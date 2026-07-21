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Harminc hektáron ég a tűz: nagy erőkkel dolgozik az oltáson a katasztrófavédelem
Harminc hektáron ég a száraz aljnövényzet Kaba térségében, a tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal - közölte a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóügyeletese.
Bányai Judit tűzoltó alezredes azt mondta, a tűz megfékezésében és oltásában a kabai önkéntes tűzoltók mellett a debreceni, a püspökladányi, a szeghalmi, a karcagi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vesznek részt a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával.
Hozzátette, hogy harminchét tűzoltó öt vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel oltja a tüzet. A katasztrófavédelem korábban azt közölte, hogy az egységek harminc szarvasmarhát és három szamarat is kimentettek a területről. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segíti.
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