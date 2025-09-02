Bár az állam minden tanulónak köt alapszintű biztosítást, ez nagyon alacsony összegű fedezetet nyújt. Megnéztük, ezen felül milyen lehetőségei vannak a szülőknek.
Kiderült, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: sokakat érint, ezt kell róla tudni
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Az új rendszer értelmében Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék mintegy 2,5 millió lakosa mindössze 15 ezer forintért válthat éves matricát, amellyel a teljes M1-es szakaszt használhatják. Jelenleg ugyanez a lehetőség közel 28 ezer forintba kerül.
A kedvezmény oka, hogy a következő években teljes felújítás vár az M1-es autópályára. Az autósok így sok lezárásra, terelésre és kellemetlenségre számíthatnak, a kormány pedig ezzel az engedménnyel próbálja enyhíteni a helyiek terheit.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit.
A legfrissebb becslések szerint az éves sztrádamatrica ára jövőre biztosan 60 ezer forint fölé emelkedik.
Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek.
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
Szeptembertől a magánszemélyek is pályázhatnak állami támogatásra új elektromos autó vásárlásához, a konstrukció részletei már kiszivárogtak.
2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon.
