már online platformokon intézi a szerződéskötést, sokan közvetlenül az indulás napján. Fontos szabály ugyanakkor, hogy a biztosítást még Magyarország területén kell megkötni – szerencsére ez ma már percek alatt elvégezhető interneten keresztül.

A prémium kategóriás síbiztosítások átlagos díja fejenként és naponta 900–1000 forint körül alakul, ami egy teljes útra vetítve körülbelül 11 ezer forintos költséget jelent. Az árak az elmúlt időszakban nem változtak jelentősen, ugyanakkor a különböző szolgáltatók ajánlatai között érezhető eltérések lehetnek, ezért mindenképpen érdemes összehasonlítást végezni a vásárlás előtt. Ez az összeg különösen akkor tűnik csekélynek, ha figyelembe vesszük, hogy egy komolyabb baleset esetén a mentési és ellátási költségek akár több millió forintra is rúghatnak.