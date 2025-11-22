Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos

2023-ban 472 ember vesztette életét közúti balesetben Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent. Bár Budapest és Pest megye a biztonságosabb térségek közé tartoznak, az Alföld és a déli régiókban jóval magasabb a halálozási arány. Hazánk ezzel nemsokkal az EU-átlag alatt teljesít, ám környező országok közül Ausztria és Csehország kedvezőbb mutatókat produkált, míg Románia az unió legveszélyesebb régiói közé került: náluk az egymillió főre levetített érték 81.

2023-ban az Európai Unióban átlagosan 46 halálos közúti balesetet regisztráltak egymillió lakosra vetítve, derül ki az Eurostat frissen megjelent adataiból. A 234 vizsgált régió közül 123-ban az uniós átlag fölött volt a halálozási arány, míg 104 régióban kedvezőbb adatokat mértek.

Itt vesztették életüket a legtöbben az utakon

Az uniós átlag mögött jelentős különbségek húzódnak meg: vannak régiók, ahol kiugróan magas a halálozási arány. A legkritikusabb helyzet a délkeleti térségekben alakultak ki, Bulgáriában, Severozapaden régióban 166 halálos közúti balesetet jegyeztek fel millió lakosra vetítve, ami az unió legmagasabb értéke. Szintén magas értéket regisztráltak a szomszédos Severen tsentralen régióban, innen 107 halálos áldozatot jelentettek.

Görögország két szigetrégiójában, Ionia Nisiában és Notio Aigaióban ugyancsak kiugróan magas a közúti halálozás (120, illetve 119 haláleset jut egymillió lakosra), ahogy Románia Délnyugat-Olténia (107) és Délkelet-Románia (102) régiójában is legalább 100 halálos áldozatot regisztráltak egymillió lakosra vetítve.

Egymillió főre vetítve - mit jelent ez? A „millió főre vetítve” kifejezés azt jelenti, hogy egy adott adatot (például halálos közúti balesetek számát) egymillió lakosra vetítve adunk meg, függetlenül attól, hogy az adott régióban hányan élnek. Ez az arányosító statisztikai módszer lehetővé teszi, hogy különböző népességű területeket összehasonlítsunk.

Itt voltak az EU legbiztonságosabb útjai

2023-ban az Európai Unió 26 régiójában kevesebb mint 25 halálos közúti balesetet regisztráltak egymillió lakosra vetítve. Két térségben – a finn Åland szigeteken és a spanyol Ciudad de Melillában – egyáltalán nem történt halálos közúti baleset. Az alacsony arányú régiók többsége városi terület volt, köztük 11 fővárosi régió.

Ezek között volt az EU legalacsonyabb közúti halálozási aránya is, méghozzá Belgium fővárosában, Brüsszelben, ahol mindössze 5 halálos közúti baleset jutott egymillió lakosra, míg Bécsben ez az arány 6, Berlinben pedig 9 volt. Az adatok jól mutatják, hogy a nagyvárosokban a közlekedésbiztonság sokkal magasabb szintet ért el, mint számos vidéki térségben.

Így teljesített Magyarország

Friss adatok szerint 2023-ban Magyarországon jelentős regionális eltérések mutatkoztak a halálos közúti balesetek számában. Összességében

472 személy vesztette életét a magyar utakon 2023-ban, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent.

A statisztikák alapján Budapest és Pest megye tartoznak a legbiztonságosabb térségek közé, míg az ország keleti és déli régióiban továbbra is magasabb a halálozási arány.

Budapest és Pest vármegye tartozott a legbiztonságosabb térségek közé, 2023-ban 44 és 64 halálos balesetet regisztráltak, millió főre vetítve pedig 26-ot és 48-at, ami a korábbi évekhez képest enyhe csökkenést mutat.

A Dunántúl régiói közepes biztonsági szintet képviselnek: 2023-ban Közép-, Nyugat- és Dél-Dunántúlon 50-60 haláleset volt jellemző, ez az intervallum pedig az egy millió főre levetített adatokra is igaz.

Az Alföld és Észak-Magyarország térségeiben az összesített halálozási számok magasabbak, 204-en vesztették életüket, ugyanakkor az egymillió főre vetített arány csak 56 volt. Ezeket az arányokat Észak-Magyarország (46 fő egy millió főre vetítve) húzta le, míg Észak-Alföld és Dél-Alföld (52 és 68 az előbbi mutatóval vizsgálva) húzta fel. Ez utóbbi régióban regisztrálták a legtöbb közúti balesetből származó halálozást is, 81-en vesztették életüket a Dél-Alföldön a paraméter szerint.

A trendek alapján elmondható, hogy Magyarországon a közlekedésbiztonság fokozatosan javul, különösen a nagyvárosi és fejlettebb régiókban. Ugyanakkor a keleti és déli térségekben továbbra is szükség van célzott közlekedésbiztonsági intézkedésekre, hogy csökkentsék a halálos balesetek számát.

Az EU-s szomszédok középmezőnyében teljesítettünk

A közép-kelet-európai régióban jelentős eltérések mutatkoznak a közúti halálozási arányokban. Ausztria 2023-ban 44 halálesetet regisztrált egymillió lakosra vetítve, ami az EU-átlag (46 fő) alatt van. Csehország szintén jól, azaz pontosan az EU-s átlagon teljesített, országos szinten 46-os arányt mutatott. Szlovákia 49-es országos mutatója szintén közelít az átlagos EU-értékhez, bár ők már enyhén fölötte teljesítettek.

Ezzel szemben Lengyelországban már magasabb értéket, millió főre vetítve 52 halálos áldozatot regisztráltak, ám a szomszédos EU tagállamok közül messze Románia teljesített a legrosszabbul: itt az országos érték 81, míg egyes régiókban – például Délkelet-Romániában – 100 fölé emelkedik, ezzel pedig az egész EU legrosszabb adataihoz közelít.