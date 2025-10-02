2025. október 2. csütörtök Petra
Sormás, 2018. november 28.Tesla márkájú elektromos autót töltenek Magyarország legnagyobb, egyszerre kilenc elektromos autó fogadására alkalmas töltõállomásán a Nagykanizsához közeli Sormáson lévõ István Fogadónál az átadás napj
Ledobja a bombát a Tesla: már 11 helyen van ilyen töltőjük nálunk, mutatjuk, hol

Pénzcentrum
2025. október 2. 18:32

Október 17-én nyílik meg Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása Pécsen, amely az első helyszín a Tesla és a Shopper Park Plus, valamint az Adventum Csoport közötti együttműködés keretében - közölte a Portfolio.

A Villanyautósok.hu beszámolója szerint a pécsi Tesco Makay áruháznál létesített 8 állásos töltőállomás az első lépés a zöld ingatlanbefektetésekre fókuszáló cégcsoport és a Tesla közötti együttműködésben.

A fejlesztési tervek szerint további helyszíneken is várható Tesla töltőállomások létesítése. A vállalat már fel is tüntette három magyarországi Tesco áruház parkolóját a Supercharger hálózat tervezett helyszíneinek térképén.

Az Adventum Csoport 2022-ben vásárolta meg a magyarországi Tesco bevásárlóközpontok érintett ingatlanjait. A Shopper Park Plus jelentős ingatlanállománnyal rendelkezik a régióban: Csehországban és Szlovákiában 4-4, míg Magyarországon 14 lokációval van jelen. A pécsi megnyitón a Tesla által szervezett eseményen a résztvevők kipróbálhatják a legújabb Tesla modelleket, valamint Magyarország első V4-es Supercharger töltőit is.

A Tesla Supercharger tervezett helyszíneinek térképére már felkerült a budaörsi, a budapesti Váci úti és az érdi Tesco. A portfólió további elemei között szerepel a debreceni Airport és Extra, az egri, kecskeméti, miskolci Avas és Extra, nyíregyházi, pécsi Makay, soproni, szegedi Rókus, valamint a székesfehérvári Tesco áruházak.

címlapkép: Varga György, MTI/MTVA 
#autó #Tesco #beruházás #magyarország #elektromos autó #tesla #pécs #töltőállomás #villanyautó #elektromobilitás #supercharger

