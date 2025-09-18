2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni
Autó

Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 11:03

Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a K4, amely minden bizonnyal a Ceed-családot fogja váltani a palettán. 

Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a válhetően a Ceed-család pótlására érkezett K4 - a Magyarországon is népszerű modellcsalád gyártása megszűnt a zsolnai üzemben a nyáron, csak az XCeed maradt.

A gyártó közleménye szerint Kia K4 egy kompakt ferdehátú modell, amely a C- és D-szegmens határán helyezkedik el. Méretei 4440 mm hosszúságot és 1850 mm szélességet mutatnak, a hátsó utasok számára pedig osztályelső, 964 mm-es lábtér és 973 mm-es fejmagasság áll rendelkezésre. A csomagtér 438 literes, ami hétköznapi használatra és hosszabb utakra is elegendő.

A karosszéria jellegzetes elemei közé tartozik a lebegő tetővonal, az EV9 modellből átvett csillagtérkép-mintázatú fényszignatúra, valamint a C-oszlopba integrált hátsó ajtókilincsek. A GT-Line kivitel sportosabb részletekkel egészül ki, például 17 vagy 18 hüvelykes könnyűfém kerekekkel, váltófülekkel és fényes fekete külső elemekkel.

A hajtáslánc-választék többféle benzinmotort kínál, köztük egy 1,0 literes, 115 lóerős T-GDI-t, amely mild-hibridként is elérhető. A nagyobb teljesítményű, 1,6 literes T-GDI változat 150 vagy 180 lóerőt biztosít, hétfokozatú duplakuplungos automata váltóval. A tervek szerint 2026-ban teljes hibrid hajtás is megjelenik a kínálatban.

A belső tér egyik központi eleme a 12,3 hüvelykes digitális műszeregység és a 12,3 hüvelykes érintőképernyő kombinációja, amelyhez egy 5,3 hüvelykes klímavezérlő kijelző társul. Az alapfelszereltséghez tartozik a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto, a magasabb felszereltségi szinteken pedig vezeték nélküli telefontöltés és Harman Kardon hangrendszer is elérhető.

A biztonsági csomagban megtalálható a Highway Driving Assist 2.0, a Smart Cruise Control 2, a holttérfigyelő kamerás rendszer és a frontális ütközéselkerülő asszisztens is. Ezek mellett körkamerás parkolórendszer, keresztirányú forgalomra figyelmeztető fékrásegítés és több más vezetéstámogató funkció egészíti ki a kínálatot. A K4 így a kategóriájában kiterjedt technológiai és biztonsági felszereltséget kínál.

Címlapkép: Kia Magyarország
