Itt az újabb BKK-botrány: rengeteg dolgozó maradt fizetés nélkül

A BKK-nak takarító MasterClean Kft. vezetőségét a NAV őrizetbe vette, ami után a cég szolgáltatása ellehetetlenült. A takarítók egy része fizetés nélkül maradt, miközben a BKK állítja, hogy minden számlát határidőre kiegyenlített - írta a Telex.

Szeptember 10-én a rendőrség őrizetbe vette a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító MasterClean Kft. teljes vezetését. Egy alkalmazott beszámolója alapján a cég összeomlása után még egy hétig ingyen dolgoztak a BKK-nak, miután ígéretet kaptak arra, hogy átveszik őket. Később azonban a BKK üzemeltetési vezetője közölte velük, hogy sem átvételükre, sem kifizetésükre nem kerül sor.

A BKK válaszában megerősítette, hogy 2024-ben közbeszerzési eljárás után szerződtek a MasterClean Tanácsadó Kft.-vel több létesítményük takarítására. A közlekedési társaság szeptember 11-én nem hivatalos forrásból értesült a NAV előző napi razziájáról, ami után a szolgáltatás és a kapcsolattartás ellehetetlenült. A BKK több csatornán próbált hivatalos információt szerezni, de sem hivatalos tájékoztatást nem kaptak, sem e-mailes felszólításaik nem értek célba.

Szeptember 15-én a MasterClean munkatársai a legtöbb BKK-telephelyen felfüggesztették a munkavégzést. Aznap személyes egyeztetésre is sor került, ahol a BKK jelezte, hogy megoldást keres a helyzetre. A közlekedési társaság azonban hangsúlyozta, hogy nem utasította a takarítókat további munkavégzésre, és nem ígérte meg bérük kifizetését sem, mivel jogilag erre nincs lehetőségük, hiszen nem a dolgozókkal, hanem a MasterCleannel állnak szerződéses viszonyban.

A BKK kiemelte, hogy a szerződés futamideje alatt minden beérkezett számlát határidőre kiegyenlítettek, így a szolgáltató felé nincs tartozásuk. Bár remélik, hogy a MasterClean rendezni tudja dolgozói helyzetét, ez már kívül esik a BKK hatáskörén.

A MasterClean honlapja szerint a cég takarítással, épületfenntartással, zöldterület-gondozással és őrzés-védelemmel foglalkozik. A céginformációs adatlapból kiderül, hogy a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Somogy Vármegyei Vizsgálati Osztálya szeptember 11-én olyan eljárást indított a társaság ellen, "amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye". A Budapesti Rendőr-főkapitányság az ügyben a NAV-hoz irányította a sajtómegkeresést, ahonnan egyelőre nem érkezett bővebb tájékoztatás.