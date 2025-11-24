Új kínai népautó debütált Magyarországon: alapból fullextrásan adják, tarolhat a piacon

Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, az elektromos változat 15 millió alatt startol.

Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, jelenleg egyetlen felszereltséggel (Exclusive csomag) lehet megrendelni. Az autó alapfelszereltsége tartalmaz egy 13,2 colos érintőkijelzőt, kétzónás automata klímát, Apple CarPlay és Android Auto csatlakozást, 8 hangszórós Sony audiorendszert, LED-es első és hátsó lámpákat, fűthető kormányt, valamint elöl fűthető és szellőztethető üléseket szintetikus bőr kárpittal.

Emellett a csomag része az állatbarát utastér, a sötétített üvegezés a B-oszloptól, az akusztikus első üvegezés, a panorámatető, a fejlett vezetéstámogató rendszer, az 540°-os HD panorámakamera, a kulcs nélküli nyitás-zárás és a holttérfigyelő is. Alapszíne a fehér, minden más fényezés 200 ezer forintba kerül, ha pedig kéttónusúban szeretnénk, akkor az 350 ezer forintos pluszt jelent a végösszegnél.

Hasonló a helyzet extrák és fényezések terén az elektromos változatnál is, amelynek listaára 15 490 000 forint, de bevezető kedvezménnyel 14 990 000 forintért lehet megrendelni. A 61 kWh-s akkupakkal szerelt BEV-nek 400 kilométeres hatótávot ígérnek. 7 év garanciával és akár 1 000 000 km motorgaranciával adják mindkét típust.

A gyártó külön kiemelte, hogy mind az elektromos, mind a benzines modell "Pet-Friendly Cabin" TÜV-minősítést kapott, amely lényegében azt jelenti, hogy a strapabíró és könnyen tisztítható beltérben gond nélkül lehet kutyákkal is utazni. A Jaecoo állítása szerint az antibakteriális ülések duplán karcállóak és folttaszítóak a hagyományos anyagokhoz képest, ellenállnak a karmolásoknak és a szennyeződéseknek, miközben felületük puha, bőrhatású. A szellőzőrendszer nemcsak a port és allergéneket, hanem a szőrszálakat is kiszűri a levegőből.

Címlapkép: Jaecoo