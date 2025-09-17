2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Magyarcsanád, Hungary - July 2022: New gas station of Hungarian oil and gas company MOL along the highway.
Autó

Újabb mélyütés rengeteg magyar autósnak: itt a friss bejelentés az üzemanyagárakról

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 15:32

A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal csütörtöktől.

Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal - írja a holtankoljak.hu

Ma még a következő átlagárak szerint tankolhatunk (2025.09.17-én):

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter
