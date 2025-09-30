A légitársaság átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően döntött a szigorítás bevezetéséről.
Teljes útzár jön Budapesten: egy hónapig erre kell majd kerülni
2025. október 6-tól várhatóan november 6-ig teljes útzár lesz a XII. kerületi Szendi utcában útépítési munkálatok miatt - közölte a Budapest Közút Zrt. Az ott lakókat kérik, hogy gépkocsijaikkal a munkálatokat megelőzően álljanak át a szomszédos utcákba, mivel nem fogják tudni használni a gépkocsi kijárókat. A kivitelezés ideje alatt a Szendi utcán át közlekedő BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
2025. október 6-án a Budapest Közút lebonyolításában megkezdődnek a XII. kerületi Szendi utca útfenntartási munkái. A kivitelezés négy héten át, várhatóan november 6-ig fog tartani. Az utcát a szegélyek között teljesen újjáépítik.
A munka a teljes útpályaszerkezet elbontásával fog kezdődni: az aszfaltot lemarják, majd az alatta lévő alépítményi rétegeket munkagépekkel kibontják. Ezt követően újra alapozzák az útpályát, és betonréteget terítenek le. A szükséges kötési idő elteltével a betonrétegre két rétegben új aszfaltburkolat kerül.
Ebben az időszakban az utca teljesen le lesz zárva a gépkocsiforgalom elől, az utcában gyalogosan lehet majd közlekedni. Az utcában lakók ebben az időszakban nem tudják majd használni a gépkocsi kijárókat, ezért kérik, hogy a kivitelezés előtt álljanak át autóikkal a szomszédos utcákba! - hangsúlyozza a Budapest Közút Zrt. közleménye.
Az érintett buszjáratok (110, 112, 990) ezen időszak alatt a következő útvonalon közlekednek: a BAH csomópont, illetve a Déli pályaudvar felől a Stromfeld Aurél úton tovább mennek egyenesen a körforgalomig, így érik el a Németvölgyi utat. A buszok közlekedéséről a BKK oldalán tájékozódhatnak.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltálán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót
A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt.
Bodrogi Gyula 91 évesen is gyakorta vezet, de tisztában van a korlátaival: legutóbbi fellépésére például taxival ment, mert nem akart bajlódni a parkolással.
Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik
Esős időben a balesetek kockázata kétszeresére nő a száraz útburkolathoz képest.
A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik.
Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében - figyelmeztetett az Útinform a honlapján.
A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában, mivel nem fogynak annyira az elektromos autók.
A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.
Tovább éleződik a konfliktus a Mol és a horvát Janaf között az Adria vezeték miatt. A vita egyre inkább politikai színezetet ölt, és jelentős hatással...
A rendőrség 56 embert igazoltatott, 34 taxisofőrt feljelentett és 17 helyszíni bírságot szabott ki a szerdai taxistüntetésen.
Kik uralják a világ autógyártását, és hol tart ebben Magyarország? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját!
Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.
Az ADAC ezúttal a noname téli gumikat is letesztelte, hogy kiderüljön: valóban jó üzlet az olcsóság, vagy komoly biztonsági kockázatot rejt a spórolás?
A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Itt a bejelentés, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: nem veheti meg akárki, ennyibe fog kerülni
Az M1-es, M7-es és M3-as autópályákat bővítik hamarosan, és új matricarendszert is bevezetnek.
Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
A zsúfoltság megszüntetésére a fizetős parkolást vezetnék be a XV. kerületben – szeptember 25-én dönthetnek róla.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.