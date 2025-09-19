2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Autósok, figyelem! Literenként 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni ezeken a benzinkutakon

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 14:04

A hazai üzemanyagárak ezen a héten nem változtak számottevően, a 95-ös benzin és a gázolaj továbbra is 585 forint körüli átlagáron kapható. Az autósoknak azonban érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak, ha legalább 20 liter 95-ös vagy PRO 100-as benzint vásárolnak. 

Ezen a héten nem történt jelentős változás a hazai üzemanyagárakban, a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára jelenleg körülbelül 585 forint körül mozog. Ezen a hétvégén viszont érdemes kihasználni az Auchan benzinkutak kedvezményét, mert mától vasárnapig 20 forintot spórolhatunk literenként, ha legalább 20 liter 95-ös, vagy PRO 100-as benzint vásárolunk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez tehát egy átlagos tankolás esetében, ami kb. 30 liter szokott lenni, 600 forinttal kevesebb végösszeget jelent.
Címlapkép: Getty Images
#autó #akció #benzin #spórolás #auchan #tankolás #autósok #üzemanyagár

