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Közelkép egy idősebb férfi kezéről, aki a benzinkútnál tankolja a járművét – Az olajár-emelkedés koncepciója
Autó

Megint drágul a tankolás: most érkezett a bejelentés, jócskán emelkedik az üzemanyagok ára

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 17:01

Nem tartott sokáig a nyugalom a hazai kutakon: szombattól ismét drágul az üzemanyag. Ezúttal a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen emelkedik, literenként bruttó 9 forinttal.

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Újabb áremelés jön a hazai benzinkutakon. A Holtankoljak.hu információi szerint szombattól mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 9 forinttal emelkedik. A hét második felében még nem változtak a nagykereskedelmi árak, most azonban mindkét üzemanyagtípusnál érezhető drágulás érkezik.

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Már most sem olcsó a tankolás

A pénteki országos átlagárak alapján jelenleg

  • egy liter 95-ös benzinért 576 forintot,
  • míg a gázolajért átlagosan 664 forintot kell fizetni.

A szombati nagykereskedelmi áremelés természetesen nem jelenti automatikusan azt, hogy minden kúton pontosan 9 forinttal nő majd a literenkénti ár, hiszen a kutak saját árazása is szerepet játszik. Az azonban biztos, hogy az emelkedő beszerzési ár újabb nyomást helyez a fogyasztói árakra.

Aki tehát a hétvégén tankolna, annak érdemes számolnia azzal, hogy szombattól ismét többe kerülhet a benzin és a dízel. A Holtankoljak.hu adatai szerint a következő napokban az lesz a kérdés, hogy a kutak milyen mértékben érvényesítik a nagykereskedelmi árak emelkedését a fogyasztói árakban.
Címlapkép: Getty Images
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