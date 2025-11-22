Kényelmesen, kedvező jegyárakkal kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal.
Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos
2023-ban 472 ember vesztette életét közúti balesetben Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent. Bár Budapest és Pest megye a biztonságosabb térségek közé tartoznak, az Alföld és a déli régiókban jóval magasabb a halálozási arány. Hazánk ezzel nemsokkal az EU-átlag alatt teljesít, ám környező országok közül Ausztria és Csehország kedvezőbb mutatókat produkált, míg Románia az unió legveszélyesebb régiói közé került: náluk az egymillió főre levetített érték 81.
2023-ban az Európai Unióban átlagosan 46 halálos közúti balesetet regisztráltak egymillió lakosra vetítve, derül ki az Eurostat frissen megjelent adataiból. A 234 vizsgált régió közül 123-ban az uniós átlag fölött volt a halálozási arány, míg 104 régióban kedvezőbb adatokat mértek.
Itt vesztették életüket a legtöbben az utakon
Az uniós átlag mögött jelentős különbségek húzódnak meg: vannak régiók, ahol kiugróan magas a halálozási arány. A legkritikusabb helyzet a délkeleti térségekben alakultak ki, Bulgáriában, Severozapaden régióban 166 halálos közúti balesetet jegyeztek fel millió lakosra vetítve, ami az unió legmagasabb értéke. Szintén magas értéket regisztráltak a szomszédos Severen tsentralen régióban, innen 107 halálos áldozatot jelentettek.
Görögország két szigetrégiójában, Ionia Nisiában és Notio Aigaióban ugyancsak kiugróan magas a közúti halálozás (120, illetve 119 haláleset jut egymillió lakosra), ahogy Románia Délnyugat-Olténia (107) és Délkelet-Románia (102) régiójában is legalább 100 halálos áldozatot regisztráltak egymillió lakosra vetítve.
Itt voltak az EU legbiztonságosabb útjai
2023-ban az Európai Unió 26 régiójában kevesebb mint 25 halálos közúti balesetet regisztráltak egymillió lakosra vetítve. Két térségben – a finn Åland szigeteken és a spanyol Ciudad de Melillában – egyáltalán nem történt halálos közúti baleset. Az alacsony arányú régiók többsége városi terület volt, köztük 11 fővárosi régió.
Ezek között volt az EU legalacsonyabb közúti halálozási aránya is, méghozzá Belgium fővárosában, Brüsszelben, ahol mindössze 5 halálos közúti baleset jutott egymillió lakosra, míg Bécsben ez az arány 6, Berlinben pedig 9 volt. Az adatok jól mutatják, hogy a nagyvárosokban a közlekedésbiztonság sokkal magasabb szintet ért el, mint számos vidéki térségben.
Így teljesített Magyarország
Friss adatok szerint 2023-ban Magyarországon jelentős regionális eltérések mutatkoztak a halálos közúti balesetek számában. Összességében
472 személy vesztette életét a magyar utakon 2023-ban, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent.
A statisztikák alapján Budapest és Pest megye tartoznak a legbiztonságosabb térségek közé, míg az ország keleti és déli régióiban továbbra is magasabb a halálozási arány.
Budapest és Pest vármegye tartozott a legbiztonságosabb térségek közé, 2023-ban 44 és 64 halálos balesetet regisztráltak, millió főre vetítve pedig 26-ot és 48-at, ami a korábbi évekhez képest enyhe csökkenést mutat.
A Dunántúl régiói közepes biztonsági szintet képviselnek: 2023-ban Közép-, Nyugat- és Dél-Dunántúlon 50-60 haláleset volt jellemző, ez az intervallum pedig az egy millió főre levetített adatokra is igaz.
Az Alföld és Észak-Magyarország térségeiben az összesített halálozási számok magasabbak, 204-en vesztették életüket, ugyanakkor az egymillió főre vetített arány csak 56 volt. Ezeket az arányokat Észak-Magyarország (46 fő egy millió főre vetítve) húzta le, míg Észak-Alföld és Dél-Alföld (52 és 68 az előbbi mutatóval vizsgálva) húzta fel. Ez utóbbi régióban regisztrálták a legtöbb közúti balesetből származó halálozást is, 81-en vesztették életüket a Dél-Alföldön a paraméter szerint.
A trendek alapján elmondható, hogy Magyarországon a közlekedésbiztonság fokozatosan javul, különösen a nagyvárosi és fejlettebb régiókban. Ugyanakkor a keleti és déli térségekben továbbra is szükség van célzott közlekedésbiztonsági intézkedésekre, hogy csökkentsék a halálos balesetek számát.
Az EU-s szomszédok középmezőnyében teljesítettünk
A közép-kelet-európai régióban jelentős eltérések mutatkoznak a közúti halálozási arányokban. Ausztria 2023-ban 44 halálesetet regisztrált egymillió lakosra vetítve, ami az EU-átlag (46 fő) alatt van. Csehország szintén jól, azaz pontosan az EU-s átlagon teljesített, országos szinten 46-os arányt mutatott. Szlovákia 49-es országos mutatója szintén közelít az átlagos EU-értékhez, bár ők már enyhén fölötte teljesítettek.
Ezzel szemben Lengyelországban már magasabb értéket, millió főre vetítve 52 halálos áldozatot regisztráltak, ám a szomszédos EU tagállamok közül messze Románia teljesített a legrosszabbul: itt az országos érték 81, míg egyes régiókban – például Délkelet-Romániában – 100 fölé emelkedik, ezzel pedig az egész EU legrosszabb adataihoz közelít.
Jelentős havazás az osztrák síterepeken: 10-30 centiméter friss hó hullott az elmúlt két napban, ami lehetővé tette számos síterep megnyitását vagy bővítését.
Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz
A Pénzcentrum 2025. november 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Magyarországon már 40% nem engedhet meg magának egyhetes nyaralást. Miért ilyen rossz a helyzet nálunk? A CHART by Pénzcentrum bemutatja az okokat és az európai...
Az erdőgazdálkodó a közösségi médiában tette közzé a lakosság és a kirándulók tájékoztatását a közelgő korlátozásokról.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Ahogy közeledik a síszezon, egyre több magyar család számolgatja, mennyibe kerülne egy gyors, hosszú hétvégés kiruccanás a hegyekbe.
Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein
Lengyelországban hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os szezon: rengetegen várták már.
Október 12-től fokozatosan élesedik, de az Európai Unió már régóta tervezte az új határregisztrációs rendszer bevezetését a schengeni övezet külső határain.
A Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat 45 főt érintő csoportos létszámleépítést jelentett be,
A Pénzcentrum 2025. november 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba.
Az első hópelyhek már megérkeztek Magyarországra, több helyen fehérbe borultak a tájak.
Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben
Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.
A modern autóbuszok a legújabb közlekedésbiztonsági technológiákkal is fel vannak szerelve.
A lakásépítések száma a 2000-es évek közepén érte el csúcspontját.
Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, mielőtt átmenetileg megszűnik a csapadék.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.