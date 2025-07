Komoly átalakítás a Mercedesnél, a kecskeméti gyárat is érinti: ez óriási dobás lehet

A Mercedes-Benz 2028-ig meghosszabbítja az A-osztály gyártását, és a termelés jelentős részét Kecskemétre helyezheti át. A lépés része annak a stratégiának, amely Németországban csökkenti, míg Magyarországon bővíti a gyártási kapacitásokat.

A Mercedes-Benz két évvel meghosszabbította az A-osztály gyártását. A német autóipari óriás belépő szintű modelljei így 2028-ig gördülnek majd le a gyártósorról, a korábban tervezett 2026 helyett. A döntésről először az Automobilwoche számolt be, majd Jörg Burzer, a Mercedes termelésért felelős igazgatósági tagja is megerősítette. Az intézkedés egy szélesebb gyártási stratégia része, amely magában foglalja a kapacitás részleges áthelyezését a közép-magyarországi Kecskemétre is.

Annak ellenére, hogy az új CLA bevezetésével eredetileg kivezették volna az A-osztályt, a kompakt limuzin továbbra is rendkívül népszerű a vásárlók körében, különösen Európában. A vállalat szóvivője a német lapnak elmondta, hogy az A-osztály nemrégiben átfogó modellfrissítésen esett át, így a gyártása a CLA bevezetése után is folytatódik. Ezzel szemben a szintén a kompakt családba tartozó B-osztály gyártása jövőre megszűnik.

Jelenleg az A- és B-osztályokat is a rastatti üzemben gyártják, de az A-osztály gyártásának egy része már most is Magyarországon történik. A gyártás meghosszabbítása közvetlen összefüggésben áll a rastatti üzemben az új MMA platformra épülő CLA kapacitásigényével. Az elektromos CLA-ra érkező nagy számú megrendelés miatt a rastatti gyár három műszakos munkarendre áll át. Az elektromos limuzint később benzines változat, majd kombi és SUV változat is követi.

Az Automobilwoche információi szerint a Mercedes a hátralévő két évre az A-osztály teljes gyártását áthelyezheti Kecskemétre, hogy Németországban felszabaduljon a szükséges kapacitás az új modellek számára.

Már áprilisban is megjelentek olyan sajtóértesülések, hogy a német autógyártó Németországból Magyarországra helyezhet át munkahelyeket. A következő három évben a vállalat állítólag 100 000 darabbal csökkenti németországi gyártási kapacitását, miközben a kecskeméti üzemét ugyanennyivel növeli, így ott évi 200 000 autót gyárthatnak majd.

A Mercedes-Benz emellett további 1 milliárd eurót fektet be a magyarországi gyár jövőjébe. A jelentős beruházás 3 000 új munkahelyet teremt, és tovább erősíti Kecskemét szerepét a Mercedes gyártási hálózatának elengedhetetlen regionális központjaként.