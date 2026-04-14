Figyelem, durva elterelések az M7-esen: itt számíts dugóra a Balaton felé a nyár előtt

Április közepére felpörögtek az útfelújítások a hazai gyorsforgalmi utakon, és ez leginkább az M7-es autópálya forgalmán érezhető. A Balaton irányába tartóknak érdemes türelemmel készülniük: több szakaszon is sávlezárások és terelések lassítják a haladást.

Március vége óta kint vannak a bóják az utakon, és április közepére elértünk oda, hogy szinte nincs olyan nap, amikor ne futnánk bele valamilyen korlátozásba az M7-esen is - írta a Veol.hu. A munkálatokat a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi, és a felújítások már március vége óta tartanak. A cél a burkolat javítása és korszerűsítése, ami hosszabb távon gyorsabb és biztonságosabb közlekedést jelenthet – rövid távon viszont torlódásokat okoz.

A jelenlegi tervek szerint a legforgalmasabb nyári időszakban – június közepétől augusztus végéig – nem lesznek előre tervezett munkálatok az M7-es Balaton felé vezető, illetve az M0-s autóút és Balatonvilágos közötti szakaszon. Addig azonban még több hétig számítani kell korlátozásokra. Tavasszal ugyanis főként a Budapest felé tartó oldalon zajlanak nagyobb volumenű aszfaltozások, míg a Balaton irányába inkább kisebb javításokkal találkozhatnak az autósok.

Itt a legdurvább a helyzet

A legfrissebb információk szerint több kritikus szakasz is van:

A Velencei-tó térségében, a 50-es és 59-es kilométerszelvény között mindkét oldalon dolgoznak, itt akár április végéig is torlódások alakulhatnak ki.

A Balaton nyugati részén, Balatonszentgyörgy közelében, a 170–171-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon szűkebb pályára kell számítani, várhatóan május végéig.

A szakemberek azt javasolják, indulás előtt mindenképp érdemes tájékozódni. Az Útinform folyamatosan frissíti az aktuális korlátozásokat, de az MKIF saját online felületén is nyomon követhetők a munkálatok. Egy gyors ellenőrzéssel sok időt spórolhatunk meg – különösen a tavaszi hétvégéken, amikor már megindul a forgalom a Balaton irányába.