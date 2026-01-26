A tájékoztatás szerint pénteken érkezett riasztás a vármegyében egy eszméletlen gyermekhez.
Újra kötelező a maszkviselés ezekben az intézményekben: nagy a riadalom!
Kötelező maszkviselést rendeltek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában péntektől - közölte az intézmény.
Az intézkedést a felső légúti megbetegedések kórházon belüli járványos terjedésének megakadályozása, illetve betegek és dolgozók védelme érdekében vezette be a kórházcsoport - írták.
A korlátozás a nyíregyházi Jósa András Tagkórházban és annak Sóstói úti telephelyén, illetve a nagykállói, a mátészalkai, a fehérgyarmati és a vásárosnaményi tagkórházban, továbbá a nyírbátori szakrendelő valamennyi járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályán és részlegén érvénybe lépett.
A téli síelési szezon csúcsa a karácsony utáni hetekre esik, amikor az utasbiztosítások jelentős része már kifejezetten a téli sportokhoz kapcsolódik
A járványhelyzet nemcsak a diákokat érintette súlyosan, a takarítók is lebetegedtek.
Lakástüzek ezrei, rejtett elektromos hibák és súlyos károk: mutatjuk, miért veszélyesek az elavult hálózatok, és mikor fizet a biztosító.
Ez az ügy rávilágít arra, milyen kiszámíthatatlanul működik ma a figyelem logikája, és mennyire meghatározza egy eltűnés láthatóságát a társadalmi státusz.
Egy budai üzlet kirablása mindössze néhány perc alatt zajlott le: a maszkos férfi fenyegetéssel kényszerítette az alkalmazottat, majd pénzzel távozott a kasszából.
A kiberfenyegetések tartós jelenlétét erősíti, hogy a cégek egyre inkább digitális rendszerekre és külső szolgáltatókra bízzák kritikus adataikat.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
A nők elleni erőszak gyakran láthatatlan marad – Magyarországon is. Adatok, trendek, nemzetközi összehasonlítás: mekkora a valós probléma?
Kongatják a vészharangot: Magyarországon is bármikor megtörténhet egy a svájcihoz hasonló diszkótragédia?
Koji László szerint egy hasonló esemény Magyarországon is a szakma felelősségét helyezné a középpontba, és egyértelműen indokolttá teszi a meglévő rendszerek felülvizsgálatát.
2025-ben a kgfb 11, a casco pedig 5,8 százalékkal volt olcsóbb, mint egy évvel korábban.
Durván viharos év lehet 2026: sok pénze bánhatja a magyar lakás- és háztulajoknak, ha erre idén nem készülnek fel
A kiszámíthatatlan időjárási körülmények és a klímaváltozás miatt is érdemes figyelmet fordítanunk a lakásbiztosításunk aktualizálására.
A Groupama Biztosító idén is összegyűjtötte az év meglepő és megdöbbentő biztosítási számait.
A társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára válik elérhetővé egy új elektronikus felület.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
A felújítás időtartama alatt átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizálnak,
Kevés autós tudja, erre egyáltalán nem fizet a biztosító: zsebébe nyúlhat, akinek ilyen baleset történik a kocsijával
Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a véletlenül rossz üzemanyaggal feltankolt autó meghibásodására csak a Casco biztosítás nyújt fedezetet.
A Pénzcentrum összeállítást készített annak kapcsán, hogy miért van Magyarországon jóval kevesebb életbiztosítás, mint például Nyugat-Európában, vagy Észak-Amerikában.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
A biztosítók tapasztalatai szerint a karácsonyi és téli időszak minden évben együtt jár a kockázatok látványos átrendeződésével.
Rengeteg magyar zsebéből húzhat ki pénzt ez a rejtett költség a télen: sokan utólag jönnek rá, mennyit is fizettek
Az idei szezonban naponta és személyenként átlagosan 870 forint körül alakul a síbiztosítás díja, ami mintegy 3 százalékkal haladja majd meg az előző szezon 845...
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.