Itt a bejelentés, ekkor indul el a szagedi BYD-gyár: ez a modell készülhet Magyarországon

Meglepő fordulat a kínai BYD-től: mégsem halasztják el a magyarországi gyártás beindítását, sőt – már 2025 végén elindulhat a termelés az új üzemben. A müncheni autószalonon bejelentett döntés komoly üzenet Európának: a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója hosszú távra rendezkedik be Magyarországon. Az első modell, a Dolphin Surf, már gyártósorra is kerülhet – miközben korábban még a projekt elcsúszásáról szóltak a hírek.

A kínai BYD elektromosautó-gyártó 2025 végéig megkezdi a termelést új magyarországi üzemében - jelentette be Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke hétfőn a müncheni autószalonon tartott sajtóeseményen.

"Ez azt mutatja, hogy hosszú távra tervezünk Európában" - hangsúlyozta Li. Az első modell, amely a gyártósorról legördül, a Dolphin Surf kompakt elektromos autó lesz.

A bejelentés azután érkezett, hogy a Reuters júliusban arról számolt be: a BYD fontolgatja a magyarországi tömeggyártás 2026-ra történő elhalasztását, és az üzem kapacitás alatti működtetését legalább az első két évben - írta a Reuters.