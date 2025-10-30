Súlyos chipválság a láthatáron: gyárakat zárhatnak be, a magyar autóipar is éritett lehet

A holland kormány Nexperia chipgyártó feletti irányításátvétele és a kínai válaszlépések súlyos ellátási problémákat okozhatnak, ami három év alatt a harmadik recesszióba taszíthatja a német gazdaságot - jelentette a Handelsblatt.

A VFA (Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete) számításai szerint a chipválság elhúzódása akár 0,5 százalékpontos GDP-csökkenést is eredményezhet Németországban. Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy a szövetségi kormányzat 2025-re mindössze 0,2 százalékos növekedést prognosztizált, így a hosszabb termeléskiesések ismét recesszióba taszíthatják az országot.

A konfliktus középpontjában a Nexperia áll, egy kínai tulajdonú, de holland székhelyű chipgyártó vállalat, amely német, brit, maláj, fülöp-szigeteki és kínai gyárakkal rendelkezik. A holland kormány nemrég átvette az irányítást a cég felett, hogy biztosítsa az ellátásbiztonságot. A vállalat által gyártott chipek olyan kritikus fontosságú autóipari alkatrészek működését vezérlik, mint például a légzsákok.

Válaszul a kínai vezetés megtiltotta a cég késztermékeinek exportját, amelyek 80 százalékát Kínában dolgozzák fel. Emellett a kínai alkalmazottak olyan utasítást kaptak, hogy figyelmen kívül hagyhatják a holland központból érkező instrukciókat.

A kialakult helyzet különösen súlyosan érinti az amúgy is válságban lévő autóipart. A nagy konszernek, köztük az Audit is gyártó Volkswagen, alternatív beszállítók után kutatnak, míg a német kormány diplomáciai megoldást keres. Mindkét folyamat időigényes, ráadásul a helyettesítő termékeket engedélyeztetni is kell.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az autógyártás esetleges leállása a teljes beszállítói láncra kihathat, beleértve a fém- és műanyagipari vállalatokat is. Ez magyar cégeket is érinthet, például a Volkswagen csoportnak beszállító Csaba Metált - írja a G7.

A Volkswagen a Bild megkeresésére közölte: "a hollandiai beszállítónknál fennálló szűk keresztmetszetek a németországi, üzemelő Volkswagen-gyárakat nem érintik". A lap szerint azonban a múlt heti tervekben még az szerepelt, hogy hamarosan le kell állítani a gyárakat, kezdve a wolfsburgi üzemmel.