2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Young adult woman with curly hair looking concerned and thoughtful while using a laptop at a wooden table in her apartment, working remotely and managing her freelance projects
Hitel

Döbbenetes szakadék a magyarok zsebében: minden második nő azonnal bajba kerülne, ha beüt a krach

Pénzcentrum
2026. július 21. 17:32

A váratlan kiadások a nőket és a férfiakat hasonló gyakorisággal érintik, a nőkre viszont mind anyagi, mind lelki szempontból lényegesen nagyobb terhet rónak. Jelenleg minden második nőnek hiányzik az a tartaléka, amelyhez egy hirtelen felmerülő kiadás esetén nyúlhatna.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Cofidis és az NRC legfrissebb, reprezentatív Hitel Monitor felmérése rávilágít arra, hogy bár aAz egyenlőtlenségek hátterében elsősorban a jövedelmi különbségek állnak. Míg a férfi válaszadók közel harmadának havi nettó jövedelme meghaladja a 400 ezer forintot, addig a nők körében ez az arány mindössze tíz százalék. Hasonló különbség látható a megtakarítások terén is, hiszen a férfiak háromnegyedével szemben a nőknek csupán a fele rendelkezik félretett pénzzel. Ráadásul minden ötödik nő úgy véli, hogy egy váratlanul felmerülő költséget egyáltalán nem tudna előteremteni, miközben a férfiak körében ez az arány feleakkora.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A váratlan kiadások ráadásul hosszabb távon éreztetik hatásukat a nőknél. Az érintett nők közel ötöde nyilatkozott úgy, hogy egy hirtelen kiadás még fél év elteltével is érezhető megterhelést jelentett a családi költségvetésnek, míg a férfiaknál ez az arány mindössze 8 százalék. A nőknél emellett csaknem kétszer gyakoribb, hogy a váratlan költségek rendszeres megélhetési problémákhoz vezetnek.

A pénzügyi nehézségek nemcsak a családi kasszát, hanem a mentális egészséget is megterhelik. Az érintett nők fele számolt be jelentős stresszről, harmaduk szorongásról, míg az alvászavarok és az egyéb egészségügyi panszok kétszer olyan gyakran fordulnak elő náluk, mint a férfiaknál. Ezzel szemben a férfiak harmada úgy nyilatkozott, hogy egy hirtelen jött kiadás nem okozott számára különösebb problémát, miközben a nők körében mindössze minden hatodik válaszadó vélekedett így.

Bár a nők nagyobb arányban kényszerülnek külső segítségre, sokkal erősebb szégyenérzet társul ahhoz, ha családtagoktól vagy barátoktól kellene kölcsönkérniük. Saját forrásaik kimerülése után mégis leggyakrabban a közvetlen környezetükhöz fordulnak támogatásért, de sokan vesznek igénybe folyószámlahitelt, személyi kölcsönt, részletfizetési lehetőséget vagy hitelkártyát is. A nők körében ráadásul lényegesen többen vannak azok, akik egy nagyobb kiadás esetén megfontolnák a hitelfelvételt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Frei Andrea, a Cofidis Magyarországi Fióktelepének marketing- és kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy a váratlan kiadások hatékony kezelése nem csupán az anyagi lehetőségeken múlik, hanem azon is, hogy az érintettek mernek-e segítséget kérni. Hozzátette, egy felelős pénzügyi szolgáltatónak arra kell törekednie, hogy mindenki számára könnyen érthető, átlátható és személyre szabott támogatást nyújtson.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #személyi kölcsön #stressz #felmérés #jövedelem #nők #férfiak #lakossági pénzügyek #megtakarítások #mentális egészség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:47
17:32
17:24
17:17
17:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 21. 16:45
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 21. 10:44
Az MTI hírt adott Polgár Judit államfői jelöléséről, Bárándy Péteréről viszont nem - kérdéseket küldtünk a közmédiának
Miközben a Magyar Távirati Iroda vasárnap szinte azonnal beszámolt a Polgár Judit köztársasági elnök...
Holdblog  |  2026. július 21. 10:00
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelí...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 20. 17:04
AI használat
Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva...
Bankmonitor  |  2026. július 20. 15:23
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerül...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 21.
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni
2026. július 21.
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
2026. július 21.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
NAPTÁR
Tovább
2026. július 21. kedd
Dániel, Daniella
30. hét
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt mindenkinek tudnia kell, sok pénz múlik rajta
2
3 hete
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
3
3 hónapja
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
4
4 hete
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
5
2 hónapja
Mára alig kér valaki az egykori slágerhitelből: hiába kamatmentes, földbe állt a konstrukció
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalap
Az adóalap alapján határozzák meg a fizetendő adó összegét. Az adóalapot ha megszorozzuk az adókulccsal már tudjuk is, hogy mennyit kell befizetnünk a NAV-nak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 16:02
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 15:47
Egyre súlyosabb a helyzet, újabb vízkorlátozásokat vezettek be: ezek a települések érintettek
Agrárszektor  |  2026. július 21. 17:27
Ilyen dinnyével van tele rengeteg piac Európában: innen jön a java