A kínai gazdaság növekedése 4,8%-ra lassult a július-szeptemberi negyedévben, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb üteme.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
A jogosítványszerzés költségei drasztikusan megemelkedtek Európa-szerte, így Magyarországon is egyre nagyobb anyagi kihívást jelentenek a családok számára. A gyakorlati órák díjának növekedése, az oktatói hiány és az infláció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vezetői engedély megszerzése sokak számára elérhetetlenné váljon. A CHART by Pénzcentrum friss adatai alapján a hazai árak regionális összevetésben is kimagaslónak számítanak. A videóban bemutatjuk a hazai támogatási lehetőségeket, és azt is, mennyibe kerül ma valójában egy jogosítvány.
A jogosítvány megszerzése korábban a felnőtté válás és a szabadság szimbóluma volt, mára azonban egyre több európai országban komoly anyagi megterhelést jelent a családok számára. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja annak jár utána, mennyibe kerül ma a vezetői engedély Európa különböző országaiban, hogyan változtak az árak az elmúlt években, és milyen gazdasági tényezők állnak a drágulás mögött. A kutatás rávilágít arra is, hogy a járművezetéshez kapcsolódó képzések költségei egyre inkább kizáró tényezővé válnak – különösen a fiatalok és az alacsonyabb jövedelmű háztartások számára.
Az európai autósiskolák díjszabása az elmúlt években látványosan emelkedett. A kiadások zömét a gyakorlati vezetési órák teszik ki, amelyek díjai az üzemanyag-drágulás, az inflációval növekvő fenntartási költségek, valamint az oktatói kapacitáshiány miatt folyamatosan nőnek. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint különösen Csehországban és Bulgáriában volt jelentős a drágulás, de Magyarországon is komoly mértékben nőttek az árak. Az epizódban szó esik arról is, hogy jelenleg milyen támogatásokat vehetnek igénybe a végzős középiskolások – például az állam által biztosított ingyenes KRESZ- és elsősegély-tanfolyamokat.
Az adatok alapján különösen a skandináv országokban számít luxusnak a jogosítvány megszerzése: Svédországban akár 1,5 millió forintra is rúghat a teljes képzés költsége. A jelentős árkülönbségek mögött több tényező áll: máshol kötelezően több vezetési órát kell teljesíteni, máshol pedig a vizsgadíjak emelik a végösszeget. Bár az oktatás minősége és szigorúsága eltérő lehet, a közös nevező mégis az, hogy a közlekedési önállóság ára egyre magasabb – miközben a mobilitás alapvető fontosságú a munkaerőpiacra jutás, az oktatás elérése és az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés szempontjából is.
Hazánkban ráadásul további költségtényezőként jelent meg, hogy a jogosítvány meghosszabbítása 2024 óta már díjköteles. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a megszerzés, hanem a vezetői engedély fenntartása is újabb anyagi terhet ró az állampolgárokra. A tendencia aggodalomra adhat okot, különösen abban az összefüggésben, hogy a jövő mobilitása és társadalmi esélyegyenlősége szempontjából egyre nagyobb szerepe van a közlekedési lehetőségek hozzáférhetőségének.
