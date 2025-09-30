Teljes útzár jön Budapesten: egy hónapig erre kell majd kerülni

2025. október 6-tól várhatóan november 6-ig teljes útzár lesz a XII. kerületi Szendi utcában útépítési munkálatok miatt - közölte a Budapest Közút Zrt. Az ott lakókat kérik, hogy gépkocsijaikkal a munkálatokat megelőzően álljanak át a szomszédos utcákba, mivel nem fogják tudni használni a gépkocsi kijárókat. A kivitelezés ideje alatt a Szendi utcán át közlekedő BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.

2025. október 6-án a Budapest Közút lebonyolításában megkezdődnek a XII. kerületi Szendi utca útfenntartási munkái. A kivitelezés négy héten át, várhatóan november 6-ig fog tartani. Az utcát a szegélyek között teljesen újjáépítik.

A munka a teljes útpályaszerkezet elbontásával fog kezdődni: az aszfaltot lemarják, majd az alatta lévő alépítményi rétegeket munkagépekkel kibontják. Ezt követően újra alapozzák az útpályát, és betonréteget terítenek le. A szükséges kötési idő elteltével a betonrétegre két rétegben új aszfaltburkolat kerül.

Ebben az időszakban az utca teljesen le lesz zárva a gépkocsiforgalom elől, az utcában gyalogosan lehet majd közlekedni. Az utcában lakók ebben az időszakban nem tudják majd használni a gépkocsi kijárókat, ezért kérik, hogy a kivitelezés előtt álljanak át autóikkal a szomszédos utcákba! - hangsúlyozza a Budapest Közút Zrt. közleménye.

Az érintett buszjáratok (110, 112, 990) ezen időszak alatt a következő útvonalon közlekednek: a BAH csomópont, illetve a Déli pályaudvar felől a Stromfeld Aurél úton tovább mennek egyenesen a körforgalomig, így érik el a Németvölgyi utat. A buszok közlekedéséről a BKK oldalán tájékozódhatnak.