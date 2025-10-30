Félmilliárdos gigabírságot kapott a magyarok kedvenc hirdetési oldala: sokkal többet fizettetek velünk!

550 millió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Használtauto.hu Kft.-t, mert a Magyarországon piacvezető online gépjármű hirdetési oldal korábbi üzemeltetője – a külföldi tulajdonú Adevinta Classified Media Hungary Kft. – visszaélt a gazdasági erőfölényével. A cég az üzleti ügyfelei számára több éven keresztül olyan előfizetéses hirdetési csomagot működtetett, ami, exkluzivitást tartalmazó kikötése miatt akadályozta, hogy az üzleti hirdetők versenytárs oldalakon is hirdessenek. Ezzel a norvég érdekeltségű vállalkozás szándékosan visszafogta a versenyt az érintett piacon, ami a magyar fogyasztók, hirdetők számára magasabb árakat eredményezhetett.

A Gazdasági Versenyhivatal 2021 decemberében indított versenyfelügyeleti eljárást a Használtautó.hu weboldalt akkoriban üzemeltető, norvég érdekeltségű, egy multinacionális csoporthoz tartozó Adevinta Classified Media Hungary Kft.-vel (Adevinta) szemben, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt. A GVH észlelte, hogy az Adevinta által 2018. április 1-jétől alkalmazott ún. „exkluzív csomag” alkalmas lehet a versenytársak kiszorítására vagy piacra lépésük akadályozására. Az ügyet a nemzeti versenyhatóság kettős (magyar és uniós) jogalapon indította meg.

Az eljárásban a GVH kiterjedt adatgyűjtést végzett, és komplex (jogi és közgazdasági) elemzést folytatott le a nagy számú bizonyítékot tartalmazó, széleskörű iratanyag alapján. Megjegyzendő továbbá, hogy az eljárás alá vont vállalkozás számos alkalommal kért határidőhosszabbítási lehetőséget 1-1 beadványa elkészítésére, önmagában ez jelentősen meghosszabbította az eljárás időtartamát.

Az ügy szempontjából fontos körülmény, hogy a hasznaltauto.hu platform a magyar online gépjármű apróhirdetési piacon hosszú ideje a legnagyobb, megkerülhetetlen szereplő. Az oldal piaci részesedése minden mutató szerint tartósan legalább 70%-os volt a vizsgált időszakban.

A GVH feltárta, hogy az exkluzív csomag bevezetésével az Adevinta egyrészt egy kizárólagossági kikötéssel jogilag is megakadályozta, hogy a kereskedők a versenytárs platformokon párhuzamosan is hirdethessenek, másrészt automatikus és ingyenes áttöltési lehetőséget biztosított egy másik általa üzemeltetett népszerű apróhirdetési platformra (a Jófogás Autó-ra), amivel a több felületre (multi-homingra) igényt tartó ügyfelek igényeit egyedül ki tudta elégíteni. Ezzel az Adevinta csökkentette a versenytárs oldalak piacra lépési lehetőségeit. Az exkluzív csomag bevezetése ugyanis egybeesett több versenytárs oldal indulásával is.

A GVH a bizonyítékok elemzése alapján megállapította, hogy az exkluzív csomaggal az erőfölényben lévő Adevinta egy olyan piacon, ahol a verseny eleve korlátozottan érvényesült, szándékoltan tovább nehezítette a versenytársak piachoz való hozzáférését. A cég üzleti magatartása ezáltal alkalmas volt a versenytársak kiszorítására, a versenyen alapuló piaci folyamatok kibontakozására, illetve szándékosan gyengítette a potenciális belépők azon képességét, hogy versenykényszert gyakoroljanak az erőfölényben lévő vállalkozásra.

A GVH Versenytanácsa összességében arra a következtetésre jutott, hogy az Adevinta az exkluzív csomag bevezetésével és alkalmazásával a piacra lépést indokolatlanul akadályozta, illetve a versenytársai számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremtett, azaz visszaélt gazdasági erőfölényével. Ezzel a norvég érdekeltségű cég nemcsak a magyar, hanem az európai uniós versenyjogi előírásokat is megsértette. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa 550 millió forint bírságot szabott ki az Adevinta jogutódjára, a hasznaltauto.hu oldalt 2023 őszétől üzemeltető Használtautó.hu Kft.-re. A bírság mértékét indokolja, hogy a feltárt jogsértés hosszú időn keresztül – több éven át – zajlott, az üzemeltető cégnek pedig jelentős árbevétele volt az érintett időszakban. A GVH Versenytanácsa – többek között – enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy az Adevinta az eljárás megindítását követően megszüntette az exkluzív csomagok forgalmazását.

Az ügy kapcsán a GVH arra hívja fel a figyelmet, hogy egy piacon az erőfölényben lévő vállalkozásoknak különösen körültekintően kell eljárniuk az üzleti és kereskedelmi magatartásuk során és nem akadályozhatják a potenciális versenytársak piacra lépését, illetve a versenytársak számára nem teremthetnek indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet.