Súlyadó fizetése, befizetése 2025-ben: itt van, mikor, kinek, mennyi gépjárműadót kell fizetnie

Magyarországon minden gépjárművel rendelkező állampolgárnak kötelező befizetnie a súlyadó, avagy a gépjárműadó összegét, melynek 2025 évi határideje hamarosan közeledik. Na de mégis, mi a különbség a súlyadó 2025 és a gépjárműadó 2025 évi szabályai között? Mi a súlyadó, mi a gépjárműadó lényege, hogyan történik a súlyadó befizetése és mikor lesz a gépjárműadó befizetés határideje 2025 évében? Mi mindent érdemes tudnunk a 2025 gépjárműadó fizetés határidő kapcsán, mennyi a súlyadó összege, a gépjárműadó fizetése hol történik? Milyen tényezők alapján számolja ki a súlyadó mértékét a gépjárműadó kalkulátor 2025 évében? Mennyit emelkedik a gépjárműadó mértéke 2025-ben?

Cikkünkben minden hasznos tudnivalót összegyűjtöttünk a gépjárműadó 2025 évi szabályaival kapcsolatban: hogyan zajlik a súlyadó lekérdezés, avagy a gépjárműadó lekérdezés és a súlyadó befizetése 2025-ben, mik a NAV gépjárműadó befizetés szabályai, mennyi a súlyadó összege attól függően, hogy milyen autónk van. Kiderül, mikor lesz a gépjárműadó befizetés határideje, vagy hogy a gépjármű mely tulajdonságai szabják meg, hogy mennyi a súlyadó mértéke. Nézzük, hogy a súlyadót mikor kell fizetni, mennyi pénzbe kerül, és hol kell befizetni a gépjárműadót 2025-ben!

Emelkedik a gépjárműadó 2025-ben

A kormány beváltotta ígéreteit az adóterhek növelése kapcsán: 2025-től emelkednek a magyar autósok terhei. Olyan inflációkövető díjemeléseket vezettek be, amelyek a gépjárműadó 2025 évi összege mellett befolyásolják a cégautó adó, a regisztrációs adó és az átruházási illeték mértékét is. Módosult az 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról, melyet a 2024. évi LV. törvény egyes adótörvények módosításáról iktatott be, az új szabály szerint "a 2024. évet követően a gépjárműadó mértéke a tárgyévet megelőző évi gépjárműadó mértékének a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztóiár-index előző év azonos időszakához viszonyított változásával valorizált összegén alapszik". Ennek értelmében

a gépjárműadó 2025 évében a tavalyinál 4,1%-kal lesz magasabb.

Mi a különbség a gépjárműadó és a súlyadó között?

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy mi a különbség a súlyadó és a gépjárműadó 2025 évi szabályai között! A súlyadó nevű terhet 1992-ben vezették be, elsődleges célja a fővárosi kerületek önkormányzati bevételeinek növelése volt (teljesítményadó néven is ismerik). A terhet egészen 2007-ig súlyadó néven illették, ezt követően nevezték át gépjárműadóra (jelenleg a gépjárműadó törvény 2025 évi szabályainak megfelelően történik a súlyadó fizetése).

A gépjárműadó törvény szabályai szerint a gépjárműadó alapja a motorkerékpárok és személygépjárművek hatósági nyilvántartás szerinti teljesítménye, ezzel szemben a régi súlyadó számítás alapja a gépjármű össztömege volt (erre utalt a „súlyadó” megnevezés is).

Összességében a súlyadó és a gépjárműadó között ma már nincs különbség, a két kifejezés ugyanazt a terhet foglalja magában. Az adó megnevezése és a gépjárműadó számítás alapja változott, azonban sokan ma is súlyadó néven emlegetik a gépjárműadót, a két megnevezést szinonimaként is használják.

Gépjárműadó törvény 2025

A gépjárműadó törvény Magyarországon (1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról) kimondja, hogy az országban minden hatósági rendszámmal ellátott gépjármű és pótkocsi után kötelezettek vagyunk az éves gépjárműadó (súlyadó) megfizetésére. A gépjárműadó törvény hatálya alá tartoznak továbbá a külföldi nyilvántartású, de Magyarország területén közlekedő tehergépjárművek is.

A súlyadó befizetése 2025 évében változatlanul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányában történik, évi rendszerességgel.

Fontos, hogy mindannyian tisztában legyünk a NAV gépjárműadó befizetés határidejével, illetve a súlyadó befizetés szabályaival kapcsolatban, ugyanis bizonyos esetekben gépjárműadó kedvezmény, gépjárműadó mentesség járhat az adóalanynak.

Milyen gépjárművek után kell a súlyadót, gépjárműadót befizetni?

A súlyadó 2025, azaz a gépjárműadó 2025 évi szabályai szerint a következő gépjárműkategóriák után köteles a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója befizetni a gépjárműadót:

minden személyszállító gépjármű;

autóbusz;

lakókocsi és lakópótkocsi annak hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege alapján;

tehergépjármű, annak hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege alapján, növelve a terhelhetőségének, azaz a raksúlyának az 50%-ával;

nyergesvontató (itt a súlyadó számítás alapja a vontató saját tömegének a kétszerese, növelve a járművel vontatható, átmenőfékes vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének és a nyergesvontató saját tömegének a pozitív különbözetének a felével).

