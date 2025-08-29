Óriási leépítés a magyar gigagyárban: több száz embert küldenek el

Az iváncsai SK On akkugyár augusztus végétől néhány száz fővel csökkenti a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát egy sikeres gyártási projekt lezárása miatt, közölte az Index.

A lap információi szerint több száz külföldi vendégmunkást bocsát el hamarosan az SK akkumulátorcella-gyártó iváncsai üzemében. Az SK On cégcsoport megerősítette értesüléseiket, és részletes magyarázatot adott a döntés hátteréről.

Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója elmondta: "A hosszú távú fenntarthatóságot és versenyképességet szem előtt tartva az üzem termelése a tervek szerint folytatódik. A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad."

EZ IS ÉRDEKELHET Javában tartanak a tömeges leépítések: senki sem tudja, kit rúgnak ki következőre A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban.

A vállalat közlése szerint az érintett személyek, a szakszervezet és a munkaerő-kölcsönző partnerek tájékoztatása már megkezdődött, és a folyamat mindenben a jogszabályoknak megfelelően zajlik.

A felek egyetértenek abban, hogy a kölcsönzött munkaerő létszámának dinamikus változása gyakori jelenség az iparágban. A nagy gyárak, munkáltatók projektjeik alakulásához igazítva alakítják a kölcsönzött munkaerőre vonatkozó igényüket.

Csákvári Róbert, a Work Force munkaerő-kölcsönző cég ügyvezető tulajdonosa korábban megerősítette ezt a gyakorlatot: "Az európai országokban is megszokott gyakorlat, hogy egy adott beruházási, telepítési vagy bővítési szakaszban nagyobb számú külföldi munkaerő érkezik, majd a projekt lezárultával – akár hónapokon belül – csökken az igény. Ez különösen igaz az építőiparra, a gyártó szektor bizonyos területeire és az olyan feltörekvő ágazatokra, mint például az akkumulátorgyártás."

Csákvári azt is elmondta, hogy a munkaerő-kölcsönző cégeknek érdekükben áll, hogy más partnereknél új foglalkoztatási lehetőséget kínáljanak a munkavállalóknak egy projekt végeztével, különösen a külföldi munkavállalók esetében, akiknek korlátozottabbak az önálló elhelyezkedési lehetőségeik.