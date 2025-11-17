A kormány benyújtotta a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint 2026-tól fokozatosan vezetik be az új juttatást.
Itt van Orbán Viktor 11 pontjának magyarázata: túl szép a menyasszony?
A Niveus a 11 pontból két intézkedést emelt ki, amelyek érdemben befolyásolhatják a vállalkozások adózását: a kisvállalati adóra jogosultak körének kiszélesítését, valamint a kiskereskedelmi adó határsávjainak megemelését, miközben a kulcsok változatlanok maradnak - ez mintegy 3500 cégnek jelenthet adócsökkentést.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, ma délelőtt egy 11 pontos, a vállalkozásokat érintő csomagot jelentett be Orbán Viktor és a MKIK elnöke. A bejelentés szerint a kormány kiszélesítené a kisvállalati adóra jogosultak körét és ezzel még több vállalkozás választhatná ezt az adózási módot. A jelenlegi adatok szerint már százezres a kisvállalati adó (KIVA) szerint adózó cégek száma Magyarországon.
Ezt támogatta, hogy a KIVA feltételeit folyamatosan javították, például az adókulcs 2022-ben 10 százalékra csökkent – jegyezte meg Bagdi Lajos, a Niveus partnere. A korábbi sajtóinformációk alapján a belépési küszöböt a jelenlegi 3 milliárd forintról 6 milliárd forintra kívánják emelni.
A Niveus egy korábbi vizsgálata alapján csak közel 300 cég rendelkezik 3 milliárd forintot meghaladó, de 6 milliárd forintot el nem érő árbevétellel. Ők mindenképpen gondolkodhatnak majd a KIVA adózásba való belépésben, amennyiben a létszámadatuk sem haladja majd meg a törvényben rögzített szintet. Ugyanakkor nem csak ők, hanem egyéb vállalkozások is beléphetnek ebbe az adózásba, amelyek eddig azért nem tehették meg, mert valamely mutatójuk (árbevétel, mérlegfőösszeg, létszám) már meghaladta a belépési küszöböt.
Ami a KIVA-ba lépést még nehézzé teszi, hogy a mutatószámokat a kapcsolt vállalkozásokkal együtt kell vizsgálni, tehát egy multinacionális vállalkozás magyarországi leányvállalata sokszor nem tud jogosult lenni a KIVA választására. A Niveus szerint a változás nem igazán érintene nagyon sok céget, de így is ezres nagyságrendű lehetne az a cégszám, amelyek a módosított szabályok szerint beléphetnének ebbe az adózási módba. A kilépési határ növelése pedig további cégek számára teszi hosszabb távon fenntarthatóvá a KIVA szerinti adózást.
Kiskereskedelmi adó
A másik bejelentés alapján a jogszabályalkotó azt tervezi, hogy megemelnék a kiskereskedelmi adó határsávjait, de a kulcsok nem változnának. A jelenlegi szabályozás alapján 500 mFt adóalapig nem kell fizetni kiskereskedelmi adót, ezt tervezi megemelni a kormány 1 milliárd Ft-ra, egyúttal várhatóan a sáv többi eleméhez is hozzányúlhat (pl. jelenleg 500 millió és 30 milliárd között „csak” 0,15% az adómérték). A sáveltolás a kiadott kommunikáció szerint közel 3500 cégnek jelenthet adócsökkentést.
Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a kiskereskedelmi adóból 2026-ra közel 12%-al több bevételt vár a kormány (295 milliárd Ft helyett csaknem 330 milliárd forintot), az is várható volt, hogy a legnagyobb kereskedelmi láncok adóterhelése nem csökken. Ennek eredményeképpen a legmagasabb 4,5%-os adómérték nem változna – hangsúlyozta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
A további kilenc ponthoz a következőket fűzi a Niveus:
- Az alanyi áfamentesség értékhatárának emelése: ezt már nyáron bejelentették, az ezzel kapcsolatos jogszabálytervezet még nem jelent meg.
- Átalányadózók költséghányadának emelése: korábban erről is tájékoztatást adtak.
- A főállású egyéni vállalkozók szocho-alapjának csökkentése: ez egy szűk kört érintő, de mindenképpen kedvező változás.
- 100 milliós adókedvezmény zöld beruházásokra: a cél mindenképpen támogatandó, az igénybevevők köre a részletfeltételek kihirdetése után lesz látható.
- Adókedvezmény energetikai infrastruktúra-fejlesztésekre: indokolt fejlesztési irány, de az érintett kör szűk.
- Az üzemanyag jövedéki adóemelésének féléves elhalasztása: Ez a kamara kérésére történt; a döntés nem meglepetés.
- Tao-előleg értékhatárának emelése: már korábban ismert volt, adminisztratív könnyítés, lényegi újdonság nélkül.
- A mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának határemelése: pozitív adminisztratív könnyítés
- NAV-automatikus bejelentések és negyedéves szocho-bevallás: érdemi egyszerűsítés, egyértelműen kedvező az érintetteknek.
