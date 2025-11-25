2025. november 25. kedd Katalin
7 °C Budapest
Peking, 2023. október 17.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök (j) kétoldalú tárgyalást folytat Pekingben 2023. október 17-én. Orbán Viktor és Vlagyimir Pu
Világ

Nem verték nagy dobra, de Orbán Viktor Moszkvában találkozhat Putyinnal: mire készül az orosz elnök?

Pénzcentrum
2025. november 25. 15:37

Orbán Viktor november 28-án találkozhat Vlagyimir Putyinnal Moszkvában a VSquare értesülései szerint. A kormány egyelőre nem erősítette meg hivatalosan a látogatást.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án, pénteken a Kremlben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A portál egy, az út részleteit jól ismerő, megbízható forrásra hivatkozik.

A magyar kormányfő és az orosz elnök 2022 óta háromszor, összesen pedig tizennégyszer találkozott egymással. Legutóbb tavaly július 5-én került sor moszkvai találkozójukra, amikor Orbán megköszönte Putyinnak, hogy "ilyen nehéz körülmények között is" fogadta őt.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ a VSquare értesülésével kapcsolatos megkeresésre nem cáfolta az információt, mindössze annyit közölt: "A miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot."

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
#kormány #oroszország #világ #miniszterelnök #orbán viktor #vlagyimir putyin #külpolitika #moszkva #kreml #diplomácia