Kinek kell gépjárműadót, súlyadót fizetni 2025-ben?

A gépjárműadó törvény jogszabályai – a gépjárműadó mértékét leszámítva - nem változnak 2025-ben: az éves gépjárműadó befizetése (vagy az időarányos gépjárműadó fizetés) idén is annak a személynek a kötelezettsége, aki a magyar járműnyilvántartás alapján az év első napján a gépjármű tulajdonosa vagy az üzembentartója. Több tulajdonos vagy üzembentartó esetén a gépjárműadó törvény 2025 évében is kimondja, hogy annak a kötelezettsége a súlyadó befizetése, akinek a neve a jármű forgalmi engedélyén szerepel.

Gépjárműadó fizetés tulajdonosváltozás esetén

Abban az esetben, ha tulajdonosváltozás történik, az új tulajdonos számára a NAV határozatot küld a gépjárműadó fizetési kötelezettségről; a későbbiekben, ha nincs gépjárműadó törvény változás, csak általános tájékoztatás érkezik. Ha tulajdonjog átruházás történik, az eseményt 15 napon belül kötelességünk jelezni a NAV-nál – ha ebből a határidőből kicsúszunk, a tulajdonátszállás bejelentésének az évének az utolsó napjáig az előző tulajdonos marad a gépjárműadó alanya.

Amennyiben a gépjármű tulajdonosa elhalálozik (vagy ha a járművet tulajdonló cég megszűnik), ha az év első napján továbbra is a jármű volt tulajdonosa van a nyilvántartásba bejegyezve, a súlyadó fizetési kötelezettség átszáll a nem üzembentartó tulajdonosra, annak hiányában pedig arra, akit a nyilvántartásban elsőként bejegyeznek a jármű új tulajdonosként.

A gépjárműadó fizetés egyéb esetei kapcsán érdemes tudnunk, hogy az „E” és „P” ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek esetén az a személy minősül a gépjárműadó alanyának, akinek a nevére az ideiglenes rendszámtáblát kiállították (a NAV egyszeri határozatot és csekket küld a súlyadó befizetés kötelezettség kapcsán). Forgalomból kivont gépjármű forgalomba való visszahelyezése esetén a következő hónap első napjától az átruházó már nem minősül a gépjárműadó 2025 évi adóalanyának.

Gépjárműadó mentesség 2025

A gépjárműadó törvény 2025 évében is megállapítja, melyek azok a gépjárművek, amelyek mentesülnek a súlyadó befizetése alól. Mentesül a súlyadó, gépjárműadó alól:

a négykerekű segédmotoros kerékpár;

a környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó);

a súlyos mozgáskorlátozottat vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, maximum 100 kW teljesítményű gépjármű;

azokra az autóbuszok, amelyeknek a nettó jövedelmének minimum a 75%-a helyi/helyközi tömegközlekedésből származik;

a lassú jármű és annak pótkocsija;

a munkagépek és magyar rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatók;

a CD, CK, DT, OT és Z betűjű rendszámtáblával ellátott gépjárművek;

a méhesházas gépjármű;

azok a külföldi nyilvántartású tehergépjárművek, amelyeket EU tagállamokban vettek nyilvántartásba;

mindemellett a költségvetési szervek, az egyházi személyek, az egyesületek, az alapítványok, illetve a fegyveres erők gépjárművei is.

Gépjárműadó kalkulátor 2025: hogyan történik a gépjárműadó számítás 2025-ben?

Így, hogy tudjuk, mi a gépjárműadó és mi a súlyadó, mielőtt rátérnénk a súlyadó befizetés határidejére, nézzük meg, hogyan történik a gépjárműadó számítása, azaz hogyan számol a gépjárműadó kalkulátor 2025 (súlyadó kalkulátor 2025) évében! Nos, ahogy a fentiekben is jeleztük, a gépjárműadó összege attól függ, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik a gépjárműadó alapját képező jármű, azaz

a súlyadó kalkulátor 2025-ben az alapján számol, hogy mennyi az adott gépjármű teljesítménye (kW vagy lóerő), illetve a gépjármű gyártási évét is figyelembe veszik.

Újonnan forgalomba helyezett járműnél és forgalomból kivont gépjármű forgalomba való visszahelyezése esetén a gépjárműadó fizetési kötelezettség a forgalomba helyezést követő hónaptól kezdődik, az adó mértéke az év hátralévő hónapjainak számával arányos. Azt, hogy kinek, mennyi gépjárműadót kell befizetni, bármelyik online gépjárműadó kalkulátor ingyen kiszámítja, pillanatok alatt.

Mennyi a gépjárműadó 2025 évében?

