Forgalom az M1-es autópályán.
Kiderült, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: sokakat érint, ezt kell róla tudni

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 10:27

2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Az új rendszer értelmében Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék mintegy 2,5 millió lakosa mindössze 15 ezer forintért válthat éves matricát, amellyel a teljes M1-es szakaszt használhatják. Jelenleg ugyanez a lehetőség közel 28 ezer forintba kerül.

A kedvezmény oka, hogy a következő években teljes felújítás vár az M1-es autópályára. Az autósok így sok lezárásra, terelésre és kellemetlenségre számíthatnak, a kormány pedig ezzel az engedménnyel próbálja enyhíteni a helyiek terheit.
Címlapkép: Getty Images
