Sanghaj, Kína - 2024. december 26: Nio elektromos autó áruház
Autó

Itt a kormány bejelentése, folytatódik a pénzosztás: milliókat kaphatnak a jogosultak

MTI
2025. szeptember 8. 12:03

A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra növeli a vállalati elektromos autó támogatási program keretösszegét.

A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra növeli a vállalati elektromos autó támogatási program keretösszegét – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.

A plusz 10 milliárd forintos forrásból közel 7 milliárd forintot a vidéki pályázatokra különítenek el, ezzel is ösztönözve a környezetbarát közlekedés elterjedését. Az államtitkár szerint ennek köszönhetően 2020-hoz képest tízszeresére nőhet a tisztán elektromos meghajtású autók száma Magyarországon.

Eddig 7700 pályázat érkezett, de ez a szám tovább emelkedhet, hiszen egy sikeres pályázó akár 4 millió forint támogatáshoz is hozzájuthat.

A pályázatok beadására decemberig van lehetőség, a program pedig a kormány zöldpolitikájának újabb kiemelt elemeként valósul meg.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #milliárd #államtitkár #környezetbarát

