Hand of an adult man at the fuel pump filling the tank of his car
Autó

Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell

Pénzcentrum
2025. október 6. 13:28

A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.

A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően (már 65 USD/hordó a jegyzésár), a hazai üzemanyagárak is tovább csökkennek keddtől - írja a holtankoljak.hu.

A benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forint kerül kevesebbe majd a nagykereskedelmi ár. 

Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk, miután a hétvégén is csökkenő üzemanyagárakat tapasztalhattunk (2025.10.06-án): 

  • 95-ös benzin: 584 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 

 
Címlapkép: Getty Images
