A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt.
Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót
A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt. Fatér Gyula, a Merkantil Bank új elnök-vezérigazgatója szerint a következő években az agrárium, a feldolgozóipar és a logisztika területén várható beruházási fordulat lendületet adhat a piacnak - derül ki a Portfolio interjújából.
A gépjármű-finanszírozásban egyre többen keresnek rugalmasabb konstrukciókat, tartós bérleti megoldásokat vagy olyan szolgáltatásokat, amelyek a finanszírozás mellett kényelmi funkciókat is nyújtanak. Fatér Gyula, az OTP Csoporthoz tartozó Merkantil Bank új elnök-vezérigazgatója szerint nagy előny, hogy a bank teljes ökoszisztémát épített ki az autópiacon, amely magában foglalja az importőrökkel, kereskedői hálózatokkal és ügyfelekkel való szoros együttműködést.
A Merkantil Bank különlegessége, hogy egyszerre tud önállóan működni és közben élvezni az OTP Csoport minden előnyét. Ez a kettős struktúra hosszú távon bizonyította életképességét: a Merkantil márkája erős, az OTP pedig biztos hátteret, stabil finanszírozási lehetőségeket és széles ügyfélkört biztosít. A bank a Merkantilból fogja össze az OTP Bank 10 külföldi piacának lízingtevékenységét is.
A termelőeszköz-finanszírozás területén egyre nagyobb igény van korszerű gépekre és technológiákra, de a beruházási hajlandóság a gazdasági bizonytalanság miatt alacsony. Jelenleg főként a támogatott konstrukciók, mint a Széchenyi Kártya Program és az EXIM termékei tartják életben a piacot. Fatér szerint az agráriumban, a feldolgozóiparban és a logisztikában komoly beruházási fordulat következhet be a jövőben.
Magyarországon az autóellátottság még mindig alacsonyabb, mint Nyugat-Európában, ami hosszú távon jelentős növekedési potenciált jelent. A Merkantil tudatosan készül erre a várható fejlődésre erős partnerségek kiépítésével és innovatív megoldások bevezetésével. A vezérigazgató szerint a fiatalabb generációk egyre nyitottabbak a tartós bérleti konstrukciókra, ahol nem a tulajdonlás, hanem a rugalmasság és a költségek tervezhetősége a fontos.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A személyi kölcsön és a lízing kapcsán Fatér úgy véli, a két termék megfér egymás mellett a piacon. Míg a személyi kölcsön egyszerűsége miatt vonzó, a lízing más előnyöket kínál: kedvezőbb konstrukciókat, rugalmasabb futamidőket és az eszközhöz kötött finanszírozás biztonságát. A bank célja, hogy a lízing folyamatait egyszerűbbé és átláthatóbbá tegye.
Esős időben a balesetek kockázata kétszeresére nő a száraz útburkolathoz képest.
A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik.
Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében - figyelmeztetett az Útinform a honlapján.
A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában, mivel nem fogynak annyira az elektromos autók.
A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.
Tovább éleződik a konfliktus a Mol és a horvát Janaf között az Adria vezeték miatt. A vita egyre inkább politikai színezetet ölt, és jelentős hatással...
A rendőrség 56 embert igazoltatott, 34 taxisofőrt feljelentett és 17 helyszíni bírságot szabott ki a szerdai taxistüntetésen.
Kik uralják a világ autógyártását, és hol tart ebben Magyarország? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját!
Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.
Az ADAC ezúttal a noname téli gumikat is letesztelte, hogy kiderüljön: valóban jó üzlet az olcsóság, vagy komoly biztonsági kockázatot rejt a spórolás?
A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Itt a bejelentés, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: nem veheti meg akárki, ennyibe fog kerülni
Az M1-es, M7-es és M3-as autópályákat bővítik hamarosan, és új matricarendszert is bevezetnek.
Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
A zsúfoltság megszüntetésére a fizetős parkolást vezetnék be a XV. kerületben – szeptember 25-én dönthetnek róla.
A legfelsőbb bíróság kimondta: több autókereskedő gyakorlata sokszor tisztességtelen.
Az autósoknak érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak
A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki egy több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.
Új kínai autómárka jelent meg Magyarországon: indul az offenzíva, három modellel tarolnának a piacon
Az XPENG kínai elektromosautó-gyártó hivatalosan is belépett a magyar piacra. Az értékesítés ősszel indul, elsőként a P7, a G6 és a G9 modellekkel.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.