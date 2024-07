Ez a népautó az ellenszer a horror benzinárakra? Hosszútávú teszten a megújult Opel Corsa

Egy elég kemény erőpróbának vetettük alá az új Opel Corsát: 1600 kilométeren mutathatta meg Európa egyik kedvenc kisautója, hogy tényleg fogyasztásbajnok-e. Hogy ne legyen egyszerű dolga, a táv nagy része autópálya volt, de a Szentgotthárdon készült, 1,2-es, 100 lóerős motorja nem vallott szégyent a teljesítmény tekintetében. Tesztünkből kiderül, mennyi lett a fogyasztás, és arra is kitérünk, kényelmes-e bevállalni egy ekkora utat egy kisautóval.

Óriási reményekkel vezették be az új Opel Corsát Magyarországon az év elején, Rosta Gergely országigazgató korábbi interjúnkban egyenesen népünnepélynek nevezte a kisautó legújabb generációjának érkezését - hiszen a modell nagyon fontos alappillére a márkának. Az előző változat is sikeres népautó volt, tavaly a hatodik legeladottabb kocsi volt Európában, Magyarországon pedig a kisautó-szegmensben csak az örökös bajnok Toyota Yaris tudta megelőzni.

Július elején egy hétig nyúztuk az új generációs Corsát, ráadásul a legkeményebb tesztnek alávetve: egy külföldi nyaraláson,majdnem 1600 kilométert beletéve - főképpen autópályán. Az utazás során 3 fő kérdésre keresve a választ:

Hogy fogyaszt az autópályán a takarékosnak hirdetett motor?

Hogy bírják benne az utasok a 8-9 órát, ameddig elérünk a célhoz?

Hogy férnek el benne a cuccok?

Az új dizájnelemekkel kifejezetten előnyére változott a Corsa (az előző sem volt csúnya, de a frissítéssel morcosabb lett), a legnagyobb átalakulás az előzőhöz képest azonnal feltűnik az autó elején. Az agresszív fényszórósziluettek kiválóan keretezik a hűtőrácsot, melyen az Opel-embléma hangsúlyosan kiemelkedik, ugyanakkor a fekete tesztautónkhoz annyira szerintem nem passzolt a fekete vizor, amin szintén alig látszik a fekete Opel-logó. A GS kivitelben az autó elöl és hátul is sportosabb lökhárítókkal van felszerelve.

Az előre és hátra figyelő tolatóradar, valamint a tolatókamera szériafelszerelésként segítenek megőrizni ezek épségét. Egy másik színben szintén jobban észrevehető lenne a csomagtérfedélen középre helyezett, szélesebb, fekete CORSA felirat. Aki viszont abszolút nem akarja kihangsúlyozni, milyen márkájú és típusú kocsiban ül, bátran válassza a feketét. Összességében több elődmodellel ellentétben egyáltalán nem nevezhető "csajos" kisautónak, a férfiakat sem nézik ki a volán mögül. A GS kivitelben alapfelszereltséghez tartozik a 16 colos könnyűfém felni 195/55 R16-os gumikkal. Bár a hátsó dobfék így esztétikailag nem előnyös, hosszú távon kevesebb karbantartási költséget jelent, mintha tárcsafék lenne - és azért valljuk be, a Corsa kicsit erről is szól.

A beltérben sincsenek olyan nagy problémák, egyáltalán nem fapados-érzés beülni, a hátsó üléssor kicsit szűkös, de ezt nem elegáns számonkérni ebben a méretkategóriában. Az ülések anyaga viszont elég strapabírónak tűnik, egyedül a zsebek hiányoztak az első üléssor hátuljáról.

A GS változat sajátja a 10 hüvelykes főképernyő és a 7 colos műszeregység, a grafika eléggé minimál, de pont azért jó, mert ennyire egyszerű, átlátható. Külön pirospont, hogy egyből megy vezeték nélkül az Apple CarPlay és az Android Auto, emellett van egy USB-port és egy szivargyújtó is. Az is külön jó, hogy számos funkciónál meghagyták a fizikai gombot, például a hangerőt és a klímát is lehet gombokkal állítani, és a sávtartó kikapcsolására is külön, dedikált gomb van. És zongoralakk-díszbetétekkel sem találkozni. Összességében kihozták belőle a maximumot, amit ebben a kategóriában ki lehet.

