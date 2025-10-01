Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa

A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból. A leggyorsabban gazdára találó modellek toplistáját ugyanis szinte teljes egészében a japán márka kisautói vezetik, de egy régebbi Peugeot is meglepően gyorsan kel el.

Az Ignis mindössze 14,9 nap alatt talál új gazdára, míg a Wagon R+ átlagosan 15,5, az SX4 pedig 16,6 nap után kerül le a hirdetési portálról. Negyedik helyen a Suzuki Swift áll 18 napos turnover-idővel, az ötödik helyezett pedig a Peugeot 307, amely átlagosan 18,1 nap alatt cserél gazdát.

Az öreg autó a menő

Meglepő módon a magyar piacon a 15 évnél idősebb kocsik kelnek el a leggyorsabban: átlagosan 21,9 nap alatt. A 10–14 éves autóknál már 25,9 nap kell az eladáshoz, míg az 5–9 évesek 27,5 nap alatt mennek el. A leglassabban a szinte újszerű, 0–4 éves modellek fogynak, amelyek értékesítése átlagosan 42,5 napot vesz igénybe – vagyis kétszer lassabb, mint az idősebb társaiknál.

Ennek oka egyértelmű: az idősebb modellek jóval olcsóbbak, és sokszor fenntartásuk sem jelent akkora terhet, így a vásárlók gyorsabban döntenek mellettük.

Benzin kell a magyarnak

A hajtásláncok között is látványos a különbség. A klasszikus benzines autók átlagosan 25,9 nap alatt találnak vevőre, míg a dízelek 26,4 nap alatt. Ezzel szemben az elektromos autók eladása átlagosan 33,3 napig húzódik, a hibrideké pedig 35,4 napig.

Ez azt mutatja, hogy bár a villanyautók és hibridek iránti érdeklődés lassan nő, ha gyorsan szeretnénk autót eladni, még mindig a hagyományos benzines vagy dízel modellek a legbiztosabbak.

A Suzukik sikerének oka többrétű: olcsó fenntartás, országos szervizhálózat, egyszerű technika és persze az, hogy a használtpiacon ezekért még mindig nagy a kereslet. A Peugeot 307 szereplése pedig arra figyelmeztet, hogy a régebbi, de praktikus és kedvező árú modellek is nagyon jól tarthatják magukat.