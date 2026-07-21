Borítékolható, hogy a pénzügyi terheket a fogyasztókra hárítják majd a benzinkutak és a cégek.
Döbbenetes szakadék a magyarok zsebében: minden második nő azonnal bajba kerülne, ha beüt a krach
A váratlan kiadások a nőket és a férfiakat hasonló gyakorisággal érintik, a nőkre viszont mind anyagi, mind lelki szempontból lényegesen nagyobb terhet rónak. Jelenleg minden második nőnek hiányzik az a tartaléka, amelyhez egy hirtelen felmerülő kiadás esetén nyúlhatna.
A Cofidis és az NRC legfrissebb, reprezentatív Hitel Monitor felmérése rávilágít arra, hogy bár aAz egyenlőtlenségek hátterében elsősorban a jövedelmi különbségek állnak. Míg a férfi válaszadók közel harmadának havi nettó jövedelme meghaladja a 400 ezer forintot, addig a nők körében ez az arány mindössze tíz százalék. Hasonló különbség látható a megtakarítások terén is, hiszen a férfiak háromnegyedével szemben a nőknek csupán a fele rendelkezik félretett pénzzel. Ráadásul minden ötödik nő úgy véli, hogy egy váratlanul felmerülő költséget egyáltalán nem tudna előteremteni, miközben a férfiak körében ez az arány feleakkora.
A váratlan kiadások ráadásul hosszabb távon éreztetik hatásukat a nőknél. Az érintett nők közel ötöde nyilatkozott úgy, hogy egy hirtelen kiadás még fél év elteltével is érezhető megterhelést jelentett a családi költségvetésnek, míg a férfiaknál ez az arány mindössze 8 százalék. A nőknél emellett csaknem kétszer gyakoribb, hogy a váratlan költségek rendszeres megélhetési problémákhoz vezetnek.
A pénzügyi nehézségek nemcsak a családi kasszát, hanem a mentális egészséget is megterhelik. Az érintett nők fele számolt be jelentős stresszről, harmaduk szorongásról, míg az alvászavarok és az egyéb egészségügyi panszok kétszer olyan gyakran fordulnak elő náluk, mint a férfiaknál. Ezzel szemben a férfiak harmada úgy nyilatkozott, hogy egy hirtelen jött kiadás nem okozott számára különösebb problémát, miközben a nők körében mindössze minden hatodik válaszadó vélekedett így.
Bár a nők nagyobb arányban kényszerülnek külső segítségre, sokkal erősebb szégyenérzet társul ahhoz, ha családtagoktól vagy barátoktól kellene kölcsönkérniük. Saját forrásaik kimerülése után mégis leggyakrabban a közvetlen környezetükhöz fordulnak támogatásért, de sokan vesznek igénybe folyószámlahitelt, személyi kölcsönt, részletfizetési lehetőséget vagy hitelkártyát is. A nők körében ráadásul lényegesen többen vannak azok, akik egy nagyobb kiadás esetén megfontolnák a hitelfelvételt.
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Frei Andrea, a Cofidis Magyarországi Fióktelepének marketing- és kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy a váratlan kiadások hatékony kezelése nem csupán az anyagi lehetőségeken múlik, hanem azon is, hogy az érintettek mernek-e segítséget kérni. Hozzátette, egy felelős pénzügyi szolgáltatónak arra kell törekednie, hogy mindenki számára könnyen érthető, átlátható és személyre szabott támogatást nyújtson.
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