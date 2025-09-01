2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyöngyös, Magyarország 2020. július 20: Piros autó tetőcsomagtartóval autópályán való utazáshoz
Autó

Egyre több magyar autós fizet már csak így: mit tudhatnak, amit más nem?

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 17:02

Annak ellenére, hogy az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat, tízből három esetben nem annak létezése, hanem maga tranzakció kényelme és gyorsasága volt a döntő szempont - derült ki egy új felmérésből.

A Simple alkalmazás felhasználói körében végzett felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók döntő többsége már online vagy alkalmazáson keresztül vásárolják meg az autópályamatricákat: a parkolásra és autópályamatrica-vásárlásra is alkalmas Simple applikáció felhasználói körében végzett felmérésből[1] az olvasható ki, hogy minden második felhasználó (45%) applikáción keresztül, minden negyedik (27%) pedig online felületen intézi a beszerzést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vásárlásra egyébként a megkérdezettek 54 százaléka évente több alkalommal is sort kerít, míg a második legnagyobb csoport (36%) azoké, akik egy esztendőben csak egy alkalommal vesznek matricát a közel 2 000 kilométernyi díjköteles magyar autópályarendszerre.

Sokan váltanának benzinkútról online vagy appos vásárlásra

A felmérés egyik meglepő tanulsága az volt, hogy a válaszadók 30 százalékát nem befolyásolta a kényelmi díj abban, hol vesz matricát: őket kizárólag a kényelem vezérelte a döntés meghozatalakor. A kényelem és gyorsaság egyébként messze a legfontosabb szempontnak bizonyult a matricavásárlást befolyásoló tényezők között: a megkérdezettek 54 százaléka jelölte meg ezt első helyen, míg a megbízhatóságot csupán 25 százalék tartotta a leglényegesebbnek.

Szintén 30 százalékot tett ki azok aránya a felmérésben, akik nem fognak változtatni vásárlási szokásaikon amiatt, hogy szeptembertől megszűnik az autópályamatrica-vásárláskor felszámolt kényelmi díj. Ugyanakkor a résztvevők 39,5 százaléka mutatkozott nyitottnak arra, hogy ezután kipróbálja a matricavásárlást az interneten vagy applikáción keresztül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Úgy tűnik, a kényelmi díj eltörlése az appos és online vásárlás felé terelheti a felhasználókat, hiszen maga a döntés osztatlan sikert aratott: a válaszadók 85 százaléka tartotta ezt pozitív változásnak

– szögezte le Szabó Gergő marketing-és Simple termékfejlesztési vezető. Szerinte a felmérés is alátámasztotta azt a tapasztalatot, hogy a vásárlók többsége a legkényelmesebb, leggyorsabb és legmegbízhatóbb megoldást választja, ha autópályamatrica- beszerzésére kerít sort.
Címlapkép: Getty Images
#autó #autópályamatrica #online #díj #simple #online kereskedelem #online vásárlás #online fizetés #online rendelés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:31
17:17
17:02
16:45
16:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. szeptember 1.
Elárulta a Revolut, mikor állíthatják vissza teljesen a kriptószolgáltatásokat Magyarországon
2025. szeptember 1.
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
2025. szeptember 1.
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 1. hétfő
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
1 hónapja
Hatalmas elektromos autó-botrány van készülőben: rengeteg embert átverhettek a kínai gyártók
3
4 hete
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
4 hete
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
1 hónapja
Tömegek vásárolnak most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Chip kártya
olyan bankkártya, melynek előlapján banki funkciókra is alkalmas chip található azonosítja a kártyabirtokost, illetve tárolhat személyes ill. pénzügyi adatokat, információkat (pl. elektronikus pénztárca)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 16:15
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 16:03
Elárulta a Revolut, mikor állíthatják vissza teljesen a kriptószolgáltatásokat Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. szeptember 1. 16:32
Úgy tűnik, hogy megismétlődik a tavalyi forgatókönyv a lengyeleknél