A győri Audi jövője viszont bizonytalanabbá vált az elektromos átállás miatt.
Tarol a BMW, Mercedes, Audi: nőnek az európai eladások, de nem mindenkinél
A három német autógyár még mindig tarol Európában, hárman együtt több mint egymillió darab új járművet adtak el az első hét hónapban.
Csaknem félmillió új BMW-t adtak el Európában az idei év júliusának végéig, ezzel a német autógyár végzett az élen a rangsorban, írja a HVG. A BMW-k eladása a tavalyi év első hét hónapjához képest növekedett, egy éve ilyenkor 2,6 százalékkal kevesebb fogyott belőle.
A rangsorban a Mercedes a második, akik 388 ezer darab új kocsit adtak el, és bár ez is egy apró növekedés a tavalyi azonos időszakhoz képest, ez csak 0,3 százalékos volt. A dobogó harmadik fokán az Audi áll 381 ezer darabbal, és itt már csökkenésről kell beszélni: a német autómárkából 5,5 százalékkal kevesebb fogyott idén július végéig.
Az M1-es felújítása idején kötelezően az autópályán tartanák a teherforgalmat, amit a fuvarozók bevételnövelési szándéknak tartanak.
Az Autóipari Szövetség (VDA) elnöke szerint a fogyasztók még nem állnak készen az elektromos mobilitásra való áttérésre.
Jövőre öt vármegyében az eredeti ár töredékét kell majd fizetni az autópálya-matricáért.
A belépőszintű ë-C3 elektromos Citroën ára 8,99 millió forint, 200 km-es hatótávval és 40 perces töltési idővel.
Az éves infláció 4,3 százalékos emelkedést eredményez a 2026-os e-matrica árakban, de az M1-es környékén kedvezményt kapnak az autósok.
Meglepő fordulat a kínai BYD-től: mégsem halasztják el a magyarországi gyártás beindítását.
a Tesla augusztusban az amerikai elektromos autó eladások mindössze 38%-át tudhatta magáénak, ami 2017 októbere óta a legalacsonyabb érték.
A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.
Szalagkorlát-javítási munkálatokat végeznek 2025. szeptember 8-án, hétfő éjszaka az M2-M0 csomópontban, valamint Csömör térségében.
A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra növeli a vállalati elektromos autó támogatási program keretösszegét.
A kínai CATL akkumulátorgyártó magyarországi üzeme várhatóan jövő év elejére megkezdi a termelést, jelentette be a vállalat európai vezérigazgatója.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés.
A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban.
Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből.
A Volkswagen 2026-tól az elektromos ID. család modelljeinél is alkalmazza a belső égésű motoros autókról ismert neveket.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
Az M1 autópálya 2x3 sávosra bővül intelligens leállósávval, a kivitelezés 2028-2029-ig tart.
Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat.