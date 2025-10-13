Több százezer tulajdonos perli a legnagyobb autógyártókat: tényleg új dízelbotrány jön?

Ausztria eközben 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricákat.
Öt vezető autógyártó ellen indult per a londoni Legfelsőbb Bíróságon, amelyben a vállalatok ellen azzal a váddal léptek fel, hogy megtévesztő szoftvereket használtak a károsanyag-kibocsátási tesztek során.
A BBC szerint per az angol és walesi jogtörténet legnagyobb csoportos keresete lehet, amely végül akár 1,6 millió autótulajdonost is érinthet. A Mercedes, Ford, Peugeot/Citroën, Renault és Nissan ellen 220 ezer autótulajdonos nyújtott be keresetet, azt állítva, hogy a gyártók megtévesztették őket a kibocsátási tesztekkel kapcsolatban.
Az öt vállalatot a bíróság vezető alperesként választotta ki, mivel az ügy rendkívül nagy volumenű. A per kimenetelétől függően további kilenc autógyártó nézhet szembe hasonló vádakkal.
A "dízelbotrány" 2015 szeptemberében robbant ki, amikor az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség azzal vádolta a Volkswagent, hogy olyan szoftvereket telepített dízelautóiba, amelyek csökkentették a nitrogén-oxid kibocsátási értékeket a tesztek során. A Volkswagen 2020-ban peren kívül egyezett meg 91 ezer brit autóssal, akiknek 193 millió fontot fizetett. A vállalat eddig világszerte több mint 32 milliárd eurót fizetett ki a botrány következményeként.
A mostani perben a Legfelsőbb Bíróság azt vizsgálja, hogy az öt autógyártó által telepített rendszerek a tiszta levegőre vonatkozó törvények kijátszására szolgáltak-e. A vád szerint az úgynevezett "csalóeszközök" lehetővé tették, hogy az autók felismerjék a tesztkörülményeket, és ilyenkor a normálisnál alacsonyabb teljesítményszinten működjenek, hogy alacsonyabb nitrogén-oxid értékeket mutassanak.
Az autótulajdonosok ügyvédei azt állítják, hogy ügyfeleiket megtévesztették a járművek környezetbarát jellegét illetően, és a még forgalomban lévő autók továbbra is veszélyes szintű szennyezést bocsátanak ki.
Az ítélet várhatóan 2026 nyaráig nem születik meg. Ha a bíróság az autógyártók ellen dönt, a kártérítés mértékét meghatározó további tárgyalás 2026 őszén kezdődhet.
A Mercedes szóvivője szerint a tesztekben használt mechanizmusok "műszaki és jogi szempontból indokoltak voltak". A Renault és a Stellantis (a Peugeot és Citroën tulajdonosa) azt állította, hogy az általuk értékesített járművek megfeleltek az akkori előírásoknak. A Ford szerint a vádak "megalapozatlanok", a Nissan pedig kijelentette, hogy "elkötelezett a megfelelés mellett minden piacon, ahol működik".
