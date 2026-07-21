2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy nőről, aki a kezében tartja és átnézi a bevásárlási bizonylatot vásárlás után. A jelenet kiemeli a digitális fizetést, az intelligens vásárlást és a készpénzmentes tranzakciót.
Gazdaság

Megint az asztalra vágtak a különadóról: nem módosítani kell, hanem azonnal kivezetni az OKSZ szerint

Pénzcentrum
2026. július 21. 12:44

A szakmai szervezet szerint az adónem versenytorzító hatású, növeli a fogyasztói árakat, a fenntartásával pedig a jelenlegi kabinet az előző kormány piacellenes intézkedéseit vinné tovább.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) a kiskereskedelmi különadó részleges módosítása helyett ismételten annak teljes kivezetését sürgeti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kármán András pénzügyminiszter nemrég arról számolt be, hogy a kormány átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek; ennek részeként, az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és az uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása, ami megkönnyíti az érintett cégek működési formájának megváltoztatását, az adó mértéke azonban változatlan marad.

Az OKSZ most erre reagálva hangsúlyozta, hogy a jogszabály lényege nem változik, hiszen a legmagasabb sávban továbbra is megmarad a 4,5 százalékos adókulcs. Ez rendkívül súlyos terhet jelent az ágazat legnagyobb szereplői számára, különösen azért, mert a szektor jövedelmezősége már a különadó bevezetése előtt is alacsony volt, mára pedig sok esetben veszteségesbe fordult. A jelenlegi rendszer így a veszteséges működést is adóztatja, miközben felhajtja a fogyasztói árakat.

A szövetség álláspontja szerint a valódi megoldást nem a szabályozás átalakítása, hanem kizárólag az adó kivezetése jelentené. Ez makrogazdasági szinten több hasznot hozna, mint amekkora kiesést a költségvetési bevételek elmaradása okoz, mivel a felszabaduló források árcsökkentéseket és nagyobb akciókat tennének lehetővé, emellett élénkítenék a beruházásokat, a foglalkoztatást, a fogyasztás bővülésén keresztül pedig a GDP-t is.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az OKSZ mindezek miatt indokoltnak tartja, hogy a kormány a részleges átalakítások helyett dolgozzon ki egy kiszámítható menetrendet az adó teljes megszüntetésére. A szövetség jelezte, hogy partnerként készen áll a Pénzügyminisztériummal való érdemi egyeztetésre, valamint a szükséges pénzügyi és üzleti elemzések biztosítására. Egyúttal figyelmeztettek, hogy az adóteher kivezetése nélkül nem jöhetnek létre az egyenlő versenyfeltételek, és ha a helyzet változatlan marad, a kormány saját elődje piacellenes intézkedéseit viszi tovább, vállalva annak minden kockázatát.
Címlapkép: Getty Images
#adó #különadó #kiskereskedelem #költségvetés #gazdaság #kereskedelem #oksz #orbán viktor #fogyasztói árak #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:10
13:08
12:59
12:52
12:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 20. 17:01
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 21. 10:44
Az MTI hírt adott Polgár Judit államfői jelöléséről, Bárándy Péteréről viszont nem - kérdéseket küldtünk a közmédiának
Miközben a Magyar Távirati Iroda vasárnap szinte azonnal beszámolt a Polgár Judit köztársasági elnök...
Holdblog  |  2026. július 21. 10:00
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelí...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 20. 17:04
AI használat
Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva...
Bankmonitor  |  2026. július 20. 15:23
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerül...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 21.
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
2026. július 21.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
2026. július 20.
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
NAPTÁR
Tovább
2026. július 21. kedd
Dániel, Daniella
30. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
23 órája
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
2
6 napja
Nem várt bejelentés érkezett: elveszítheti fontos jogkörét Kapitány István
3
2 napja
Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol
4
6 napja
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
5
2 napja
Sok magyar híresség írta alá ezt a felhívást: őt szeretnék a köztársasági elnöki székben látni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módusz
olyan helyzeti középérték, amely az adott statisztikai sokaságban a legtöbbször fordul elő. Tipikus érték, amely körül a sokaság elemei tömörülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 12:59
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 11:14
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026 második felétől: így alakulnak a cigaretta árak júliustól - Ezek a márkák kerülnek többe
Agrárszektor  |  2026. július 21. 12:32
Meglepő dolog történt a Balatonnál: erre kevesen számítottak