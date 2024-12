Horror jön a magyar benzinkutakon 2025-től: tömegek indulhatnak tankolni az év utolsó két napján

A magyar autósok 630-650 forint körüli átlagos benzinárakra számíthatnak jövőre a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint. 2025-ben emelkedik a jövedéki adó, viszont kivezetik a benzinkutak kiskereskedelmi különadóját - de ezt csak 2026-ban érezhetjük meg.

Mint mi is beszámoltunk róla: januártól életbe lép az üzemanyagok jövedéki adójának inflációkövető emelése, ami idén 4,1 százalékos volt. A benzin és a gázolaj esetében is nagyjából 6 forinttal nő a literenkénti nettó adótartalom, ez a kutakon 10-11 forintos pluszként jelentkezik majd az autósoknak. Az RTL Híradó emlékeztet: megszűnik viszont egy benzinkutakat terhelő adó, legalábbis részben: 2025-től nem kell kifizetni a 3 százalékos kiskereskedelmi különadót az üzemanyagok eladás után.

A Független Benzinkutak szövetsége szerint még nem látni, ez milyen hatást eredményez, szerintük a különadó nélkül akár 12-16 forintos árcsökkenés is jöhetne, de ez kutanként változhat. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője azonban arra figyelmeztetett, az adó eltörlését csak 2025 után érezhetjük meg, hiszen a tavalyi évre még azt be kell fizetnie a benzinkutaknak. Az adózási változások ugyan mozgatják az árakat, de szerinte nem ez a döntő: mint elmondta, már Trump győzelme után is látszott a dollár erősödése, ami komolyan megemelte a hazai üzemanyagárakat. Ha a forintgyengülés folytatódik, az jóval nagyobb hatással lehet a magyar árakra, emellett sok múlik azon is, hogy az olajtermelő OPEC-országok bővítik vagy szűkítik a kínálatot. Bujdos Eszter szerint a magyar autósok 630-650 forint körüli átlagos benzinárakra számíthatnak jövőre.