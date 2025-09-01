Egyre több magyar autós fizet már csak így: mit tudhatnak, amit más nem?

Annak ellenére, hogy az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat, tízből három esetben nem annak létezése, hanem maga tranzakció kényelme és gyorsasága volt a döntő szempont - derült ki egy új felmérésből.

A Simple alkalmazás felhasználói körében végzett felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók döntő többsége már online vagy alkalmazáson keresztül vásárolják meg az autópályamatricákat: a parkolásra és autópályamatrica-vásárlásra is alkalmas Simple applikáció felhasználói körében végzett felmérésből[1] az olvasható ki, hogy minden második felhasználó (45%) applikáción keresztül, minden negyedik (27%) pedig online felületen intézi a beszerzést.

Vásárlásra egyébként a megkérdezettek 54 százaléka évente több alkalommal is sort kerít, míg a második legnagyobb csoport (36%) azoké, akik egy esztendőben csak egy alkalommal vesznek matricát a közel 2 000 kilométernyi díjköteles magyar autópályarendszerre.

Sokan váltanának benzinkútról online vagy appos vásárlásra

A felmérés egyik meglepő tanulsága az volt, hogy a válaszadók 30 százalékát nem befolyásolta a kényelmi díj abban, hol vesz matricát: őket kizárólag a kényelem vezérelte a döntés meghozatalakor. A kényelem és gyorsaság egyébként messze a legfontosabb szempontnak bizonyult a matricavásárlást befolyásoló tényezők között: a megkérdezettek 54 százaléka jelölte meg ezt első helyen, míg a megbízhatóságot csupán 25 százalék tartotta a leglényegesebbnek.

Szintén 30 százalékot tett ki azok aránya a felmérésben, akik nem fognak változtatni vásárlási szokásaikon amiatt, hogy szeptembertől megszűnik az autópályamatrica-vásárláskor felszámolt kényelmi díj. Ugyanakkor a résztvevők 39,5 százaléka mutatkozott nyitottnak arra, hogy ezután kipróbálja a matricavásárlást az interneten vagy applikáción keresztül.

Úgy tűnik, a kényelmi díj eltörlése az appos és online vásárlás felé terelheti a felhasználókat, hiszen maga a döntés osztatlan sikert aratott: a válaszadók 85 százaléka tartotta ezt pozitív változásnak

– szögezte le Szabó Gergő marketing-és Simple termékfejlesztési vezető. Szerinte a felmérés is alátámasztotta azt a tapasztalatot, hogy a vásárlók többsége a legkényelmesebb, leggyorsabb és legmegbízhatóbb megoldást választja, ha autópályamatrica- beszerzésére kerít sort.