2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Új kínai népautó debütált Magyarországon: alapból fullextrásan adják, tarolhat a piacon
Autó

Új kínai népautó debütált Magyarországon: alapból fullextrásan adják, tarolhat a piacon

Pénzcentrum
2025. november 24. 15:28

Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, az elektromos változat 15 millió alatt startol.

Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, jelenleg egyetlen felszereltséggel (Exclusive csomag) lehet megrendelni. Az autó alapfelszereltsége tartalmaz egy 13,2 colos érintőkijelzőt, kétzónás automata klímát, Apple CarPlay és Android Auto csatlakozást, 8 hangszórós Sony audiorendszert, LED-es első és hátsó lámpákat, fűthető kormányt, valamint elöl fűthető és szellőztethető üléseket szintetikus bőr kárpittal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emellett a csomag része az állatbarát utastér, a sötétített üvegezés a B-oszloptól, az akusztikus első üvegezés, a panorámatető, a fejlett vezetéstámogató rendszer, az 540°-os HD panorámakamera, a kulcs nélküli nyitás-zárás és a holttérfigyelő is. Alapszíne a fehér, minden más fényezés 200 ezer forintba kerül, ha pedig kéttónusúban szeretnénk, akkor az 350 ezer forintos pluszt jelent a végösszegnél.

Kapcsolódó cikkeink:

Hasonló a helyzet extrák és fényezések terén az elektromos változatnál is, amelynek listaára 15 490 000 forint, de bevezető kedvezménnyel 14 990 000 forintért lehet megrendelni. A 61 kWh-s akkupakkal szerelt BEV-nek 400 kilométeres hatótávot ígérnek. 7 év garanciával és akár 1 000 000 km motorgaranciával adják mindkét típust.

A gyártó külön kiemelte, hogy mind az elektromos, mind a benzines modell "Pet-Friendly Cabin" TÜV-minősítést kapott, amely lényegében azt jelenti, hogy a strapabíró és könnyen tisztítható beltérben gond nélkül lehet kutyákkal is utazni. A Jaecoo állítása szerint az antibakteriális ülések duplán karcállóak és folttaszítóak a hagyományos anyagokhoz képest, ellenállnak a karmolásoknak és a szennyeződéseknek, miközben felületük puha, bőrhatású. A szellőzőrendszer nemcsak a port és allergéneket, hanem a szőrszálakat is kiszűri a levegőből.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Jaecoo
#autó #árak #kínai #magyarország #elektromos autó #autóipar #új autó #autóvásárlás #autópiac #elektromobilitás #kínai autók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:52
15:45
15:28
15:05
14:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 24.
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 24.
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
2025. november 24.
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
2025. november 23.
Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű szokásokat betartva nevelhetsz kivételes gyerekeket
NAPTÁR
Tovább
2025. november 24. hétfő
Emma
48. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
2
2 hete
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
3
1 hónapja
Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják
4
1 hónapja
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
5
3 hete
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 13:02
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 12:15
Öngyilkos merénylők csaptak le ebben a fővárosban: óriási a káosz, egyből elindult a vádaskodás
Agrárszektor  |  2025. november 24. 15:29
Elképesztő áron adják az almát ezeken a piacokon: már ennyibe kerül