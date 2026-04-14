2026. április 14. kedd Tibor
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kamion, kamionos, autósok, dugó, dugó
Autó

Figyelem, durva elterelések az M7-esen: itt számíts dugóra a Balaton felé a nyár előtt

Pénzcentrum
2026. április 14. 11:15

Április közepére felpörögtek az útfelújítások a hazai gyorsforgalmi utakon, és ez leginkább az M7-es autópálya forgalmán érezhető. A Balaton irányába tartóknak érdemes türelemmel készülniük: több szakaszon is sávlezárások és terelések lassítják a haladást.

Március vége óta kint vannak a bóják az utakon, és április közepére elértünk oda, hogy szinte nincs olyan nap, amikor ne futnánk bele valamilyen korlátozásba az M7-esen is - írta a Veol.hu. A munkálatokat a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi, és a felújítások már március vége óta tartanak. A cél a burkolat javítása és korszerűsítése, ami hosszabb távon gyorsabb és biztonságosabb közlekedést jelenthet – rövid távon viszont torlódásokat okoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenlegi tervek szerint a legforgalmasabb nyári időszakban – június közepétől augusztus végéig – nem lesznek előre tervezett munkálatok az M7-es Balaton felé vezető, illetve az M0-s autóút és Balatonvilágos közötti szakaszon. Addig azonban még több hétig számítani kell korlátozásokra. Tavasszal ugyanis főként a Budapest felé tartó oldalon zajlanak nagyobb volumenű aszfaltozások, míg a Balaton irányába inkább kisebb javításokkal találkozhatnak az autósok.

Itt a legdurvább a helyzet

A legfrissebb információk szerint több kritikus szakasz is van:

  • A Velencei-tó térségében, a 50-es és 59-es kilométerszelvény között mindkét oldalon dolgoznak, itt akár április végéig is torlódások alakulhatnak ki.
  • A Balaton nyugati részén, Balatonszentgyörgy közelében, a 170–171-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon szűkebb pályára kell számítani, várhatóan május végéig.

A szakemberek azt javasolják, indulás előtt mindenképp érdemes tájékozódni. Az Útinform folyamatosan frissíti az aktuális korlátozásokat, de az MKIF saját online felületén is nyomon követhetők a munkálatok. Egy gyors ellenőrzéssel sok időt spórolhatunk meg – különösen a tavaszi hétvégéken, amikor már megindul a forgalom a Balaton irányába.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #Balaton #autópálya #lezárás #forgalom #utak #autósok #m7-es autópálya #velencei-tó #belföldi utazás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
11:45
11:33
11:15
11:03
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
