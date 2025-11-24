November végére az érintett mintegy 400 ezer személyautóból várhatóan 60-70 ezer kgfb-szerződését is lecserélhetik.
Új kínai népautó debütált Magyarországon: alapból fullextrásan adják, tarolhat a piacon
Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, az elektromos változat 15 millió alatt startol.
Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, jelenleg egyetlen felszereltséggel (Exclusive csomag) lehet megrendelni. Az autó alapfelszereltsége tartalmaz egy 13,2 colos érintőkijelzőt, kétzónás automata klímát, Apple CarPlay és Android Auto csatlakozást, 8 hangszórós Sony audiorendszert, LED-es első és hátsó lámpákat, fűthető kormányt, valamint elöl fűthető és szellőztethető üléseket szintetikus bőr kárpittal.
Emellett a csomag része az állatbarát utastér, a sötétített üvegezés a B-oszloptól, az akusztikus első üvegezés, a panorámatető, a fejlett vezetéstámogató rendszer, az 540°-os HD panorámakamera, a kulcs nélküli nyitás-zárás és a holttérfigyelő is. Alapszíne a fehér, minden más fényezés 200 ezer forintba kerül, ha pedig kéttónusúban szeretnénk, akkor az 350 ezer forintos pluszt jelent a végösszegnél.
Hasonló a helyzet extrák és fényezések terén az elektromos változatnál is, amelynek listaára 15 490 000 forint, de bevezető kedvezménnyel 14 990 000 forintért lehet megrendelni. A 61 kWh-s akkupakkal szerelt BEV-nek 400 kilométeres hatótávot ígérnek. 7 év garanciával és akár 1 000 000 km motorgaranciával adják mindkét típust.
A gyártó külön kiemelte, hogy mind az elektromos, mind a benzines modell "Pet-Friendly Cabin" TÜV-minősítést kapott, amely lényegében azt jelenti, hogy a strapabíró és könnyen tisztítható beltérben gond nélkül lehet kutyákkal is utazni. A Jaecoo állítása szerint az antibakteriális ülések duplán karcállóak és folttaszítóak a hagyományos anyagokhoz képest, ellenállnak a karmolásoknak és a szennyeződéseknek, miközben felületük puha, bőrhatású. A szellőzőrendszer nemcsak a port és allergéneket, hanem a szőrszálakat is kiszűri a levegőből.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Jaecoo
Rengeteg magyar jogsijának érvényessége válhat kérdésessé utólag: precedensértékű eljárás indulhatott el
Eljárást indítottak egy autósiskola tulajdonos-oktatójával szemben, aki az oktatás mellett vezetők vizsgáztatásával is foglalkozik.
Közeleg a következő szombati munkanap: ezek a parkolás szabályai a ledolgozós szombat, áthelyezett pihenőnap idején
Szombat munkanap parkolás, áthelyezett pihenőnap parkolás szabályok: hogyan zajlik a parkolás Budapesten, Budapest ingyen parkolás szempontjából milyen szektorokat tart fenn?
Ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken,
Újfajta balesetek szedik áldozataikat a magyar utakon: erre sincs még rendes szabályozás - Már látszik, hogy mekkora a baj
A rolleres balesetek növekvő száma nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi jelenség.
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
Bár az autós fedélzeti kamerák felvételei értékes és elfogadható bizonyítéknak minősülhetnek, a bíróságok számára, ám a közösségi médiában történt megosztásukkal csínján kell bánni.
Pénteken tovább emelkeik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin ára továbbra sem változik.
Minden megtett ezer kilométer további 0,2%-os árcsökkenést eredményezett.
Három népszerű modellnél tesztelték, mennyit lehet valójában alkudni a kereskedésekben magánemberként, és kiderült: a különbségek több millió forintra rúghatnak.
A Monori Járási Ügyészség vádat emelt egy pilisi férfival szemben, aki engedély nélkül bontott autókat és közel 24 tonna hulladékot halmozott fel két ingatlanon.
Az európai autóipar újabb ellátási válság felé tart, miután a Nexperia és kínai leányvállalata közötti konfliktus miatt leállhat a chipellátás. Magyarországot is keményen érintheti.
Kiderült, ennyit jelent egy tankolásnál az adóemelés elhalasztása: mire számíthatunk a benzinkutakon januártól?
Durván 9 forintot jelent kiterenként az, hogy a kormány elhalasztja az üzemanyagok januári jövedékiadó-emelését.
Az első két hét során a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést.
A szolgáltatók 2024 végére közel 400 ezer töltést regisztráltak, ami egyértelműen jelzi az elektromobilitás hazai fejlődését.
Új szakaszba lép a fővárosi gigafelújítás: rengeteg autós sóhajthat fel - Itt az ideiglenes forgalmi rend
Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása tervezetten november 21-én estétől elkezdődik.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
Öt olyan elektromos autó is kapható jelenleg Magyarországon, amiért 10 millió forintnál kevesebbet kell fizetni.
A magyar autósok jelentős része nincs tisztában azzal, hogy nedves útviszonyok között hosszabb féktávolságra van szükség.
Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról.
Figyelem, új kötelező tartozék jön az autókba 2026-tól: mindenkinél ott kell legyen, eddig nem verték nagy dobra
2026-tól teljesen megszüntetik az elakadásjelző háromszög használatát az autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Új kötelező eszköz jön helyette.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.