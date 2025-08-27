Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
A Használtautó.hu aktuális adatai szerint a klasszikus japán sportautók (JDM - Japanese Domestic Market) iránti kereslet továbbra is élénk Magyarországon. A Fast & Furious-generáció ikonjai - mint a Toyota Supra, a Nissan GT-R vagy a Nissan Z-modellek - még ma is nagy hatást gyakorolnak az autórajongókra, miközben az elérhetőbb árú, tuningra is kiváló modellek, mint a Toyota Celica vagy a Nissan 350Z, folyamatos érdeklődést generálnak. A lista első tíz helyén szereplő típusok közül több már közel 30 éves, mégis aktívan jelen vannak a hirdetési piacon.
A japán sportautók iránti lelkesedés máig töretlen: egyrészt az Európában is elérhető, nagyobb számban forgalmazott modellek, másrészt a Japánból importált, ritka ikonok iránt nő folyamatosan az érdeklődés. Ezek az autók a tuningkultúra alapjai lettek, hiszen már megjelenésükkor is hatalmas teljesítménytartalékokat rejtettek. A Használtautó.hu adatai is mutatják: a Toyota Celica ma is népszerű elérhető ára és tuningpotenciálja miatt, míg a lista második helyén álló Toyota Supra a legendás 2JZ motor révén vált kultikus modellé.
"A Nissan GT-R iránti kereslet főként a modernebb R35-ös szériára koncentrál, hiszen az ikonikus R34 világszerte ritkaságnak számít. A fiatalabb generációk körében a Toyota GT86 és a Subaru BRZ, valamint a Nissan Z-modellek (350Z, 370Z) számítanak vonzó választásnak, amelyek a klasszikus hátsókerék-hajtást kínálják megfizethető áron. A jövőben pedig az új típusok, mint a Nissan Z, az ötödik generációs Supra vagy a visszatérő Honda Prelude vihetik tovább a japán sportautók örökségét.” – emelte ki Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu Senior Brand Managere.
A legnépszerűbb japán sportautó a magyar piacon a Toyota Celica, 136 eladó példányt kínálnak jelenleg. Az autó 2,1 millió forintos átlagáron, 224 ezer km futással és 26,5 év körüli átlagéletkorral keresett modell, ami jól mutatja: a tuningalapnak is kiváló típus stabilan tartja magát, sőt, generációk óta újabb rajongókat vonz.
Supra: 20 év után is kultmodell
A legendás 2JZ motorral szerelt Toyota Supra kereslet alapján második helyen áll. Bár mindössze 20 példány érhető el a kínálatban, 2025-ben eddig csaknem 300-an érdeklődtek ami típusarányosan a legnagyobb érdeklődési indexet mutatja. Az átlagár 18,4 millió forint, a futásteljesítmény 122 ezer km körüli, az átlagos életkor pedig meghaladja a 20 évet.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek: a Toyota GT86 és az azonos műszaki alapokra épülő Subaru BRZ is előkelő helyen szerepel a toplistán. A GT86 kapcsán 194, míg a BRZ-re 190 érdeklődés érkezett. Mindkettő átlagéletkora 10 év alatti, áruk viszont bőven meghaladja a 7–11 millió forintot, ami jól mutatja, hogy a klasszikus hátsókerekes élményautók még mindig értékállók.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Nissan: a Z-széria és a GT-R
A Nissan 370Z és a 350Z együtt közel 380 érdeklődést kaptak, előbbi 10,5 millió, utóbbi 5,6 millió forintos átlagárral. A Nissan GT-R (170 érdeklődés, 35 aktív hirdetés) viszont kiemelkedik az árazásával: 35 millió forintos átlagára is jelzi, hogy a típus státuszszimbólumként is funkcionál. A 11 éves átlagéletkora pedig azt mutatja, hogy a piacra került R35-ös szériák uralják a hazai kínálatot - az R34-es generációt a gyűjtők már főként privát csatornákon keresik.
Érdekes módon olyan modellek is erős érdeklődést mutatnak, amelyek évtizedekig alulértékeltek voltak. A Honda Prelude, a Mitsubishi Eclipse vagy a Toyota MR2 rendre 140 - 230 érdeklődőt vonzottak, átlagáruk pedig jellemzően 2 - 3,5 millió forint között mozog. Ezeket a modelleket gyakran fiatal építők vagy hobbiautósok keresik.
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
Szeptembertől a magánszemélyek is pályázhatnak állami támogatásra új elektromos autó vásárlásához, a konstrukció részletei már kiszivárogtak.
2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.
A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.
Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
Magyarországon idén július végéig közel 77 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ezeknek csaknem 70 százaléka céges kézbe került.
A globális BEV-eladások (Battery Electric Vehicle) 33%-kal emelkedtek 2025 második negyedévében az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest..
Az első felfüggesztésben található alkatrész hibásodott meg, ezért van szükség a visszahívásokra.
A tavaly bevezetett inflációkövető szabály miatt 2026 januárjától literenként 8 forinttal drágulhat az üzemanyag.
Különleges digitális forgalomfigyelő rendszert tesztelnek, amely valós időben követi a járműveket.
A magyar autópiac felső szegmense 2025 első hét hónapjában is bővelkedik elképesztően drága és exkluzív modellekben.
Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.
2025 júniusában is folytatódott a hazai használtautó-piac fokozatos átrendeződése.
Rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek.
Negyedéves összeállításunkban ismét megnéztük, melyek a legolcsóbban elérhető új autók Magyarországon, és mennyit változtak az árak az elmúlt hónapokban.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.