2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gas station at Reykjavik, Iceland.
Autó

Komoly bejelentés jött az üzemanyagárakról: rengeteg autós örülhet, mutatjuk a részleteket

Pénzcentrum
2025. október 13. 10:50

Kedden a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad.

Kedden kisebb árkorrekcióval indul a hét, a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad - írja a holtankoljak.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Átlagárak 2025.10.13-án:

  • 95-ös benzin: 582 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #gázolaj #benzinár #üzemanyagár #holtankoljak #üzemanyagárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:45
11:30
11:14
11:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
2025. október 13.
Horror áron lesz kapható az őszi-téli szezon slágergyümölcse: már megint a lengyelek kaszálnak
2025. október 12.
Szabályosan menekülnek ezekből a városokból, és még a környékükről is a magyarok: ide tartanak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
1 hónapja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
6 napja
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
4
3 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
3 hete
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárgyakoriság
mutatószám, amely azt jelzi, hogy egy adott időszakban (általában egy év alatt) a biztosított személyek és tárgyak közül hánynál következett be biztosítási esemény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 11:45
Indulhat az őszi covid-hullám? Máris 200 ezer magyar fordult orvoshoz: ez még csak a kezdet
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 11:30
Rengeteg magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: jön az új tésztatörvény, mire készül a kormány?
Agrárszektor  |  2025. október 13. 11:35
Horror a magyar sütőipari üzemben: sokkoló, mit talált a Nébih Szabolcsban