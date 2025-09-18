Szeptember 18-tól életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kiszabható bírság mértékét.
Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni
Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a K4, amely minden bizonnyal a Ceed-családot fogja váltani a palettán.
Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a válhetően a Ceed-család pótlására érkezett K4 - a Magyarországon is népszerű modellcsalád gyártása megszűnt a zsolnai üzemben a nyáron, csak az XCeed maradt.
A gyártó közleménye szerint Kia K4 egy kompakt ferdehátú modell, amely a C- és D-szegmens határán helyezkedik el. Méretei 4440 mm hosszúságot és 1850 mm szélességet mutatnak, a hátsó utasok számára pedig osztályelső, 964 mm-es lábtér és 973 mm-es fejmagasság áll rendelkezésre. A csomagtér 438 literes, ami hétköznapi használatra és hosszabb utakra is elegendő.
A karosszéria jellegzetes elemei közé tartozik a lebegő tetővonal, az EV9 modellből átvett csillagtérkép-mintázatú fényszignatúra, valamint a C-oszlopba integrált hátsó ajtókilincsek. A GT-Line kivitel sportosabb részletekkel egészül ki, például 17 vagy 18 hüvelykes könnyűfém kerekekkel, váltófülekkel és fényes fekete külső elemekkel.
A hajtáslánc-választék többféle benzinmotort kínál, köztük egy 1,0 literes, 115 lóerős T-GDI-t, amely mild-hibridként is elérhető. A nagyobb teljesítményű, 1,6 literes T-GDI változat 150 vagy 180 lóerőt biztosít, hétfokozatú duplakuplungos automata váltóval. A tervek szerint 2026-ban teljes hibrid hajtás is megjelenik a kínálatban.
A belső tér egyik központi eleme a 12,3 hüvelykes digitális műszeregység és a 12,3 hüvelykes érintőképernyő kombinációja, amelyhez egy 5,3 hüvelykes klímavezérlő kijelző társul. Az alapfelszereltséghez tartozik a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto, a magasabb felszereltségi szinteken pedig vezeték nélküli telefontöltés és Harman Kardon hangrendszer is elérhető.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A biztonsági csomagban megtalálható a Highway Driving Assist 2.0, a Smart Cruise Control 2, a holttérfigyelő kamerás rendszer és a frontális ütközéselkerülő asszisztens is. Ezek mellett körkamerás parkolórendszer, keresztirányú forgalomra figyelmeztető fékrásegítés és több más vezetéstámogató funkció egészíti ki a kínálatot. A K4 így a kategóriájában kiterjedt technológiai és biztonsági felszereltséget kínál.
Címlapkép: Kia Magyarország
A BMW októbertől kezdi meg az iX3 elektromos modelljének gyártását új debreceni üzemében.
Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?
A döntés célja, hogy biztosítsák a vállalat globális működésének biztonságos és ellenőrzött újraindítását.
Elon Musk egymilliárd dollár értékben vásárolt Tesla-részvényeket, ami közel 3,6 százalékos árfolyamemelkedést eredményezett.
Lerobbant egy tehervonat az átjáró közelében, és az autósok, valamint egy busz sem akart várakozni a fehér jelzésre. Csakhogy ezzel az életüket kockáztatták.
Magyarországon jelenleg mintegy 280 trafibox található az utak mellett.
A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik.
A kínai elektromos és hidrogén meghajtású buszokat és teherautókat gyártó vállalat 30-50 millió dolláros beruházást tervez.
A Stellantis autóipari csoport új, megfizethető miniautó-kategória létrehozását javasolja az európai piacon, amely segíthetne csökkenteni a kontinens autóállományának környezeti terhelését.
2024-ben összesen 2 millió 93 ezer jogosulatlan úthasználatot regisztráltak a hazai autópályákon, ami miatt bírságot is kiszabtak.
A kínai CATL rugalmasabbá teszi debreceni akkumulátorgyárát, hogy alkalmazkodjon az európai autóipar változó igényeihez.
Továbbra is toronymagasan vezet a BMW X-sorozat a legnépszerűbb SUV-ok toplistáján.
Szerdán mutatták be új reklámkampányukat, amely a vállalat szerint alapvető változást jelent a márka kommunikációjában.
Évente 7 ezer nagyvadat gázolnak el itthon: résen kell lenni, most jön a legveszélyesebb időszak az utakon
Az elmúlt hetekben ismét megnőtt a vadbalesetekről beszámoló hírek száma, ami összefügésben áll az állatok párzási időszakban megváltozó viselkedésével.
Az ősz az autósok számára mindig kihívásokkal teli időszak: a nappalok egyre rövidülnek, a forgalom sűrűsödik, a hőmérséklet ingadozik, és az utak állapota gyakran egyik...
Az M1-es felújítása idején kötelezően az autópályán tartanák a teherforgalmat, amit a fuvarozók bevételnövelési szándéknak tartanak.
A három német autógyár még mindig tarol Európában, hárman együtt több mint egymillió darab új járművet adtak el az első hét hónapban.
Az Autóipari Szövetség (VDA) elnöke szerint a fogyasztók még nem állnak készen az elektromos mobilitásra való áttérésre.
Jövőre öt vármegyében az eredeti ár töredékét kell majd fizetni az autópálya-matricáért.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.