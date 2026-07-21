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Közelkép a kéz tűzoltó kezében tűzoltó tömlő oltás égő ház tűz baleset után. A tüzet baleset vagy gyújtogatás okozhatta.
Otthon

Harminc hektáron ég a tűz: nagy erőkkel dolgozik az oltáson a katasztrófavédelem

Pénzcentrum/MTI
2026. július 21. 17:24

Harminc hektáron ég a száraz aljnövényzet Kaba térségében, a tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal - közölte a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóügyeletese.

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Bányai Judit tűzoltó alezredes azt mondta, a tűz megfékezésében és oltásában a kabai önkéntes tűzoltók mellett a debreceni, a püspökladányi, a szeghalmi, a karcagi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vesznek részt a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával.

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Hozzátette, hogy harminchét tűzoltó öt vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel oltja a tüzet. A katasztrófavédelem korábban azt közölte, hogy az egységek harminc szarvasmarhát és három szamarat is kimentettek a területről. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segíti.

 
Címlapkép: Getty Images
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