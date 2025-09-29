Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót

A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt. Fatér Gyula, a Merkantil Bank új elnök-vezérigazgatója szerint a következő években az agrárium, a feldolgozóipar és a logisztika területén várható beruházási fordulat lendületet adhat a piacnak - derül ki a Portfolio interjújából.

A gépjármű-finanszírozásban egyre többen keresnek rugalmasabb konstrukciókat, tartós bérleti megoldásokat vagy olyan szolgáltatásokat, amelyek a finanszírozás mellett kényelmi funkciókat is nyújtanak. Fatér Gyula, az OTP Csoporthoz tartozó Merkantil Bank új elnök-vezérigazgatója szerint nagy előny, hogy a bank teljes ökoszisztémát épített ki az autópiacon, amely magában foglalja az importőrökkel, kereskedői hálózatokkal és ügyfelekkel való szoros együttműködést.

A Merkantil Bank különlegessége, hogy egyszerre tud önállóan működni és közben élvezni az OTP Csoport minden előnyét. Ez a kettős struktúra hosszú távon bizonyította életképességét: a Merkantil márkája erős, az OTP pedig biztos hátteret, stabil finanszírozási lehetőségeket és széles ügyfélkört biztosít. A bank a Merkantilból fogja össze az OTP Bank 10 külföldi piacának lízingtevékenységét is.

A termelőeszköz-finanszírozás területén egyre nagyobb igény van korszerű gépekre és technológiákra, de a beruházási hajlandóság a gazdasági bizonytalanság miatt alacsony. Jelenleg főként a támogatott konstrukciók, mint a Széchenyi Kártya Program és az EXIM termékei tartják életben a piacot. Fatér szerint az agráriumban, a feldolgozóiparban és a logisztikában komoly beruházási fordulat következhet be a jövőben.

Magyarországon az autóellátottság még mindig alacsonyabb, mint Nyugat-Európában, ami hosszú távon jelentős növekedési potenciált jelent. A Merkantil tudatosan készül erre a várható fejlődésre erős partnerségek kiépítésével és innovatív megoldások bevezetésével. A vezérigazgató szerint a fiatalabb generációk egyre nyitottabbak a tartós bérleti konstrukciókra, ahol nem a tulajdonlás, hanem a rugalmasság és a költségek tervezhetősége a fontos.

A személyi kölcsön és a lízing kapcsán Fatér úgy véli, a két termék megfér egymás mellett a piacon. Míg a személyi kölcsön egyszerűsége miatt vonzó, a lízing más előnyöket kínál: kedvezőbb konstrukciókat, rugalmasabb futamidőket és az eszközhöz kötött finanszírozás biztonságát. A bank célja, hogy a lízing folyamatait egyszerűbbé és átláthatóbbá tegye.