A kínai CATL akkumulátorgyártó magyarországi üzeme várhatóan jövő év elejére megkezdi a termelést, jelentette be a vállalat európai vezérigazgatója.
Itt a kormány bejelentése, folytatódik a pénzosztás: milliókat kaphatnak a jogosultak
A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra növeli a vállalati elektromos autó támogatási program keretösszegét.
A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra növeli a vállalati elektromos autó támogatási program keretösszegét – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.
A plusz 10 milliárd forintos forrásból közel 7 milliárd forintot a vidéki pályázatokra különítenek el, ezzel is ösztönözve a környezetbarát közlekedés elterjedését. Az államtitkár szerint ennek köszönhetően 2020-hoz képest tízszeresére nőhet a tisztán elektromos meghajtású autók száma Magyarországon.
Eddig 7700 pályázat érkezett, de ez a szám tovább emelkedhet, hiszen egy sikeres pályázó akár 4 millió forint támogatáshoz is hozzájuthat.
A pályázatok beadására decemberig van lehetőség, a program pedig a kormány zöldpolitikájának újabb kiemelt elemeként valósul meg.
Szalagkorlát-javítási munkálatokat végeznek 2025. szeptember 8-án, hétfő éjszaka az M2-M0 csomópontban, valamint Csömör térségében.
A győri Audi jövője viszont bizonytalanabbá vált az elektromos átállás miatt.
Az új, tisztán elektromos BMW iX3-at 2025 őszétől Debrecenben gyártják, hatótávja akár 805 kilométer is lehet.
Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára.
Oliver Zipse szerint az EU 2035-ös motortiltása figyelmen kívül hagyja a teljes járműellátási lánc kibocsátását.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés.
A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban.
Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből.
A Volkswagen 2026-tól az elektromos ID. család modelljeinél is alkalmazza a belső égésű motoros autókról ismert neveket.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
Az M1 autópálya 2x3 sávosra bővül intelligens leállósávval, a kivitelezés 2028-2029-ig tart.
Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat.
Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.
Az útburkolat-statisztikák kettős képet mutatnak: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
