Itt a bejelentés, ekkor indul el a szagedi BYD-gyár: ez a modell készülhet Magyarországon
Meglepő fordulat a kínai BYD-től: mégsem halasztják el a magyarországi gyártás beindítását, sőt – már 2025 végén elindulhat a termelés az új üzemben. A müncheni autószalonon bejelentett döntés komoly üzenet Európának: a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója hosszú távra rendezkedik be Magyarországon. Az első modell, a Dolphin Surf, már gyártósorra is kerülhet – miközben korábban még a projekt elcsúszásáról szóltak a hírek.
A kínai BYD elektromosautó-gyártó 2025 végéig megkezdi a termelést új magyarországi üzemében - jelentette be Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke hétfőn a müncheni autószalonon tartott sajtóeseményen.
"Ez azt mutatja, hogy hosszú távra tervezünk Európában" - hangsúlyozta Li. Az első modell, amely a gyártósorról legördül, a Dolphin Surf kompakt elektromos autó lesz.
A bejelentés azután érkezett, hogy a Reuters júliusban arról számolt be: a BYD fontolgatja a magyarországi tömeggyártás 2026-ra történő elhalasztását, és az üzem kapacitás alatti működtetését legalább az első két évben - írta a Reuters.
A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.
Az új, tisztán elektromos BMW iX3-at 2025 őszétől Debrecenben gyártják, hatótávja akár 805 kilométer is lehet.
Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára.
Oliver Zipse szerint az EU 2035-ös motortiltása figyelmen kívül hagyja a teljes járműellátási lánc kibocsátását.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés.
A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban.
Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből.
A Volkswagen 2026-tól az elektromos ID. család modelljeinél is alkalmazza a belső égésű motoros autókról ismert neveket.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
Az M1 autópálya 2x3 sávosra bővül intelligens leállósávval, a kivitelezés 2028-2029-ig tart.
Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat.
Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.
Az útburkolat-statisztikák kettős képet mutatnak: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
