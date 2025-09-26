Most érkezett! Leáll az Audi-gyár: két üzemét is bezárja a Volkswagen

A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában, mivel nem fogynak annyira az elektromos autók.

A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában az elektromos autók iránti vártnál lassabb kereslet miatt - írja a Bloomberg.

A Volkswagen zwickaui gyárában október 6-tól egy hétre leáll a termelés az Audi Q4 e-tron iránti gyenge kereslet miatt. A vállalat szóvivője szerint az eladásokat kedvezőtlenül befolyásolják az amerikai vámintézkedések, valamint Németország azon törekvése, hogy enyhítse az EU-ban a belső égésű motoros autók értékesítésére vonatkozó tilalmat.

Az emdeni üzemben, ahol az ID.4 és ID.7 modellek készülnek, már rövidített munkaidőt vezettek be, és a gyártósorok többnapos leállására is számítani lehet – erről bennfentes források számoltak be.

Mindkét helyszínen kizárólag elektromos autókat állítanak elő, ami különösen érzékennyé teszi őket az akkumulátoros modellek keresletének hullámzásaira. Bár a Volkswagen részesül az európai elektromosautó-eladások bővüléséből, a növekedés lassabban és egyenetlenebbül zajlik a vártnál, ráadásul a cég kapacitástöbblettel is küzd.

A két gyár a tavaly kötött átfogó szerkezetátalakítási megállapodás része, amelyben a szakszervezeti vezetők hozzájárultak a költségcsökkentéshez és 35 ezer munkahely megszüntetéséhez 2030-ig, hogy elkerüljék a gyárbezárásokat. A megállapodás értelmében az emdeni és zwickaui üzemekben dolgozók állásai biztonságban vannak.