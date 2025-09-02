Kiderült, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: sokakat érint, ezt kell róla tudni

2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Az új rendszer értelmében Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék mintegy 2,5 millió lakosa mindössze 15 ezer forintért válthat éves matricát, amellyel a teljes M1-es szakaszt használhatják. Jelenleg ugyanez a lehetőség közel 28 ezer forintba kerül.

A kedvezmény oka, hogy a következő években teljes felújítás vár az M1-es autópályára. Az autósok így sok lezárásra, terelésre és kellemetlenségre számíthatnak, a kormány pedig ezzel az engedménnyel próbálja enyhíteni a helyiek terheit.