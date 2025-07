Beárazták a legújabb győri Audit: ennyiről indul Magyarországon a Q3

Győrben is gyártják az Audi Q3 harmadik generációját, amely számos műszaki és formai újítással érkezik. Az autó hazai alapára 17,3 millió forint, és már nyártól rendelhető, a piaci bevezetés októberben várható. A modell elérhető mild-hibrid és plug-in hibrid változatban is, akár 120 kilométeres elektromos hatótávval.

Győrben is gyártják az új Audi Q3-at, amelynek hazai induló ára 17 344 060 forint. A modell már rendelhető, és októberben érkezik a piacra - közölte a Porsche Hungaria.

A kompakt prémium SUV harmadik generációja jelentős technológiai és dizájnújításokat hoz. Elérhető mild-hibrid (részben elektromosított belső égésű) motorral és hálózatról tölthető plug-in hibrid változatban is, utóbbi akár 120 kilométeres elektromos hatótávolságot kínál. A Q3 SUV e-hybrid 200 kW teljesítményű, 25,7 kWh-s (bruttó) akkumulátort kapott, amely akár 50 kW-os DC gyorstöltést is támogat.

A világítást a legújabb mikro-LED technológia támogatja digitális Matrix LED fényszórókkal és opcionálisan elérhető OLED hátsó lámpákkal. A digitális nappali menetfény szegmensei révén a jármű jól felismerhető a forgalomban. A fejlett világítástechnika mellett számos új vezetéstámogató rendszer is segíti a sofőrt, például az „adaptív menetasszisztens plusz”, a vezető éberségfigyelő kamera, a betanított parkolás funkció és az új tolatási asszisztens.

A belső tér újdonságai közé tartozik az új kormányvezérlő egység, több tárolóhely, két új kormánykar, valamint az Audi kompakt szegmensében először rendelhető akusztikus üvegezés az első oldalablakokhoz. A csomagtér alapesetben 488 literes, de a hátsó ülések lehajtásával akár 1386 literre is bővíthető. Az autó legfeljebb 2100 kg vontatására is alkalmas. Az Audi Q3 továbbfejlesztett alap- és sportfutóművel is rendelhető, amely fokozza a vezetési élményt és a kényelmet egyaránt.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán, MTI/MTVA