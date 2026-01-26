2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
Egy nő átadja az MRI-klinika recepciósának a betegbiztosítási kártyáját, hogy kifizesse a vizsgálat és az utókezelés árát.
Biztosítás

Durva lépésre készül az MNB: százezrek biztosítása kerülhet veszélybe

Pénzcentrum
2026. január 26. 17:43

Jelentősen átalakulhat a hitelfedezeti biztosítások piaca az MNB új ajánlása nyomán, amely 2027-ig magasabb kárkifizetéseket, bővebb fedezetet és alacsonyabb költségeket ír elő.

A hitelfedezeti biztosítások piacán jelentős változások várhatók az MNB decemberben megjelent ajánlása nyomán. A jelenlegi rendszerben az ügyfelek gyakran nincsenek tisztában azzal sem, hogy rendelkeznek-e ilyen biztosítással, a kárkifizetési arányok rendkívül alacsonyak, és a termékek átláthatósága is hiányos. A felügyelet célja, hogy 2027-ig javuljon a szolgáltatások minősége, csökkenjenek a költségek, és bővüljön a biztosítási fedezetek köre - tudósított a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Nemzeti Bank a biztosítási piacot érintő "value for money" elv jegyében az elmúlt években több intézkedést is bevezetett az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében. A 2024-ben elindított lakásbiztosítási kampány mellett elrajtolt az etikus életbiztosítási szabályozás második fázisa is, most pedig a hitelfedezeti biztosítások átfogó reformja következik.

A felügyelet adatai szerint 2024 végén közel 1,36 millió biztosított rendelkezett hitelfedezeti biztosítással, az éves díjbevétel pedig meghaladta a 32,4 milliárd forintot. A piac rendkívül koncentrált: kilenc biztosító van jelen, de a három legnagyobb szereplő adja a díjbevételek 77 százalékát, az öt legnagyobb pedig a 91 százalékát.

Az MNB 2024 januárjában átfogó témavizsgálatot indított, amely súlyos hiányosságokat tárt fel. A hitelfedezeti biztosítások átlagos kárhányada mindössze 11,5 százalék volt, vagyis száz forint befizetett díjból csupán 11–12 forint jutott vissza az ügyfelekhez kárkifizetés formájában. Ráadásul a mutató jelentős szórást mutatott: 2024-ben 1 és 65 százalék között mozgott.

A felügyelet további problémaként azonosította, hogy rendkívül magas a kárigények elutasítási aránya, több esetben 40 százalék felett. Az elutasítások leggyakoribb okai az információhiány, a hiányzó dokumentumok, valamint a már meglévő vagy előzménybetegségek voltak. A termékek összetettsége és nehéz átláthatósága mellett a célpiac meghatározásánál sem vették kellően figyelembe az ügyfelek pénzügyi ismereteit.

A vizsgálat azt is feltárta, hogy ezeket a biztosításokat magas jutalékszint mellett értékesítik, és káros összeférhetetlenség figyelhető meg a bankok és biztosítók között. A jutalékok mellett elterjedtek a nyereségmegosztási megállapodások is, amelyek a biztosításközvetítőket abban tehetik érdekeltté, hogy a kárkifizetések ne legyenek túl magasak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az MNB összesen 103 millió forint bírságot szabott ki a kilenc érintett biztosítóra, majd decemberben közzétette részletes ajánlását. Az új elvárások szerint a biztosítóknak érdemben bővíteniük kell a fedezetek körét. A jegybank jó gyakorlatnak tartja, ha a hitelfedezeti biztosítások lefedik a bármely okból bekövetkező halálesetet, az 50 százalékos vagy afeletti egészségkárosodást, továbbá a keresőképtelenség és a munkanélküliség kockázatát is.

Fontos változás, hogy keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén a havi törlesztőrészletek megfizetéséért való helytállásnak legalább kilenc hónapra kell kiterjednie, a jelenlegi jellemző hat hónappal szemben. A kockázatvállalásnak ki kell terjednie a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetésre is.

Az MNB elvárja továbbá, hogy a biztosítói profitra, költségekre és a közvetítői jutalékra együttesen az adó nélkül számolt bruttó díj legfeljebb 70 százalékát vonják el. Jelzáloghitelek és babaváró hitelek esetében ez a plafon legfeljebb 60 százalék lehet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a várható kárhányadnak el kell érnie a 30–40 százalékos szintet.

"Az ügyféltájékoztatás jelenti a legnagyobb piaci feladatot. Kulcsfontosságú, hogy az ügyfelek tisztában legyenek azzal, rendelkeznek-e ilyen biztosítással, és az pontosan milyen védelmet nyújt számukra" – hangsúlyozták a Groupama szakértői.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#hitel #biztosítás #mnb #lakáshitel #biztosító #biztosítók #hitelek #magyar nemzeti bank #biztosítások #babaváró hitel

18:43
18:32
18:15
18:03
17:43
