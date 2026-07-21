A hétfő esti, felvásárlásról bejelentésre a részvénypiac kedd reggel azonnal 2,2 százalékos árfolyam-emelkedéssel reagált.
Megint az asztalra vágtak a különadóról: nem módosítani kell, hanem azonnal kivezetni az OKSZ szerint
A szakmai szervezet szerint az adónem versenytorzító hatású, növeli a fogyasztói árakat, a fenntartásával pedig a jelenlegi kabinet az előző kormány piacellenes intézkedéseit vinné tovább.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) a kiskereskedelmi különadó részleges módosítása helyett ismételten annak teljes kivezetését sürgeti.
Kármán András pénzügyminiszter nemrég arról számolt be, hogy a kormány átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek; ennek részeként, az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és az uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása, ami megkönnyíti az érintett cégek működési formájának megváltoztatását, az adó mértéke azonban változatlan marad.
Az OKSZ most erre reagálva hangsúlyozta, hogy a jogszabály lényege nem változik, hiszen a legmagasabb sávban továbbra is megmarad a 4,5 százalékos adókulcs. Ez rendkívül súlyos terhet jelent az ágazat legnagyobb szereplői számára, különösen azért, mert a szektor jövedelmezősége már a különadó bevezetése előtt is alacsony volt, mára pedig sok esetben veszteségesbe fordult. A jelenlegi rendszer így a veszteséges működést is adóztatja, miközben felhajtja a fogyasztói árakat.
A szövetség álláspontja szerint a valódi megoldást nem a szabályozás átalakítása, hanem kizárólag az adó kivezetése jelentené. Ez makrogazdasági szinten több hasznot hozna, mint amekkora kiesést a költségvetési bevételek elmaradása okoz, mivel a felszabaduló források árcsökkentéseket és nagyobb akciókat tennének lehetővé, emellett élénkítenék a beruházásokat, a foglalkoztatást, a fogyasztás bővülésén keresztül pedig a GDP-t is.
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Az OKSZ mindezek miatt indokoltnak tartja, hogy a kormány a részleges átalakítások helyett dolgozzon ki egy kiszámítható menetrendet az adó teljes megszüntetésére. A szövetség jelezte, hogy partnerként készen áll a Pénzügyminisztériummal való érdemi egyeztetésre, valamint a szükséges pénzügyi és üzleti elemzések biztosítására. Egyúttal figyelmeztettek, hogy az adóteher kivezetése nélkül nem jöhetnek létre az egyenlő versenyfeltételek, és ha a helyzet változatlan marad, a kormány saját elődje piacellenes intézkedéseit viszi tovább, vállalva annak minden kockázatát.
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