Ebben a városban egy taxiút annyiba kerül, mint egy pár cipő: bele ne sétálj bele a csapdába

Egy 2025-ös globális árösszehasonlító jelentése szerint Európa vezet a drágasági listán, de Ázsia és Afrika városai továbbra is pénztárcabarát alternatívát kínálnak. Budapest a középmezőny alsó felében helyezkedik el: egy 5 km-es út átlagosan 3 300–3 500 forintba kerül, ami jóval olcsóbb, mint New York vagy London, de drágább, mint Delhi vagy Manila. A lista nemcsak utazóknak hasznos – hanem mindenkinek, aki kíváncsi, mennyit fizet valójában a városi mobilitásért.

Egy nagyvárosban taxit fogni néha olyan, mint egy versenysport: egyik szem a forgalmon, a másik kéz a levegőben, miközben csendben reménykedsz, hogy a sofőr nem utasít vissza. És amikor végre beülsz a hátsó ülésre, a megkönnyebbülés rövid életű – a taxióra azonnal elindul, és szép lassan kúszik felfelé. Mire megérkezel, máris ott a jól ismert érzés: egy tízperces útért komoly összeget fizettél. Persze, a tömegközlekedés olcsóbb, és ha gyalog tudsz menni, az még jobb. De ha új cipőben vagy, kiöltözve, és épp divatosan késel, akkor a taxi az egyetlen reális opció.

Ugyanakkor nem minden városban kerül ugyanannyiba ugyanaz az út. Vannak helyek, ahol a taxi elképesztően drága, máshol viszont meglepően olcsó. A Deutsche Bank „Mapping the World’s Prices 2025” című jelentése azt vizsgálta, mennyibe kerül egy átlagos 5 kilométeres taxiút világszerte, figyelembe véve a helyi tarifákat, a hagyományos és app-alapú szolgáltatásokat, valamint a kontinensek közötti árkülönbségeket - írja a Condé Nast Traveller.

A lista élén Zürich áll, ahol egy rövid, 5 km-es út 27,30 dollárba (kb. 9 170 Ft) kerül – ezzel a világ legdrágább városa taxizás szempontjából. A másik véglet Kairó, ahol ugyanez az út mindössze 1,90 dollárba (kb. 640 Ft) kerül.

Az indiai nagyvárosok különösen olcsók:

Delhi – 2,00 USD (kb. 670 Ft)

Mumbai – 2,10 USD (kb. 705 Ft)

Bengaluru – 2,90 USD (kb. 975 Ft)

Délkelet-Ázsiában is kedvezőek az árak:

Manila – 2,30 USD (kb. 770 Ft)

Jakarta – 2,40 USD (kb. 805 Ft)

A legdrágább városok többsége Európában található, Zürich mellett Párizs és Luxemburg is az élmezőnyben van. Kivétel Prága, ahol egy 5 km-es út „csak” 10,50 USD (kb. 3 530 Ft), ez a kontinens legolcsóbb ajánlata. Budapesten egy 5 kilométeres taxiút átlagosan 3 300 - 3 500 forintba kerül, a hivatalos tarifák alapján.

Kanadában Toronto és Vancouver középkategóriás árakat kínál (11–11,10 USD, kb. 3 700 Ft), míg New York meglepő módon csak a 20. helyen szerepel, 15,80 USD-vel (kb. 5 310 Ft) egy 5 km-es útért.