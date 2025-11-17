2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Vidám bolttulajdonos egy digitális táblagépet használ, miközben az élelmiszerboltjában áll. Sikeres vállalkozónő, aki vezeték nélküli technológia segítségével vezeti kisvállalkozását.
Vállalkozás

Itt van Orbán Viktor 11 pontjának magyarázata: túl szép a menyasszony?

Pénzcentrum
2025. november 17. 15:33

A Niveus a 11 pontból két intézkedést emelt ki, amelyek érdemben befolyásolhatják a vállalkozások adózását: a kisvállalati adóra jogosultak körének kiszélesítését, valamint a kiskereskedelmi adó határsávjainak megemelését, miközben a kulcsok változatlanok maradnak - ez mintegy 3500 cégnek jelenthet adócsökkentést.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, ma délelőtt egy 11 pontos, a vállalkozásokat érintő csomagot jelentett be Orbán Viktor és a MKIK elnökeA bejelentés szerint a kormány kiszélesítené a kisvállalati adóra jogosultak körét és ezzel még több vállalkozás választhatná ezt az adózási módot. A jelenlegi adatok szerint már százezres a kisvállalati adó (KIVA) szerint adózó cégek száma Magyarországon.

Ezt támogatta, hogy a KIVA feltételeit folyamatosan javították, például az adókulcs 2022-ben 10 százalékra csökkent – jegyezte meg Bagdi Lajos, a Niveus partnere. A korábbi sajtóinformációk alapján a belépési küszöböt a jelenlegi 3 milliárd forintról 6 milliárd forintra kívánják emelni.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.

A Niveus egy korábbi vizsgálata alapján csak közel 300 cég rendelkezik 3 milliárd forintot meghaladó, de 6 milliárd forintot el nem érő árbevétellel. Ők mindenképpen gondolkodhatnak majd a KIVA adózásba való belépésben, amennyiben a létszámadatuk sem haladja majd meg a törvényben rögzített szintet. Ugyanakkor nem csak ők, hanem egyéb vállalkozások is beléphetnek ebbe az adózásba, amelyek eddig azért nem tehették meg, mert valamely mutatójuk (árbevétel, mérlegfőösszeg, létszám) már meghaladta a belépési küszöböt.

Ami a KIVA-ba lépést még nehézzé teszi, hogy a mutatószámokat a kapcsolt vállalkozásokkal együtt kell vizsgálni, tehát egy multinacionális vállalkozás magyarországi leányvállalata sokszor nem tud jogosult lenni a KIVA választására. A Niveus szerint a változás nem igazán érintene nagyon sok céget, de így is ezres nagyságrendű lehetne az a cégszám, amelyek a módosított szabályok szerint beléphetnének ebbe az adózási módba. A kilépési határ növelése pedig további cégek számára teszi hosszabb távon fenntarthatóvá a KIVA szerinti adózást.

Kiskereskedelmi adó

A másik bejelentés alapján a jogszabályalkotó azt tervezi, hogy megemelnék a kiskereskedelmi adó határsávjait, de a kulcsok nem változnának. A jelenlegi szabályozás alapján 500 mFt adóalapig nem kell fizetni kiskereskedelmi adót, ezt tervezi megemelni a kormány 1 milliárd Ft-ra, egyúttal várhatóan a sáv többi eleméhez is hozzányúlhat (pl. jelenleg 500 millió és 30 milliárd között „csak” 0,15% az adómérték). A sáveltolás a kiadott kommunikáció szerint közel 3500 cégnek jelenthet adócsökkentést.

Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a kiskereskedelmi adóból 2026-ra közel 12%-al több bevételt vár a kormány (295 milliárd Ft helyett csaknem 330 milliárd forintot), az is várható volt, hogy a legnagyobb kereskedelmi láncok adóterhelése nem csökken. Ennek eredményeképpen a legmagasabb 4,5%-os adómérték nem változna – hangsúlyozta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

A további kilenc ponthoz a következőket fűzi a Niveus:

  1. Az alanyi áfamentesség értékhatárának emelése: ezt már nyáron bejelentették, az ezzel kapcsolatos jogszabálytervezet még nem jelent meg.
  2. Átalányadózók költséghányadának emelése: korábban erről is tájékoztatást adtak.
  3. A főállású egyéni vállalkozók szocho-alapjának csökkentése: ez egy szűk kört érintő, de mindenképpen kedvező változás.
  4. 100 milliós adókedvezmény zöld beruházásokra: a cél mindenképpen támogatandó, az igénybevevők köre a részletfeltételek kihirdetése után lesz látható.
  5. Adókedvezmény energetikai infrastruktúra-fejlesztésekre: indokolt fejlesztési irány, de az érintett kör szűk.
  6. Az üzemanyag jövedéki adóemelésének féléves elhalasztása: Ez a kamara kérésére történt; a döntés nem meglepetés.
  7. Tao-előleg értékhatárának emelése: már korábban ismert volt, adminisztratív könnyítés, lényegi újdonság nélkül.
  8. A mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának határemelése: pozitív adminisztratív könnyítés
  9. NAV-automatikus bejelentések és negyedéves szocho-bevallás: érdemi egyszerűsítés, egyértelműen kedvező az érintetteknek.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #adókedvezmény #áfa #adó #adócsökkentés #orbán viktor #kisvállalkozás #vállalkozások #adózás rendje

