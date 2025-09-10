Tarol a BMW, Mercedes, Audi: nőnek az európai eladások, de nem mindenkinél

A három német autógyár még mindig tarol Európában, hárman együtt több mint egymillió darab új járművet adtak el az első hét hónapban.

Csaknem félmillió új BMW-t adtak el Európában az idei év júliusának végéig, ezzel a német autógyár végzett az élen a rangsorban, írja a HVG. A BMW-k eladása a tavalyi év első hét hónapjához képest növekedett, egy éve ilyenkor 2,6 százalékkal kevesebb fogyott belőle.

A rangsorban a Mercedes a második, akik 388 ezer darab új kocsit adtak el, és bár ez is egy apró növekedés a tavalyi azonos időszakhoz képest, ez csak 0,3 százalékos volt. A dobogó harmadik fokán az Audi áll 381 ezer darabbal, és itt már csökkenésről kell beszélni: a német autómárkából 5,5 százalékkal kevesebb fogyott idén július végéig.