Utánaszámoltunk, részmunkaidőben 25 év alatti diákként 210 ezer fölötti fizetést hoz akár már havi néhány éjszaka elvállalásával.
Itt az újabb BKK-botrány: rengeteg dolgozó maradt fizetés nélkül
A BKK-nak takarító MasterClean Kft. vezetőségét a NAV őrizetbe vette, ami után a cég szolgáltatása ellehetetlenült. A takarítók egy része fizetés nélkül maradt, miközben a BKK állítja, hogy minden számlát határidőre kiegyenlített - írta a Telex.
Szeptember 10-én a rendőrség őrizetbe vette a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító MasterClean Kft. teljes vezetését. Egy alkalmazott beszámolója alapján a cég összeomlása után még egy hétig ingyen dolgoztak a BKK-nak, miután ígéretet kaptak arra, hogy átveszik őket. Később azonban a BKK üzemeltetési vezetője közölte velük, hogy sem átvételükre, sem kifizetésükre nem kerül sor.
A BKK válaszában megerősítette, hogy 2024-ben közbeszerzési eljárás után szerződtek a MasterClean Tanácsadó Kft.-vel több létesítményük takarítására. A közlekedési társaság szeptember 11-én nem hivatalos forrásból értesült a NAV előző napi razziájáról, ami után a szolgáltatás és a kapcsolattartás ellehetetlenült. A BKK több csatornán próbált hivatalos információt szerezni, de sem hivatalos tájékoztatást nem kaptak, sem e-mailes felszólításaik nem értek célba.
Szeptember 15-én a MasterClean munkatársai a legtöbb BKK-telephelyen felfüggesztették a munkavégzést. Aznap személyes egyeztetésre is sor került, ahol a BKK jelezte, hogy megoldást keres a helyzetre. A közlekedési társaság azonban hangsúlyozta, hogy nem utasította a takarítókat további munkavégzésre, és nem ígérte meg bérük kifizetését sem, mivel jogilag erre nincs lehetőségük, hiszen nem a dolgozókkal, hanem a MasterCleannel állnak szerződéses viszonyban.
A BKK kiemelte, hogy a szerződés futamideje alatt minden beérkezett számlát határidőre kiegyenlítettek, így a szolgáltató felé nincs tartozásuk. Bár remélik, hogy a MasterClean rendezni tudja dolgozói helyzetét, ez már kívül esik a BKK hatáskörén.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A MasterClean honlapja szerint a cég takarítással, épületfenntartással, zöldterület-gondozással és őrzés-védelemmel foglalkozik. A céginformációs adatlapból kiderül, hogy a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Somogy Vármegyei Vizsgálati Osztálya szeptember 11-én olyan eljárást indított a társaság ellen, "amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye". A Budapesti Rendőr-főkapitányság az ügyben a NAV-hoz irányította a sajtómegkeresést, ahonnan egyelőre nem érkezett bővebb tájékoztatás.
A „Monday blues”-ként emlegetett jelenség csendben szedi áldozatait: hétfőnként 19 százalékkal nő a szívrohamok száma, friss kutatások pedig erre most rátettek egy lapáttal.
Ha valaki Magyarországról külföldön keresne új lehetőséget, legtöbbször Németország, Ausztria vagy Svájc jut először eszébe.
A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de szakemberek összegyűjtötték a legfontosabb információkat,
A gyógyszeripar szinte minden végzettségi szint számára kínál karrierlehetőséget, legyen szó gyógyszerészekről vagy gépkezelőkről.
Ennek a hibrid munkavégzésnek komoly veszélyei is vannak, esetleges munkahelyi baleset során például komplikáltabb lehet a megítélés.
Az MI fejlődése olyan szintre jutott, ami alapjaiban forgatja fel egyes iparágak munkaerőpiacát.
Az elmúlt évben több cég elkezdte visszaterelni a kollégákat az irodákba, ráadásul a trendet egyre több kutatás támasztja alá.
A 2026-os választáson várhatóan bruttó 80 ezer forint lesz a SZSZB - szavazatszámláló bizottság - választott tagjainak tiszteletdíja.
2025 nyarán újra több mint 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, májusban 127 877-en, júliusban pedig már 135 105-en vállaltak munkát a szomszédos országban.
A magyarok többsége csak akkor találkozik vele, amikor már baj van – pedig az adószakértő munkája sokkal több egyszerű „tűzoltásnál”.
Súlyos foglalkoztatási válság köszöntött be itthon: ezek a magyarok irdatlan nehezen találnak munkát
A megszerzett képesítések és a mai munkahelyeken megkövetelt készségek közötti eltérés az egyik oka annak, hogy a fiatalok nehezen találnak munkát.
XIV. Leó pápa bírálta a vezérigazgatók és alkalmazottaik közötti hatalmas bérkülönbségeket.
Magyarországon jelenleg mintegy százezer külföldi dolgozik különböző jogcímeken, miközben tavaly összesen 133 ezer külföldi munkás fordult meg az országban.
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése sok fiatal munkavállalót szorongással tölt el, hiszen épp az őket érintő belépő szintű pozíciókat váltják ki elsőként az algoritmusok.
Apaszabadság 2025: ezek az apasági szabadság feltételei - tényleg 44 nap szülői szabadság jár az apáknak is?
Apasági szabadság 2025: mi az apaszabadság lényege, mik az apasági szabadság feltételei? Hogyan vehető igénybe a 44 nap szülői szabadság apáknak is?
Három gyermekes anyák szja mentessége: a 3 gyermek szja mentesség mikortól érvényesíthető, mennyi az szja mentesség 3 gyerek után és az szja mentesség 2 gyerek...
Az Egyesült Államok munkaerőpiacán újabb figyelmeztető jel érkezett: a múlt héten 263 ezerre nőtt azok száma, akik először igényeltek munkanélküli segélyt.
Az apasági szabadság ma Magyarországon tíz munkanapot jelent, amelynek fele teljes fizetéssel, másik fele viszont csak részleges bérrel jár.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is