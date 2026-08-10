Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést a hatóság munkatársai.
Rémhírterjesztésért tartóztattak le 7 embert Romániában: csaknem meglincselte a mentősöket a feltüzelt tömeg
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték azt a hét embert, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak szombat este az erdélyi Récekeresztúron (Recea-Cristur) - írta hétfőn a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság közlése alapján a News.ro hírportál.
A hét, 18 és 44 év közötti támadó ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy, a településre beteghez érkező mentőautóra. A támadók ellen a közrend megsértése, csendháborítás, ütlegelés és más erőszakos cselekmények miatt folyik vizsgálat. A Dés városától 40 kilométerre található falu lakói az úgynevezett "fekete mentőről" szóló rémhírek hatására cselekedtek, súlyos szemsérülést okozva a jármű vezetőjének.
A StirideCluj.ro kolozsvári hírportál szerint a támadókat a mentőautó tönkretételével és testi sérülés okozásával is gyanúsítják. A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették, és többen rátámadtak.
A mentőorvos szerint csak azért úszták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania a járművet, és a másik irányba elmenekülni.
A támadás után a jármű vezetője műtétre szorult, mivel az összetört szélvédő egy szilánkja felsértette a szaruhártyáját. A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefügésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el.
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A bukaresti belügyminisztérium szerint a pánikkeltésre használt "figyelmeztetőnek" beállított fotókat manipulálták, vagy mesterséges intelligenciával hozták létre. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket. Maria Forna Kolozs megyei prefektus elítélte a történteket, és szolidaritásáról biztosította a mentőszolgálat munkatársait.
A kormány területi képviselője elfogadhatatlannak nevezte, hogy az életmentésre szakosodott egészségügyi személyzet tagjai agresszió áldozatai legyenek munkavégzés közben. A StirideCluj.ro arról is beszámolt, hogy Romániában épp a támadás napján, augusztus 8-án lépett érvénybe az a törvény, amely szigorította az egészségügyi személyzet ellen elkövetett bűncselekmények büntetését. Az elkövetők így a korábbi hat hónap és három év között terjedő büntetés helyett egy és öt év közötti börtönbüntetésre számíthatnak - írta a kolozsvári hírportál.
Az állapot kialakulásának okairól, tüneteiről, diagnózisáról és terápiájáról dr. Réthelyi Jánost, az ADHD Ambulancia vezetőjét kérdeztük.
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