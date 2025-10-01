A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa
A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból. A leggyorsabban gazdára találó modellek toplistáját ugyanis szinte teljes egészében a japán márka kisautói vezetik, de egy régebbi Peugeot is meglepően gyorsan kel el.
Az Ignis mindössze 14,9 nap alatt talál új gazdára, míg a Wagon R+ átlagosan 15,5, az SX4 pedig 16,6 nap után kerül le a hirdetési portálról. Negyedik helyen a Suzuki Swift áll 18 napos turnover-idővel, az ötödik helyezett pedig a Peugeot 307, amely átlagosan 18,1 nap alatt cserél gazdát.
Az öreg autó a menő
Meglepő módon a magyar piacon a 15 évnél idősebb kocsik kelnek el a leggyorsabban: átlagosan 21,9 nap alatt. A 10–14 éves autóknál már 25,9 nap kell az eladáshoz, míg az 5–9 évesek 27,5 nap alatt mennek el. A leglassabban a szinte újszerű, 0–4 éves modellek fogynak, amelyek értékesítése átlagosan 42,5 napot vesz igénybe – vagyis kétszer lassabb, mint az idősebb társaiknál.
Ennek oka egyértelmű: az idősebb modellek jóval olcsóbbak, és sokszor fenntartásuk sem jelent akkora terhet, így a vásárlók gyorsabban döntenek mellettük.
Benzin kell a magyarnak
A hajtásláncok között is látványos a különbség. A klasszikus benzines autók átlagosan 25,9 nap alatt találnak vevőre, míg a dízelek 26,4 nap alatt. Ezzel szemben az elektromos autók eladása átlagosan 33,3 napig húzódik, a hibrideké pedig 35,4 napig.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ez azt mutatja, hogy bár a villanyautók és hibridek iránti érdeklődés lassan nő, ha gyorsan szeretnénk autót eladni, még mindig a hagyományos benzines vagy dízel modellek a legbiztosabbak.
A Suzukik sikerének oka többrétű: olcsó fenntartás, országos szervizhálózat, egyszerű technika és persze az, hogy a használtpiacon ezekért még mindig nagy a kereslet. A Peugeot 307 szereplése pedig arra figyelmeztet, hogy a régebbi, de praktikus és kedvező árú modellek is nagyon jól tarthatják magukat.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltálán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik.
Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében - figyelmeztetett az Útinform a honlapján.
A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában, mivel nem fogynak annyira az elektromos autók.
A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.
Tovább éleződik a konfliktus a Mol és a horvát Janaf között az Adria vezeték miatt. A vita egyre inkább politikai színezetet ölt, és jelentős hatással...
A rendőrség 56 embert igazoltatott, 34 taxisofőrt feljelentett és 17 helyszíni bírságot szabott ki a szerdai taxistüntetésen.
Kik uralják a világ autógyártását, és hol tart ebben Magyarország? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját!
Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.
Az ADAC ezúttal a noname téli gumikat is letesztelte, hogy kiderüljön: valóban jó üzlet az olcsóság, vagy komoly biztonsági kockázatot rejt a spórolás?
A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Itt a bejelentés, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: nem veheti meg akárki, ennyibe fog kerülni
Az M1-es, M7-es és M3-as autópályákat bővítik hamarosan, és új matricarendszert is bevezetnek.
Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
A zsúfoltság megszüntetésére a fizetős parkolást vezetnék be a XV. kerületben – szeptember 25-én dönthetnek róla.
A legfelsőbb bíróság kimondta: több autókereskedő gyakorlata sokszor tisztességtelen.
Az autósoknak érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak
A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki egy több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.
Új kínai autómárka jelent meg Magyarországon: indul az offenzíva, három modellel tarolnának a piacon
Az XPENG kínai elektromosautó-gyártó hivatalosan is belépett a magyar piacra. Az értékesítés ősszel indul, elsőként a P7, a G6 és a G9 modellekkel.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.