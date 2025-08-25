Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik.
Ezt rengeteg magyar autós elfelejti, amikor volán mögé ül: gyorsan meg van belőle a baj
A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát. A nem megfelelő lencseszín vagy a túl sötét árnyalat lassítja a vezető reakcióidejét, és rontja a közlekedési jelzések felismerhetőségét. Erre hívják fel a figyelmet az Alensa szakértői a legfrissebb tudományos kutatások alapján.
A közelmúltban végzett tudományos vizsgálatok megdöbbentő eredményeket hoztak a napszemüvegek vezetési biztonságra gyakorolt hatásáról. Egy átfogó tanulmány kimutatta, hogy bizonyos lencseszínek jelentősen rontják a közlekedési lámpák felismerését. A problémás lencseszínek közé tartoznak a zöld árnyalatok, amelyek lassítják a piros lámpák felismerését, a sárgászöld színek, amelyek színtévesztőknél különösen veszélyesek, valamint a vörösbarna árnyalatok, amelyek mellett nehézkes a sárga jelzések felismerése.
"A problémás lencseszínek használatakor azt tapasztaljuk, hogy a vezetők átlagosan lasabban reagálnak a közlekedési jelzésekre, ami városban vagy autópályán akár több méter különbséget jelenthet a féktávolságban" - magyarázza Boros Mária optometrista, az Alensa Optika szakértője. További aggasztó eredmény, hogy a vásárlók nagyrésze nem kérdez rá a lencseszín vezetésre gyakorolt hatására.
A sötét lencsék rejtett veszélyei a vezetésben Egy figyelemre méltó kutatás azt mutatta ki, hogy a túl sötét lencsék viselése akár 15 milliszekundummal is lassíthatja a vizuális információ feldolgozását. 120 km/h sebességnél ez körülbelül 50 centiméter különbséget eredményez a féktávolságban. A napszemüveg lencsék kategorizálása nem pusztán esztétikai kérdés, hanem elsősorban biztonsági szempontból kiemelkedően fontos.
A napszemüveg lencsék 1-4-es kategóriái a fényáteresztő képességük alapján kerülnek meghatározásra: az 1-es kategória a legvilágosabb, mindössze 20-57% fényt szűr ki, míg a 4-es kategória a legsötétebb, amely 97% feletti fényszűrést biztosít. A 4-es kategóriájú lencsék egyáltalán nem alkalmasak közúti vezetéshez, mégis sokan használják őket. A túl sötét lencsék számos negatív hatást gyakorolnak a vezetésre. Lassítják a reakcióidőt 15 milliszekundumos késleltetéssel a vizuális feldolgozásban, rontják a mélységérzékelést és távolságbecslési problémákat okoznak. Veszélyes helyzetekben, például alagutakban vagy árnyékos útszakaszokon különösen kritikusak lehetnek ezek a hatások.
A szakértők vezetéshez kizárólag a 2-3-as kategóriájú lencséket javasolják, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a biztonság veszélyeztetése nélkül.
Optimális napszemüveg-formák a biztonságos vezetéshez
A lencseszín és sötétség mellett a napszemüveg formája is döntő szerepet játszik a vezetési biztonságban. Az ívelt, arcot körülölelő forma bizonyult a leghatékonyabbnak, mivel maximálisan lefedi a látóteret és csökkenti a perifériás vakító fényt. A formák között szerepel a wraparound (ívelt) forma, amely maximális lefedettséget és oldalvédelmet biztosít, az aviátor stílus klasszikus, nagy lencsével és vékony kerettel, valamint a wayfarer típus, amely jó kilátást nyújt anélkül, hogy korlátozná a perifériás látást.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Különösen ajánlott a keskeny szárú modellek választása, mivel a vastag szár zavarhatja az oldalsó látómezőt a visszapillantó tükrök használatakor. Kerülendők a vastag, széles szárú modellek, amelyek korlátozzák a perifériás látást, a kisméretű trendy lencsék, amelyek nem nyújtanak teljes védelmet, valamint a túlzottan sötét tükörlencsék, amelyek nem biztosítanak megfelelő kontrasztot.
A tudományos kutatások eredményei alapján a legfontosabb a 100%-os UVA és UVB védelem, amit az "UV400" jelölés garantál. "A megfelelő napszemüveg kiválasztása jelentős mértékben hozzájárul a vezetési biztonság növeléséhez, ezért vásárlás előtt mindig kérjünk szakmai tanácsot" - hangsúlyozza Boros Mária optometrista. A kötelező tulajdonságok közé tartozik:
- 100%-os UV-védelem UV400 vagy 100% UV protection jelöléssel
- megfelelő lencseszín szürke vagy barna árnyalatokban
- polarizált lencsék
- a vakító fény csökkentésére
- 2-3-as kategória optimális sötétséggel normál vezetéshez
- megfelelő keretforma, amely nem korlátozza a perifériás látást
Kerülendő tulajdonságok:
- 4-es kategóriájú lencsék, amelyek túl sötétek vezetéshez
- színtorzító lencsék rózsaszín, kék vagy zöld árnyalatokban
- vastag keretek, amelyek korlátozzák a látómezőt
Záró összefoglaló: Hogyan válasszunk biztonságos napszemüveget vezetéshez
- 100%-os UV-védelem: Alapvető a UV400 jelölés, amely garantálja a teljes UVA és UVB sugárzás elleni védelmet.
- Semleges lencseszín: Az ideális színek a szürke vagy barna árnyalatok, mivel ezek nem torzítják a színeket, és megőrzik a természetes kontrasztot.
- Megfelelő szűrőkategória: Vezetéshez kizárólag a 2-es és 3-as kategória ajánlott.
- Polarizált lencse: Jelentősen csökkenti a vakító fényt a nedves útfelületekről, a műszerfalról vagy a szemből érkező járművekről.
- Megfelelő keretforma: A keret nem korlátozhatja a látómezőt, különösen az oldalsó irányban.
„A megfelelő napszemüveg kiválasztása aktívan hozzájárul a közúti biztonság növeléséhez. Vásárlás előtt a sofőrök ne féljenek szakértői tanácsot kérni” – zárja gondolatait Boros Mária.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.
A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.
Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
Magyarországon idén július végéig közel 77 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ezeknek csaknem 70 százaléka céges kézbe került.
A globális BEV-eladások (Battery Electric Vehicle) 33%-kal emelkedtek 2025 második negyedévében az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest..
Az első felfüggesztésben található alkatrész hibásodott meg, ezért van szükség a visszahívásokra.
A tavaly bevezetett inflációkövető szabály miatt 2026 januárjától literenként 8 forinttal drágulhat az üzemanyag.
Különleges digitális forgalomfigyelő rendszert tesztelnek, amely valós időben követi a járműveket.
A magyar autópiac felső szegmense 2025 első hét hónapjában is bővelkedik elképesztően drága és exkluzív modellekben.
Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.
2025 júniusában is folytatódott a hazai használtautó-piac fokozatos átrendeződése.
Rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek.
Negyedéves összeállításunkban ismét megnéztük, melyek a legolcsóbban elérhető új autók Magyarországon, és mennyit változtak az árak az elmúlt hónapokban.
A Svájci Autóklub friss tesztje szerint sem a készletek, sem a sprék nem teljesítettek hibátlanul, így a sérült gumit a lehető leghamarabb cserélni kell.
A ráncfelvarráson átesett Kia Sorento külső megjelenése merőben új karaktert kapott.
Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt 2025. augusztus 9. és 23. között jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten.