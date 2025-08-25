2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Worried Senior Male Driver Looking Through Car Windscreen
Ezt rengeteg magyar autós elfelejti, amikor volán mögé ül: gyorsan meg van belőle a baj

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 14:05

A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát. A nem megfelelő lencseszín vagy a túl sötét árnyalat lassítja a vezető reakcióidejét, és rontja a közlekedési jelzések felismerhetőségét. Erre hívják fel a figyelmet az Alensa szakértői a legfrissebb tudományos kutatások alapján.

A közelmúltban végzett tudományos vizsgálatok megdöbbentő eredményeket hoztak a napszemüvegek vezetési biztonságra gyakorolt hatásáról. Egy átfogó tanulmány kimutatta, hogy bizonyos lencseszínek jelentősen rontják a közlekedési lámpák felismerését. A problémás lencseszínek közé tartoznak a zöld árnyalatok, amelyek lassítják a piros lámpák felismerését, a sárgászöld színek, amelyek színtévesztőknél különösen veszélyesek, valamint a vörösbarna árnyalatok, amelyek mellett nehézkes a sárga jelzések felismerése.

"A problémás lencseszínek használatakor azt tapasztaljuk, hogy a vezetők átlagosan lasabban reagálnak a közlekedési jelzésekre, ami városban vagy autópályán akár több méter különbséget jelenthet a féktávolságban" - magyarázza Boros Mária optometrista, az Alensa Optika szakértője. További aggasztó eredmény, hogy a vásárlók nagyrésze nem kérdez rá a lencseszín vezetésre gyakorolt hatására.

A sötét lencsék rejtett veszélyei a vezetésben Egy figyelemre méltó kutatás azt mutatta ki, hogy a túl sötét lencsék viselése akár 15 milliszekundummal is lassíthatja a vizuális információ feldolgozását. 120 km/h sebességnél ez körülbelül 50 centiméter különbséget eredményez a féktávolságban. A napszemüveg lencsék kategorizálása nem pusztán esztétikai kérdés, hanem elsősorban biztonsági szempontból kiemelkedően fontos.

A napszemüveg lencsék 1-4-es kategóriái a fényáteresztő képességük alapján kerülnek meghatározásra: az 1-es kategória a legvilágosabb, mindössze 20-57% fényt szűr ki, míg a 4-es kategória a legsötétebb, amely 97% feletti fényszűrést biztosít. A 4-es kategóriájú lencsék egyáltalán nem alkalmasak közúti vezetéshez, mégis sokan használják őket. A túl sötét lencsék számos negatív hatást gyakorolnak a vezetésre. Lassítják a reakcióidőt 15 milliszekundumos késleltetéssel a vizuális feldolgozásban, rontják a mélységérzékelést és távolságbecslési problémákat okoznak. Veszélyes helyzetekben, például alagutakban vagy árnyékos útszakaszokon különösen kritikusak lehetnek ezek a hatások.

A szakértők vezetéshez kizárólag a 2-3-as kategóriájú lencséket javasolják, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a biztonság veszélyeztetése nélkül.

Optimális napszemüveg-formák a biztonságos vezetéshez

A lencseszín és sötétség mellett a napszemüveg formája is döntő szerepet játszik a vezetési biztonságban. Az ívelt, arcot körülölelő forma bizonyult a leghatékonyabbnak, mivel maximálisan lefedi a látóteret és csökkenti a perifériás vakító fényt. A formák között szerepel a wraparound (ívelt) forma, amely maximális lefedettséget és oldalvédelmet biztosít, az aviátor stílus klasszikus, nagy lencsével és vékony kerettel, valamint a wayfarer típus, amely jó kilátást nyújt anélkül, hogy korlátozná a perifériás látást.

Különösen ajánlott a keskeny szárú modellek választása, mivel a vastag szár zavarhatja az oldalsó látómezőt a visszapillantó tükrök használatakor. Kerülendők a vastag, széles szárú modellek, amelyek korlátozzák a perifériás látást, a kisméretű trendy lencsék, amelyek nem nyújtanak teljes védelmet, valamint a túlzottan sötét tükörlencsék, amelyek nem biztosítanak megfelelő kontrasztot.

A tudományos kutatások eredményei alapján a legfontosabb a 100%-os UVA és UVB védelem, amit az "UV400" jelölés garantál. "A megfelelő napszemüveg kiválasztása jelentős mértékben hozzájárul a vezetési biztonság növeléséhez, ezért vásárlás előtt mindig kérjünk szakmai tanácsot" - hangsúlyozza Boros Mária optometrista. A kötelező tulajdonságok közé tartozik:

  • 100%-os UV-védelem UV400 vagy 100% UV protection jelöléssel
  • megfelelő lencseszín szürke vagy barna árnyalatokban
  • polarizált lencsék
  • a vakító fény csökkentésére
  • 2-3-as kategória optimális sötétséggel normál vezetéshez
  • megfelelő keretforma, amely nem korlátozza a perifériás látást

Kerülendő tulajdonságok:

  • 4-es kategóriájú lencsék, amelyek túl sötétek vezetéshez
  • színtorzító lencsék rózsaszín, kék vagy zöld árnyalatokban
  • vastag keretek, amelyek korlátozzák a látómezőt

Záró összefoglaló: Hogyan válasszunk biztonságos napszemüveget vezetéshez

  • 100%-os UV-védelem: Alapvető a UV400 jelölés, amely garantálja a teljes UVA és UVB sugárzás elleni védelmet.
  • Semleges lencseszín: Az ideális színek a szürke vagy barna árnyalatok, mivel ezek nem torzítják a színeket, és megőrzik a természetes kontrasztot.
  • Megfelelő szűrőkategória: Vezetéshez kizárólag a 2-es és 3-as kategória ajánlott.
  • Polarizált lencse: Jelentősen csökkenti a vakító fényt a nedves útfelületekről, a műszerfalról vagy a szemből érkező járművekről.
  • Megfelelő keretforma: A keret nem korlátozhatja a látómezőt, különösen az oldalsó irányban.

A megfelelő napszemüveg kiválasztása aktívan hozzájárul a közúti biztonság növeléséhez. Vásárlás előtt a sofőrök ne féljenek szakértői tanácsot kérni” – zárja gondolatait Boros Mária.
Címlapkép: Getty Images
Gabika
8 perce
Ray Ban B 13.as ,Klasszikus modell, melynek neve( for driving) ? az OK ? Ennyi baromságért mennyit kap a firkász ? Jó pénzért majd írok valami baromságot én is
0
0
