2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő sebészeti maszkot visel
Biztosítás

Újra kötelező a maszkviselés ezekben az intézményekben: nagy a riadalom!

MTI
2026. január 26. 08:16

Kötelező maszkviselést rendeltek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában péntektől - közölte az intézmény.

Az intézkedést a felső légúti megbetegedések kórházon belüli járványos terjedésének megakadályozása, illetve betegek és dolgozók védelme érdekében vezette be a kórházcsoport - írták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korlátozás a nyíregyházi Jósa András Tagkórházban és annak Sóstói úti telephelyén, illetve a nagykállói, a mátészalkai, a fehérgyarmati és a vásárosnaményi tagkórházban, továbbá a nyírbátori szakrendelő valamennyi járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályán és részlegén érvénybe lépett.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #kórház #járvány #fertőzés #egészségügy #betegség #korlátozás #kórházak #nyíregyháza #kórházi ellátás #szabolcs-szatmár-bereg megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:18
09:11
08:44
08:31
08:16
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 23. 16:45
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 25. 16:37
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nag...
iO Charts  |  2026. január 24. 15:31
Mi az a web3 pénztárca? Útmutató kezdőknek
A Web3 pénztárca a digitális útleveled a blockchainhez, amely lehetővé teszi, hogy decentralizált al...
Holdblog  |  2026. január 24. 12:13
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump meg...
MEDIA1  |  2026. január 23. 16:55
Végrehajtó foglalta le az RTL Kft.-t tartozás miatt - rendkívüli fejlemények az RTL Magyarországnál: akár árverés is lehet a vége!
A Media1.hu értesülései szerint egy budapesti végrehajtói iroda a napokban lefoglalta a luxemburgi C...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
2026. január 25.
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
2026. január 25.
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2
1 hónapja
Fontos okmány szűnik meg január 1-től: ez rengeteg magyar dolgozót érint, itt vannak a részletek
3
1 hónapja
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
4
2 hónapja
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
5
3 hónapja
Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 05:35
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 04:04
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
Agrárszektor  |  2026. január 26. 08:14
Még ki sem hűlt a Mercosur, máris itt az újabb szabadkereskedelmi tárgyalás