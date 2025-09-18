Meglepő, ami kiderült a hazai sztrádákról: erről minden magyar autósnak tudnia kell

Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: 4 millió 786 ezer úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban. Az autópálya-matricák mintegy 60 százalékát külföldi felségjelű járműre vásárolták - derül ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) közzétett adataiból.

Augusztus végéig összesen 11 millió 682 ezer darab autópálya-matricát vásárolt az utazóközönség idén, éves országos jogosultságból mintegy 706 ezer, havi e-matricából közel 1 millió 424 ezer, heti (10 napos) úthasználati jogosultságból kicsivel több mint 4 millió 916 ezer, napi matricából bő 1 millió 824 ezer, vármegyei érvényességű autópálya-matricából pedig mintegy 2 millió 811 ezer darabot vettek az úthasználók.

Nyáron az utazóközönség inkább a rövidebb érvényességű e-matricákat részesíti előnyben. Ebben a három hónapban vásárolták meg a közlekedők az 55 százalékát az idei év első nyolc hónapjában összesen elkelt heti-, napi- és havimatrica-mennyiségnek: június, július és augusztus hónapban valamivel több, mint 2 millió 562 ezer darab heti (10 napos), mintegy 976 ezer darab napi és közel 911 ezer darab havi úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők.

A napi matricák 76 százalékát, a havi jogosultságok 67 százalékát, míg a heti (10 napos) érvényességű e-matricák 57 százalékát vették külföldi honosságú járműre a közlekedők" - idézte a közlemény Bartal Tamást, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

A külföldi honosságú járműveket tekintve a heti (10 napos) úthasználati jogosultságból német (közel 314 ezer), román (több mint 256 ezer) és szlovák (mintegy 170 ezer) felségjelzésű járműre vették a legtöbbet a közlekedők. A napi matricából német (mintegy 205 ezer), román (közel 110 ezer) és osztrák (több mint 56 ezer) honosságú járműre vásárolták a legtöbbet, míg a havi matricából szintén német (több mint 194 ezer), osztrák (bő 77 ezer) és román (mintegy 62 ezer) felségjelzésű járműre vettek a legtöbbet a közlekedők - részletezte a szolgáltató.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA