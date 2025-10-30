Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.
Súlyos chipválság a láthatáron: gyárakat zárhatnak be, a magyar autóipar is éritett lehet
A holland kormány Nexperia chipgyártó feletti irányításátvétele és a kínai válaszlépések súlyos ellátási problémákat okozhatnak, ami három év alatt a harmadik recesszióba taszíthatja a német gazdaságot - jelentette a Handelsblatt.
A VFA (Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete) számításai szerint a chipválság elhúzódása akár 0,5 százalékpontos GDP-csökkenést is eredményezhet Németországban. Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy a szövetségi kormányzat 2025-re mindössze 0,2 százalékos növekedést prognosztizált, így a hosszabb termeléskiesések ismét recesszióba taszíthatják az országot.
A konfliktus középpontjában a Nexperia áll, egy kínai tulajdonú, de holland székhelyű chipgyártó vállalat, amely német, brit, maláj, fülöp-szigeteki és kínai gyárakkal rendelkezik. A holland kormány nemrég átvette az irányítást a cég felett, hogy biztosítsa az ellátásbiztonságot. A vállalat által gyártott chipek olyan kritikus fontosságú autóipari alkatrészek működését vezérlik, mint például a légzsákok.
Válaszul a kínai vezetés megtiltotta a cég késztermékeinek exportját, amelyek 80 százalékát Kínában dolgozzák fel. Emellett a kínai alkalmazottak olyan utasítást kaptak, hogy figyelmen kívül hagyhatják a holland központból érkező instrukciókat.
A kialakult helyzet különösen súlyosan érinti az amúgy is válságban lévő autóipart. A nagy konszernek, köztük az Audit is gyártó Volkswagen, alternatív beszállítók után kutatnak, míg a német kormány diplomáciai megoldást keres. Mindkét folyamat időigényes, ráadásul a helyettesítő termékeket engedélyeztetni is kell.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az autógyártás esetleges leállása a teljes beszállítói láncra kihathat, beleértve a fém- és műanyagipari vállalatokat is. Ez magyar cégeket is érinthet, például a Volkswagen csoportnak beszállító Csaba Metált - írja a G7.
A Volkswagen a Bild megkeresésére közölte: "a hollandiai beszállítónknál fennálló szűk keresztmetszetek a németországi, üzemelő Volkswagen-gyárakat nem érintik". A lap szerint azonban a múlt heti tervekben még az szerepelt, hogy hamarosan le kell állítani a gyárakat, kezdve a wolfsburgi üzemmel.
November első hétvégéjén több órán át nem lesz elérhető a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés – az ügyintézést érdemes előre tervezni.
Brutálisat megy az Apple, már 4 ezermilliárd dollárt ér a cég: egekbe lökte az új iPhone a részvényeket
Az iPhone 17 iránti kínai kereslet új lendületet adott az Apple-nek, pedig év elején még komoly gondokkal küzdött a cég.
Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben
Az OpenAI közzétette, hogy a ChatGPT felhasználóinak mintegy 0,07%-a mutat mentális egészségügyi vészhelyzetekre utaló jeleket.
A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a vállalatok körében a mesterséges intelligencia elterjedtségéről.
Szerda éjjel komoly karbantartás jön: az Erste számos online szolgáltatása leáll.
Reykjavík immár második éve vezeti a világ legbiztonságosabb városainak listáját, miközben Koppenhága, Zürich és Honolulu is egyre népszerűbb célpont a biztonságra érzékeny utazók körében.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt a kreatív szakmák egyik legforróbb témájává vált.
Ahogy a társadalmi bizonytalanság növekszik, úgy vonz egyre többeket Magyarországon az ún. "prepper mozgalomhoz" való csatlakozás.
Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.
Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: ezek a PC-k most nagyon sebezhetők - sokaknak ilyen van, és sok hekker támadja is
Bár a közlemény elsősorban az informatikai vezetőknek szól, az otthoni felhasználóknak is érdemes komolyan venniük.
A kutatók szerint az AI asszisztensek gyakran kitalálnak részleteket, nem létező forrásokra hivatkoznak, vagy elhagyják a fontos kontextust.
Ezek a jelenségek annyira rövidek – mindössze egy ezredmásodpercig tartanak –, hogy szabad szemmel ritkán láthatók.
Sokan őrizgetünk régi technológiai eszközöket fiókokban vagy padlásokon, amelyektől valahogy sosem szabadultunk meg.
Az OpenAI közleményben fejezte ki részvétét a családnak, hangsúlyozva, hogy a tinédzserek jóléte kiemelt prioritás számukra.
A Telekom megújította hálózati karbantartási rendszerét, hogy ügyfelei könnyebben követhessék a tervezett munkálatokat.
Ők a mesterséges intelligencia legújabb áldozatai: ezt a jól fizető sztárszakmát már simán leváltja az AI
A kezdeményezés jól mutatja Sam Altman cégének törekvését, hogy AI-technológiáját minél hasznosabbá tegye különböző iparágak számára.
Váratlan befizetésre váró számla, sürgető fizetési felszólítás vagy egy nyereményjáték, amin nem is vettünk részt?
A magyar piacon az MI alkalmazása különösen a banki, távközlési és e-kereskedelmi szektorokban fejlődik gyorsan.
