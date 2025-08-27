2025. augusztus 27. szerda Gáspár
30 °C Budapest
Moscow, Russia - October, 2018: Many Toyota cars on reseller parking in rows from above. Toyota is a japanese manufacturer of automobiles and commercial vehicles
Autó

Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 11:03

A Használtautó.hu aktuális adatai szerint a klasszikus japán sportautók (JDM - Japanese Domestic Market) iránti kereslet továbbra is élénk Magyarországon. A Fast & Furious-generáció ikonjai - mint a Toyota Supra, a Nissan GT-R vagy a Nissan Z-modellek - még ma is nagy hatást gyakorolnak az autórajongókra, miközben az elérhetőbb árú, tuningra is kiváló modellek, mint a Toyota Celica vagy a Nissan 350Z, folyamatos érdeklődést generálnak. A lista első tíz helyén szereplő típusok közül több már közel 30 éves, mégis aktívan jelen vannak a hirdetési piacon.

A japán sportautók iránti lelkesedés máig töretlen: egyrészt az Európában is elérhető, nagyobb számban forgalmazott modellek, másrészt a Japánból importált, ritka ikonok iránt nő folyamatosan az érdeklődés. Ezek az autók a tuningkultúra alapjai lettek, hiszen már megjelenésükkor is hatalmas teljesítménytartalékokat rejtettek. A Használtautó.hu adatai is mutatják: a Toyota Celica ma is népszerű elérhető ára és tuningpotenciálja miatt, míg a lista második helyén álló Toyota Supra a legendás 2JZ motor révén vált kultikus modellé.

"A Nissan GT-R iránti kereslet főként a modernebb R35-ös szériára koncentrál, hiszen az ikonikus R34 világszerte ritkaságnak számít. A fiatalabb generációk körében a Toyota GT86 és a Subaru BRZ, valamint a Nissan Z-modellek (350Z, 370Z) számítanak vonzó választásnak, amelyek a klasszikus hátsókerék-hajtást kínálják megfizethető áron. A jövőben pedig az új típusok, mint a Nissan Z, az ötödik generációs Supra vagy a visszatérő Honda Prelude vihetik tovább a japán sportautók örökségét.” – emelte ki Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu Senior Brand Managere.

A legnépszerűbb japán sportautó a magyar piacon a Toyota Celica, 136 eladó példányt kínálnak jelenleg. Az autó 2,1 millió forintos átlagáron, 224 ezer km futással és 26,5 év körüli átlagéletkorral keresett modell, ami jól mutatja: a tuningalapnak is kiváló típus stabilan tartja magát, sőt, generációk óta újabb rajongókat vonz.

Supra: 20 év után is kultmodell

A legendás 2JZ motorral szerelt Toyota Supra kereslet alapján második helyen áll. Bár mindössze 20 példány érhető el a kínálatban, 2025-ben eddig csaknem 300-an érdeklődtek ami típusarányosan a legnagyobb érdeklődési indexet mutatja. Az átlagár 18,4 millió forint, a futásteljesítmény 122 ezer km körüli, az átlagos életkor pedig meghaladja a 20 évet.

Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek: a Toyota GT86 és az azonos műszaki alapokra épülő Subaru BRZ is előkelő helyen szerepel a toplistán. A GT86 kapcsán 194, míg a BRZ-re 190 érdeklődés érkezett. Mindkettő átlagéletkora 10 év alatti, áruk viszont bőven meghaladja a 7–11 millió forintot, ami jól mutatja, hogy a klasszikus hátsókerekes élményautók még mindig értékállók.

Nissan: a Z-széria és a GT-R

A Nissan 370Z és a 350Z együtt közel 380 érdeklődést kaptak, előbbi 10,5 millió, utóbbi 5,6 millió forintos átlagárral. A Nissan GT-R (170 érdeklődés, 35 aktív hirdetés) viszont kiemelkedik az árazásával: 35 millió forintos átlagára is jelzi, hogy a típus státuszszimbólumként is funkcionál. A 11 éves átlagéletkora pedig azt mutatja, hogy a piacra került R35-ös szériák uralják a hazai kínálatot - az R34-es generációt a gyűjtők már főként privát csatornákon keresik.

Érdekes módon olyan modellek is erős érdeklődést mutatnak, amelyek évtizedekig alulértékeltek voltak. A Honda Prelude, a Mitsubishi Eclipse vagy a Toyota MR2 rendre 140 - 230 érdeklődőt vonzottak, átlagáruk pedig jellemzően 2 - 3,5 millió forint között mozog. Ezeket a modelleket gyakran fiatal építők vagy hobbiautósok keresik.
Címlapkép: Getty Images
