Itt a friss toplista: ezek most Magyarország kedvenc autói, meglepő, mennyit adtak el belőlük

2025 első félévében a Suzuki, a Skoda és a Toyota voltak a legnépszerűbb autómárkák Magyarországon. A legtöbb új autót a Suzuki S-Crossból, a Skoda Octaviából és a Suzuki Vitarából helyezték forgalomba. Mint az importőröktől megtudtuk: a legnépszerűbb modellekre jellemzően 2-3 hónapot kell most várni, ha valaki nem készletről szeretne vásárolni. Hozzátették, aki vásárláson gondolkodik, nem érdemes kivárnia.

11 511 új személyautó kapott magyar rendszámot júniusban - derült ki a Datahouse friss adataiból. Ez minimálisan kevesebb (213 darabbal) a tavalyi év 6. hónapjánál, de több mint 2000-el magasabb, mint ami 2023-ban volt.

A második negyedévben összességében 33194 új autó állt forgalomba, 4,8 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában, és 22,7 százalékkal múlta felül a 2023-as adatot.

A friss összesítés szerint a júniusi hónapot a Toyota nyerte, amelyből 1146 darab kapott magyar rendszámot, második a Skoda 982 darabbal, és az örök kedvenc Suzuki csak a harmadik lett 984 forgalomba helyezéssel - itt érdemes megjegyezni, hogy a Vitára és az S-Cross is hajtáslánc-frissítésen esett át, vélhetően ez is közrejátszhatott a júniusi számokban.

Éves összesítésben még így is a Suzuki vezet, amelyből 2025-ben június végéig 7431 darab kapott magyar rendszámot, második a Toyota 7009 darabbal, a harmadik helyen pedig a Skoda áll 5862 forgalomba helyezéssel.

Ez most a magyarok kedvenc autója

2025 első félévében a magyarok kedvenc autója a listán évek óta elöl szereplő Suzuki S-Cross lett, összesen 3289 darabbal.

A második helyre a főként céges flottavásárlásoknál kedvelt Skoda Octavia került 3077 darabos eredménnyel. A dobogó harmadik fokán szintén egy Suzuki, a Vitara áll, amelyből 2839 példányt helyeztek forgalomba az év első hat hónapjában.

A lista további részében szereplő típusok közül kiemelkedik a Nissan Qashqai (2286 db), a Kia Ceed (1844 db) és a Dacia Duster (1535 db), amelyek szintén kedvelt választások a családi autót kereső vásárlók körében. A Ford Tourneo Custom (1475 db) jó eredménye mutatja a nagyobb járművek iránti stabil keresletet, míg a Toyota Corolla (1351 db) továbbra is népszerű a hibrid hajtásláncú modellek kategóriájában. A top 20-as listán olyan ismert típusok is helyet kaptak, mint a Volkswagen Golf, a Hyundai Tucson, a Ford Puma vagy a Tesla Model Y.

Drágulás jön, nem éri meg kivárni

Pénteken megjelent cikkünkben többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyit kell most várni a legnépszerűbb új autókra, és mint például a Magyar Suzuki Zrt.-től megtudtuk, a Vitara és az S-Cross is két-három hetestől maximum 1,5-2 hónapos szállítással átvehető. Az új modellváltozatok várhatóan augusztustól akár azonnal, márkakereskedői készletről is elérhetők lesznek. A Swift Japánból érkezik, ennél a szokásos 2-2,5 hónapos szállítási határidőket a jövőben is tartani tudják.

A Kia Magyarország is arról számolt be, hogy a hazánkban legnépszerűbb modelljeik, a Zsolnán gyártott Ceed-család és Sportage a gyár közelsége miatt rövid, 2-3 hónapos határidővel elérhető gyári megrendeléssel is. Hasonló intervallumot adott meg népszerű modelljeire az Opel és a Skoda is, valamint a Renault és a Dacia autóira is kevesebb mint 3 hónap a várakozási idő - ahogy az új Audi A5 és A6-ra is, viszont a Q5-ös várólistája egy év.

A legtöbb általunk megkérdezett importőr azt tanácsolta a közeljövőben vásárlás előtt állóknak, hogy ne várjanak, mert az autó olcsóbb biztosan nem lesz, sőt - ellenben a készletes modellek esetében jó ajánlatokat is ki lehet fogni.

