Téli gumiabroncsok kültéri közelkép
Autó

Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Most különösen érdemes észnél lenni, súlyos lehet a következmény

Pénzcentrum
2026. január 19. 14:33

Az elmúlt napokban és hetekben több halálos kimenetelű közúti baleset történt havas, jeges útviszonyok között. A tapasztalatok szerint ezek jelentős részében nem megfelelő gumiabroncs-választás, elhasználódott vagy rossz állapotú abroncs, helytelen fékezési technika, valamint a téli útviszonyok kockázatának alábecsülése játszott szerepet.

Tény, hogy az elmúlt években elszoktunk a téli útviszonyoktól, ezért a HTA szakértői nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy téli körülmények között a közlekedés biztonságát alapvetően a tapadás határozza meg. A tapadás pedig nem vélemény kérdése: a fizika törvényei ilyenkor különösen szigorúan érvényesülnek, és nem hagynak teret hibázásra.

1. Megfelelő téli abroncs nélkül nincs biztonságos közlekedés

Havas, jeges útfelületen kizárólag téli abroncs képes megfelelő tapadást biztosítani. A nyári abroncsok, illetve kopott, repedt, nem megfelelő futófelület megnövelik a fékutat és a megcsúszás kockázatát, még alacsony sebességnél is. A négyévszakos abroncsok kompromisszumos megoldást jelentenek.

2. A téli abroncs profilmélysége valódi tartalékot kell, hogy jelentsen

A jogszabályban meghatározott minimális profilmélység téli körülmények között nem nyújt valós biztonságot. Szakmai ajánlások szerint legalább 4 milliméteres mintamélység szükséges ahhoz, hogy az abroncs havas és latyakos úton is megfelelően működjön.

3. Az elöregedett gumiabroncs télen különösen veszélyes

Az évek során a gumiabroncs anyaga megkeményedik, elveszíti rugalmasságát. Egy idősebb, bár látszólag jó állapotú abroncs hidegben már nem képes megfelelő tapadást biztosítani, így hamis biztonságérzetet kelt.

4. Veszélyes tévhit az „elég csak a hajtott kerekekre téli abroncsot szerelni”

Közkeletű, de súlyosan téves elképzelés, hogy elegendő a téli abroncsot kizárólag a hajtott tengelyre felszerelni. Ez a megoldás kiszámíthatatlan járműviselkedéshez vezethet, különösen fékezéskor és kanyarban. Amennyiben az első és hátsó tengely tapadása eltérő, az autó könnyen megcsúszhat vagy megpördülhet. Téli körülmények között kizárólag az jelent biztonságos megoldást, ha mind a négy keréken azonos típusú, állapotú és tapadású téli-, esetleg kifejezetten jó minőségű négyévszakos abroncs van felszerelve. A fizika törvényei itt is egyértelműek: a jármű nemcsak gyorsításkor, hanem fékezéskor és irányváltáskor is mind a négy kerekére támaszkodik.

5. A megfelelő abroncsnyomás télen életbevágó kérdés

Hideg időben az abroncsnyomás csökken, amit sok autós nem vesz észre. Az alulfújt gumiabroncs rontja az irányíthatóságot, növeli a fékutat és csökkenti a tapadást, különösen jeges útfelületen. Téli időszakban ezért elengedhetetlen az abroncsnyomás rendszeres ellenőrzése és a gyártó által előírt értékre történő beállítása, mivel ez közvetlenül befolyásolja a jármű viselkedését vészhelyzetben. Tankoláskor mindig ellenőrizzük a keréknyomást!

6. A sebességet nem a szabály, hanem az útviszony határozza meg

Jeges úton a fékút akár többszörösére is nőhet. A megengedett legnagyobb sebesség nem egyenlő a biztonságos sebességgel, különösen téli körülmények között.

7. A helyes fékezési technika alapvető fontosságú

Hirtelen, pánikszerű fékezés havas vagy jeges úton könnyen megcsúszáshoz vezethet. Az előrelátó, egyenletes lassítás és a kanyarban történő fékezés kerülése jelentősen csökkenti a balesetveszélyt.

8. A követési távolság növelése kötelező biztonsági tartalék

Téli körülmények között a megszokottnál legalább kétszer-háromszor nagyobb követési távolság szükséges. Ez ad esélyt a reagálásra akkor, ha az előttünk haladó jármű megcsúszik vagy hirtelen fékez.

9. Az elektronikus segédrendszerek nem írják felül a fizikát

ABS, ESP és kipörgésgátló hasznos segítséget jelentenek, de csak akkor, ha az abroncs képes tapadást biztosítani. A fizika törvényei nem alkuképesek, és ezek figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel járhat.

10. A legbiztonságosabb döntés sokszor az, ha nem indulunk el

Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) elnöke a napokban azt hangsúlyozta, hogy extrém téli időjárási körülmények között az utazás halasztása lehet a felelős döntés. Amennyiben az autó használata elkerülhetetlen, a megfelelő műszaki állapot, a téli felszerelés, a letakarított szélvédők és tükrök, illetve a körülményekhez igazított vezetési stílus alapvető feltétel. A téli közlekedés során a biztonság nem szerencse kérdése. A megfelelő állapotú téli abroncs, a helyes abroncsnyomás, a tudatos vezetési technika és a fizika törvényeinek tiszteletben tartása nélkül a kockázat drasztikusan megnő. A felkészültség és az előrelátás ilyenkor valóban életet menthet.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #baleset #havazás #tél #abroncs #utak #közlekedési baleset #autósok #közlekedésbiztonság

