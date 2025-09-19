Autósok, figyelem! Literenként 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni ezeken a benzinkutakon

A hazai üzemanyagárak ezen a héten nem változtak számottevően, a 95-ös benzin és a gázolaj továbbra is 585 forint körüli átlagáron kapható. Az autósoknak azonban érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak, ha legalább 20 liter 95-ös vagy PRO 100-as benzint vásárolnak.

Ez tehát egy átlagos tankolás esetében, ami kb. 30 liter szokott lenni, 600 forinttal kevesebb végösszeget jelent.