1,2 turbó és 6 sebesség a siker titka?

Tesztautónknak magyar vonatkozása is van, hiszen az 1,2-es, háromhengeres turbómotor Szentgotthárdon készül. A 100 lóerős teljesítményt 5500-as fordulatszámon éri el, míg a 205 Newtonméter nyomaték már 1750-es fordulatszámtól rendelkezésre áll. Mindehhez egy hatsebességes manuális váltó társult, így pedig azért már sejthető volt, hogy nem lesz gondja az autópályával sem.

Egyébként egyáltalán nem érezni, hogy háromhengeres erőforrásról van szó: nem volt olyan forgalmi helyzet, amelyben ne lett volna elégséges a teljesítmény az üresen kevesebb mint 1200 kilós kiskocsihoz. A hazai utakra a rugózás lehetne kényelmesebb, de a Corsa stabilitása és vezethetősége kifogástalan. Egyedül a fordulékonysága volt az, ami miatt hiányérzete lehet a sofőrnek, majdnem 10,5 méter a fordulóköre, ami a kategóriatársakhoz képest (pl. Suzuki Swift) valamivel nagyobb. A tolatókamerája teljesen rendben van, annyi, hogy a vezetővonalak követhetnék a kormány forgatását is, jelezve, ténylegesen hová fog érkezni az autó.

És akkor az első kérdésre a válasz: a tesztút alatt, 80%-ban autópályán, ahol lehetett 130-al közlekedve a végső fogyasztás 5,2 liter per 100 kilométer lett, ezt tükrözi a ténylegesen betankolt üzemanyag is, a Corsa 81 literrel tette meg a távot - dícséretes adatok, meglepő, hogy még a pályán sem jött meg az étvágya. Viszonyításképpen: a saját autómmal (Ford Focus 1,6 benzin) a megtett távra kb. 130 liternyi üzemanyag kellett volna, azaz több mint egy tank benzinnel kellene pluszban számolni. 590 forint/literes átlagáron számolva a saját kocsim majdnem 77 ezer forintból járta volna meg a távot, a Corsa kicsit kevesebb mint 48 ezerből abszolválta a dolgot.

Az Opel Corsa fogyasztása az 1575 km-es úton.

A pályán csak berakod 6-osba, tempomat, és had szóljon: 130-nál nagyjából 2500-as fordulaton jár a motorja. Egytelen gátja az önfeledt autópályás haladásnak, hogy a tempomat nem távolságtartós - gondolom, a manuális váltó miatt -, csak jelez a rendszer, ha valaki közel van, de fékezni nem fog az autó. A sávtartó rendszer szerencsére nem agresszív, nem csipog, nem rángatja a kormányt, finoman jelez, ha nem középen haladsz, a fényszórók is jól világítanak, a távfény-automatikára sem lehet panasz.

A hangszigetelés meglepően jó volt, ahogyan az első ülések is kényelmesek még egy ilyen hosszú úton is. Két embernek tökéletes utazóautónak, a 310 literes csomagtérben elfér egy heti cucc, és még hazafelé a bevásárlásnak is akadt hely. Akár még egy gyerekkel is vállalható egy hasonló túra.

Mibe kerül?

A modell egyébként rendre ott van a top tizes listánkon, amelyben a legolcsóbb új autókat összegezzük. Most az új Corsa legkevesebb 6 790 000 forintért hozható ki a kereskedésből.

A GS-csomagos tesztautónk alapára 7 470 000 forint, ehhez jár már többek között a 16-os felni, valamint a dizájn- és a multimédia csomag is. Ennyi pénzért a 75 lóerős motorral hozhatjuk el az autót, a nagyobb erőforrással már 7 870 000 forintot kell érte leszurkolni, ha pedig automataváltót is szeretnénk, akkor az plusz 800 ezer forint. A karbon fekete fényezés felára 180 ezer forint. A tesztautónk ára így 8 250 000 forinton állt meg.