Macron szerint Trump Ukrajna-béketerve javításra szorul: a jelenlegi formájában nem elfogadható Ukrajna és Európa számára.
Nem verték nagy dobra, de Orbán Viktor Moszkvában találkozhat Putyinnal: mire készül az orosz elnök?
Orbán Viktor november 28-án találkozhat Vlagyimir Putyinnal Moszkvában a VSquare értesülései szerint. A kormány egyelőre nem erősítette meg hivatalosan a látogatást.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án, pénteken a Kremlben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A portál egy, az út részleteit jól ismerő, megbízható forrásra hivatkozik.
A magyar kormányfő és az orosz elnök 2022 óta háromszor, összesen pedig tizennégyszer találkozott egymással. Legutóbb tavaly július 5-én került sor moszkvai találkozójukra, amikor Orbán megköszönte Putyinnak, hogy "ilyen nehéz körülmények között is" fogadta őt.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ a VSquare értesülésével kapcsolatos megkeresésre nem cáfolta az információt, mindössze annyit közölt: "A miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot."
Zelenszkij szerint a genfi egyeztetések után kevesebb pontból áll a béketerv, de a legnehezebb kérdések még Trumpra várnak.
Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetésben közölte Donald Trumppal, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan
Hogy lesz így ebből béke? Brutális támadást intéztek az oroszok Kijev ellen éjszaka, civileket is céloztak
Az ukrán energiaügyi minisztérium megerősítette, hogy a csapások energetikai infrastruktúrát is érintettek.
A 2024-es tűzszüneti megállapodás értelmében a Hezbollahnak ki kellett vonulnia Dél-Libanonból.
A tárgyalások majdnem kudarcba fulladtak a kezdés előtt.
Exkluzív! Megszólaltak a fronton harcoló ukrán katonák a békejavaslatról: ezt gondolják Trump tervéről
Az amerikai terv szerint a háború befejezése után 100 napon belül új választásokat kellene tartani Ukrajnában.
Az elnök optimista hangvételű üzenete mindössze egy nappal azután jelent meg, hogy egy hosszabb bejegyzésben élesen bírálta az ukrán vezetést.
Több európai ország, köztük Ausztria, Belgium, Hollandia és Svájc már engedélyezi a gyógyíthatatlan betegek számára, hogy orvosi segítséget kapjanak életük befejezéséhez.
A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet.
Megszólalt a német külügyminiszter a friss béketerv kapcsán: ez döntő siker, sok mindent megváltoztat
Johann Wadephul, Németország külügyminisztere ma reggel kijelentette, hogy a genfi tárgyalások "döntő sikert" hoztak az európaiak számára.
Súlyos májgyulladási járvány robbant ki ezeken a területeken: sorra halnak meg az emberek - ilyet évtizedek óta nem láttak
Csehországban brutális hepatitis A járvány terjed, rengeteg a megbetegedés. Vannak, akik azt mondják, ne is nagyon menjen senki most Csehországba.
Végre közel a béke? Megszólalt az amerikai külügyminiszter, így állnak most a béketerv előkészületei
Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentős előrelépésről számolt be az ukrán delegációval folytatott genfi béketárgyalások után.
Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről.
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség.
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