Az adót az adóalapból és az adómértékből lehet kiszámítani. Az adóalap a jármű típusa szerint változhat - írja a NAV tájékoztató oldala. Személyautó kategóriához tartozik a személyszállításra készült gépkocsi, ha a vezető ülésével együtt legfeljebb kilenc állandó ülőhely van benne. Motorkerékpárnak számít az a jármű, aminek két vagy három kereke van és a tervezett legnagyobb sebessége 45 kilométer/óránál nagyobb, vagy

négykerekű és saját tömege legfeljebb 550 kg, motorteljesítménye legfeljebb 15 kilowatt.

Az adó alapja a személyautónál és a motorkerékpárnál a járműnyilvántartásban szereplő teljesítmény, kilowattban. Ha az adatokat csak lóerőben adták meg, akkor 1,36-tal kell osztani, és egész számra kell kerekíteni.

Az adó mértéke 2025 előtt:

a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft / kW

gyártás évét követő 4-7. naptári évben 300 Ft / kW

gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft / kW

gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft / kW

gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő években 140 Ft / kW

Az adó mértéke 2025-ben:

a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 360 Ft / kW

gyártás évét követő 4-7. naptári évben 310 Ft / kW

gyártási évet követő 8-11. naptári évben 240 Ft / kW

gyártási évet követő 12-15. naptári évben 195 Ft / kW

gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő években 145 Ft / kW

Egyéb kategóriák

Az autóbusz az a személyszállító jármű, amiben a vezető ülésével együtt kilencnél több állandó ülőhely van,

és nem kötött elektromos felső vezetékhez. Mind a lakókocsi, mind a lakópótkocsi olyan pótkocsi, amely önerejéből nem, csak gépjármű által vontatható és vontatmányként képes hosszabb távú helyváltoztatásra. Az adó alapja a jármű járműnyilvántartásban szereplő saját tömege.

Az adó mértéke 2025-ben:

légrugós vagy azzal megegyező rugózási rendszernél: 885 Ft / 100 kg

minden más esetben: 1 435 Ft / 100 kg

Tehergépjárműnek számít a többi kategóriába nem tartozó teherautó és pótkocsi. Az adó alapja a járműnyilvántartásban lévő saját tömege növelve raksúlyának a felével.

Az adó mértéke 2025-ben:

légrugós vagy azzal megegyező rugózási rendszernél: 885 Ft / 100 kg

minden más esetben: 1 435 Ft / 100 kg

A nyerges vontató olyan vontató, amely a rajta levő nyeregszerkezettel a vontatott félpótkocsi tömegének jelentős részét átveszi.

Az adó alapja a nyerges vontató járműnyilvántartásban szereplő saját tömegének kétszerese növelve a vele vontatható félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege és a nyerges vontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke:

légrugós vagy azzal megegyező rugózási rendszernél: 885 Ft / 100 kg

minden más esetben: 1 435 Ft / 100 kg

Az ideiglenesen forgalomban tartott gépjármű után személyszállító gépjármű esetében 10 000 forint, tehergépjármű esetében pedig 46 000 forint adót kell fizetni. A rendszámtábla próbajárműre való kiadása esetén 23 000 forint adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap első napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Ebben az esetben a fizetendő adót a 4,1 százalékos emelést követően 1000 forintra kerekítve kell megállapítani. Az előbbiek szerint megállapított adómértékeket az állami adó- és vámhatóság a honlapján a tárgyévet megelőző év október 31-ig közzéteszi - írja a törvény.

Gépjárműadó fizetés határidő 2025: mikor van a gépjárműadó befizetés határideje?

Így, hogy tudjuk, a gépjárműadó mennyi, és hogy mi mindennel érdemes számolnunk a súlyadó befizetése kapcsán, nézzük meg, hogy a gépjárműadó mikor kell fizetni, és hogy a gépjárműadó fizetése hol történik!

Az éves gépjárműadó befizetés határideje 2025 április 15-én lesz.

A gépjárműadó befizetés kapcsán 2024-ben könnyítést vezettek be: tavaly óta természetes személyek már legfeljebb öthavi pótlékmentes részletben is fizethetik a gépjárműadó összegét, ehhez évente egyszer, június 30-ig lehet illetékmentesen részletfizetési kérelmet benyújtani a NAV-hoz.

A gépjárműadó fizetése hol történik?

Szintén gyakori és fontos kérdés, hogy a súlyadó fizetése hol, milyen formában történik. A súlyadó befizetés 2025-ben úgy a legegyszerűbb, ha rendelkezünk ügyfélkapus regisztrációval, így a rendszer által küldött NAV gépjárműadó értesítő alapján bakkártyával is befizethetjük azt – célszerű letöltenünk a NAV mobil applikációját is.

A súlyadó befizetése 2025-ben történhet banki átutalás útján (a 10032000-01079160 számú, a „NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla” elnevezésű számlára lehet fizetni), levélben mellékelt csekkel, személyesen készpénzzel vagy bankkártyával a NAV ügyfélszolgálatán, de az EFER (Elektronikus Fizetési Szolgáltatás) rendszerén keresztül is elintézhetjük.